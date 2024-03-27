«Борщ – русское блюдо»: Клопотенко не позволили открыть украинское кафе в Японии

Японцы считают «русским» украинский борщ?

Как рассказал известный украинский шеф-повар, ресторатор, общественный активист и амбассадор украинской кухни в мире Евгений Клопотенко, он намеревался открыть украинское заведение в Японии, но получил отказ на предложение, поскольку там наш борщ якобы считают русским.

Как сказано в письменном ответе на предложение Клопотенко, которым он поделился со своими подписчиками у себя в Instagram, в Японии очень распространено мнение, что борщ – это российское блюдо.

«Поэтому плохое отношение к россии не формирует у японцев хорошего впечатления о борще. Другие пункты меню незнакомы японцам»,

– сказано в письме.

Сам же шеф-повар убежден, что из-за этого японцы могут обходить заведение, ведь «сознательные японцы, к счастью, исторически являются русофобами».

«Живешь себе, работаешь, ведешь переговоры об открытии украинского заведения в Японии. И здесь на тебе: японцы не хотят открывать монозаведение с борщом, потому что у них, внимание: «распространено мнение, что борщ – это русское блюдо»,

– пишет кулинар.

По его словам, эта ситуация является «прекрасным примером глубины российской пропаганды».

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«Нет, эта ситуация не уменьшает масштаб наших стараний. Она лишь означает, что нужно работать еще яростнее над популяризацией украинской мысли и украинской кухни в мире. Упорнее контрпропагандировать. И как же хорошо, что рвения украинцам хватает»,

– подытожил Клопотенко.

Что говорит о борще в Японии украинский посол

А вот Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в Японии Сергей Корсунский информацию о борще как «русском блюде» в Японии опровергает.

«Нет, это не соответствует действительности»,

– прокомментировал у себя в Facebook дипломат слова Клопотенко.

По его словам, в течение двух лет в Японии открыто уже с десяток ресторанов украинской кухни, где в том числе подают и борщ. А в мае в городе Нагое заработает еще одно такое заведение.

«Постоянно по всей стране украинская община проводит фестивали борща, и японцы прекрасно знают, что борщ – это украинское блюдо. Мнение одного «отказавшего» японца свидетельствует, что он или она просто не компетентен в том деле, которым пытается заниматься»,

– добавил Корсунский.

Так что, исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что мнение одного некомпетентного японца погоды в данном вопросе не делает и вряд ли это «борщевое» дело пахнет «зрадой».

Напомним, накануне новогодних праздников Евгений Клопотенко посоветовал украинцам забыть о традиционном оливье как блюде «родом из СССР».

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