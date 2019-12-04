По факту пожара в одесском колледже начали уголовное производство

Об этом сообщает ГУ НП Одесской области.

По данным полиции, во время пожара пострадали 22 человека. Все они госпитализированы. В больнице от полученных травм скончалась преподаватель колледжа.

В настоящее время полицейские и спасатели продолжают работать на месте происшествия. Ликвидация пожара продолжается, причины возгорания устанавливаются.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, 4 декабря в здании дома Асвадурова начался пожар. Пламя возникло в помещениях Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на третьем этаже.

При пожаре погибла преподаватель колледжа, пострадало 22 человека, в том числе 9 несовершеннолетних. Площадь возгорания составила 4000 м кв. Эвакуировали около 40 человек. К тушению пожара привлекли 70 человек личного состава ГС ЧС и 18 единиц техники.

На улице Пушкинской движение перекрыли для проезда пожарных машин. Схемы маршрутов городского транспорта были изменены.

Фото: Артем Виноградов

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

★У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!