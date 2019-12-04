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Новости Одессы и Одесской области

По факту пожара в одесском колледже начали уголовное производство

По факту пожара в одесском колледже начали уголовное производство

Событие квалифицировано как нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности.

Об этом сообщает ГУ НП Одесской области.

По данным полиции, во время пожара пострадали 22 человека. Все они госпитализированы. В больнице от полученных травм скончалась преподаватель колледжа.

В настоящее время полицейские и спасатели продолжают работать на месте происшествия. Ликвидация пожара продолжается, причины возгорания устанавливаются.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, 4 декабря в здании дома Асвадурова начался пожар. Пламя возникло в помещениях Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на третьем этаже.

При пожаре погибла преподаватель колледжа, пострадало 22 человека, в том числе 9 несовершеннолетних. Площадь возгорания составила 4000 м кв. Эвакуировали около 40 человек. К тушению пожара привлекли 70 человек личного состава ГС ЧС и 18 единиц техники.

На улице Пушкинской движение перекрыли для проезда пожарных машин. Схемы маршрутов городского транспорта были изменены.

Фото: Артем Виноградов

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