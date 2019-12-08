«Халатность убивает»: на митинге на Троицкой одесситы потребовали проверить пожаробезопасность общественных зданий

Родственники погибших, ученики сгоревшего колледжа и неравнодушные одесситы вышли на митинг против халатности руководства ГС ЧС и с требованием проверить пожаробезопасность всех общественных зданий, в частности, всех учебных заведений Одессы и области. Акцию хотели провести вне политики, но это не удалось.

Вечером в субботу одесситы, родители учеников экономического колледжа, студенты других колледжей и высших учебных заведений собрались возле сгоревшего здания на Троицкой, 25 с протестом против халатности руководства ГС ЧС. Акцию так и назвали – «Халатность убивает».

Её планировали провести без политических обсуждений, однако это было не так легко.

За несколько минут до назначенного времени группа митингующих вступила в спор с несколькими людьми, которые видели вину лишь в одесской власти и требовали отставки главы ОГА Максима Куцего и мэра Одесса Геннадия Труханова.

Через несколько минут через микрофон студент Гнездилов Заявил, что город Одесса небезопасен, особенно в плане пожаров, и перечислил несколько недавних случаев: это пожар в детском лагере «Виктория», пожар в психиатрической больнице, пожар в отеле «Токио Стар» и теперь на Троицкой, 25. Поэтому он, говоря от имени митингующих, выдвинул 4 требования:

отстранить начальника областного Управления ГС ЧС Виктора Федорчака;

объективно расследовать и не затягивать сроки следствия;

провести независимую пожарно-техническую экспертизу здания;

провести проверки всех общественных зданий.

После этого участники акции почтили память погибших при пожаре минутой молчания, одновременно подняв в руке телефон с включенным фонариком.

Они зажгли лампадки и принесли цветы.

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