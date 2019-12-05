Семьям пострадавших при пожаре в одесском колледже выделят помощь

Глава Одесского облсовета Сергей Паращенко дал поручение постоянной комиссии охраны здоровья и соцполитики о срочном выделении материальной помощи всем пострадавшим при пожаре в здании на улице Троицкой.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
“Глубоко потрясен пожаром в колледже экономики в доме памятника архитектуры на Троицкой, 25. Это горе. От имени депутатов областного совета и себя лично выражаю соболезнования семье погибшей. Скорблю вместе с вами. Пострадавшим, находящимся на лечении – скорейшей поправки!”, – сказал Сергей Паращенко.
Он также выразил отдельную благодарность сотрудникам ГС ЧС, медикам и всем, кто помогает на месте пожара.
“Семьям тех, кто на данный момент числится пропавшими без вести, – выдержки и сил. Мы с вами”, – добавил глава облсовета.
Фото: Мария Котова
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