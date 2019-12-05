Семьям пострадавших при пожаре в одесском колледже выделят помощь

Глава Одесского облсовета Сергей Паращенко дал поручение постоянной комиссии охраны здоровья и соцполитики о срочном выделении материальной помощи всем пострадавшим при пожаре в здании на улице Троицкой.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

“Глубоко потрясен пожаром в колледже экономики в доме памятника архитектуры на Троицкой, 25. Это горе. От имени депутатов областного совета и себя лично выражаю соболезнования семье погибшей. Скорблю вместе с вами. Пострадавшим, находящимся на лечении – скорейшей поправки!”, – сказал Сергей Паращенко.

Он также выразил отдельную благодарность сотрудникам ГС ЧС, медикам и всем, кто помогает на месте пожара.

“Семьям тех, кто на данный момент числится пропавшими без вести, – выдержки и сил. Мы с вами”, – добавил глава облсовета.

Фото: Мария Котова

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

★У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!