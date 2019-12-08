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Новости Одессы и Одесской области

Глава ОГА предлагает создать карту учебных заведений, где каждый сможет сообщать о нарушениях пожаробезопасности

Глава ОГА предлагает создать карту учебных заведений, где каждый сможет сообщать о нарушениях пожаробезопасности

Глава Одесской облгосадминистрации Максим Куцый инициировал создание интерактивной карты всех учебных заведений Одесской области.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

“Мы должны сделать реальные шаги, чтобы предотвратить такие ужасные трагедии. Мы не можем ждать, пока несколько инспекторов обойдут все школы, колледжи и вузы области. Каждый неравнодушный сможет сообщать о нарушениях пожарной безопасности по адресу osvita@osvita.od.ua. После этого будут приниматься меры по устранению недостатков”, – пояснил глава области.

Он осознает, что это не изменит ситуацию за один день, но станет реальным шагом для обеспечения безопасности детей.

🇺🇦 Ініцював створення інтерактивної карти всіх учбових закладів Одещини. Ми маємо зробити реальні кроки, аби запобігти таким жахливим трагедіям. Ми не можемо чекати, поки кілька інспекторів обійдуть всі школи, коледжі та виші області. Кожен небайдужий зможе повідомляти про порушення пожежної безпеки учбових закладів за адресою osvita@osvita.od.ua. Після цього будуть вживатися заходи по усуненню недоліків. Це не змінить ситуацію за один день, але це реальний крок для безпеки наших дітей.

Gepostet von Максим Куций am Sonntag, 8. Dezember 2019

Фото: Мария Котова

 

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