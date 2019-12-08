Федорчак отстранен от должности главы ГС ЧС Одесской области

Начальник Главного Управления ГС ЧС Одесской области Виктор Федорчак отстранен от должности.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время пресс-брифинга в Одесской облгосадминистрации в воскресенье.
Премьер отметил, что Федорчак отстранен от должности в связи с неэффективностью службы в последние годы, когда в Одессе произошло несколько трагических пожаров.
Решение об увольнении принимает не премьер-министр, поэтому Виктора Федорчака пока только отстранили от должности.
Кроме того, отстранен от должности директор департамента образования Одесской облгосадминистрации Александр Лончак.
Прес-брифінг прем'єр-міністра Олексія Гончарука, заступника Генерального прокурора Віктора Трепака та голови парламентської фракції партії «Слуга народу» Давида Арахамії щодо пожежі в Одеському економічному коледжі
Gepostet von Одеська обласна державна адміністрація am Sonntag, 8. Dezember 2019
Фото: politrada.org
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