Федорчак отстранен от должности главы ГС ЧС Одесской области

Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время пресс-брифинга в Одесской облгосадминистрации в воскресенье.

Премьер отметил, что Федорчак отстранен от должности в связи с неэффективностью службы в последние годы, когда в Одессе произошло несколько трагических пожаров.

Решение об увольнении принимает не премьер-министр, поэтому Виктора Федорчака пока только отстранили от должности.

Кроме того, отстранен от должности директор департамента образования Одесской облгосадминистрации Александр Лончак.

Прес-брифінг прем'єр-міністра Олексія Гончарука, заступника Генерального прокурора Віктора Трепака та голови парламентської фракції партії «Слуга народу» Давида Арахамії щодо пожежі в Одеському економічному коледжі Gepostet von Одеська обласна державна адміністрація am Sonntag, 8. Dezember 2019

Фото: politrada.org

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