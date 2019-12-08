Украина скорбит по погибшим при пожаре в Одессе: Зеленский объявил траур

8 декабря в Украине объявлен траур по погибшим при пожаре в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский.

“Я объявляю воскресенье, 8 декабря, днем ​​национального траура по погибшим в Одессе. Завтра мы приспустим государственные флаги. Отменим шумные праздники и гуляния. Мы остановимся и подумаем. Пусть это трагическое событие будет уроком для всех должностных лиц, руководителей, для всех граждан Украины”, – написал президент на своей странице в Facebook в субботу вечером.

Он отметил, что жизнь – самое ценное, что есть у каждого из нас. Человеческая жизнь каждого – самое ценное, что есть у страны. Сохранить жизнь – первое и самое главное задание государства. “Горько, когда люди погибают на фронте. Но вдвойне больнее, когда люди гибнут в мирном городе, при свете дня, в результате чьих-то просчетов или преступной халатности”, – подчеркнул глава государства.

Он призвал молиться за упокой душ погибших и надеяться найти живыми тех, кто пропал без вести.

“Вечная память погибшим. Вечная память герою-спасателю Сергею Шатохину. Искренние соболезнования родным и близким”, – сказал Владимир Зеленский.

Фото: atr.ua

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

★У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!