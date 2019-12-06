На Одещині попрощалися з загиблою під час пожежі студенткою

Сьогодні, 6 грудня, в селі Новомиколаївка, Вилківської ОТГ, попрощалися з загиблою під час пожежі в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу, Ксенією Бабенко.

Про це повідомляє Бесарабія-Інформ.

Під час пожежі на Троїцькій Ксенія Бабенко вистрибнула з вікна. Пізніше вона померла в лікарні.

Провести дівчину в останню путь прийшли жителі не тільки її рідного села, а й сусідніх.

Траурна церемонія відбулася у дворі школи, яку вона в 2018 році закінчила, а її мама працює в ній вчителькою.

Прощаючись з нею, ніхто не міг стримати сліз.

Фото: Бесарабія-Інформ

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