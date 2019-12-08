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Новости Одессы и Одесской области

Федорчак отстранен от должности главы ГС ЧС Одесской области

Федорчак отстранен от должности главы ГС ЧС Одесской области

Начальник Главного Управления ГС ЧС Одесской области Виктор Федорчак отстранен от должности.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время пресс-брифинга в Одесской облгосадминистрации в воскресенье.

Премьер отметил, что Федорчак отстранен от должности в связи с неэффективностью службы в последние годы, когда в Одессе произошло несколько трагических пожаров.

Решение об увольнении принимает не премьер-министр, поэтому Виктора Федорчака пока только отстранили от должности.

Кроме того, отстранен от должности директор департамента образования Одесской облгосадминистрации Александр Лончак.

Прес-брифінг прем'єр-міністра Олексія Гончарука, заступника Генерального прокурора Віктора Трепака та голови парламентської фракції партії «Слуга народу» Давида Арахамії щодо пожежі в Одеському економічному коледжі

Gepostet von Одеська обласна державна адміністрація am Sonntag, 8. Dezember 2019

Фото: politrada.org

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Ирина
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Ирина

И его самого, и его замов , и тех кто ходит с “проверками” – под суд!

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46 минут назад
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