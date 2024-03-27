«Борщ – русское блюдо»: Клопотенко не позволили открыть украинское кафе в Японии

«Одесская жизнь» уже рассказывала об одной кулинарной «зраде», когда американцы назвали «русскими пирогами» украинские вареники. Но, похоже, это не единственный подобный случай: теперь назрела, если можно так выразиться, «зрада борщевая». Но так ли все ужасно на самом деле?
Японцы считают «русским» украинский борщ?
Как рассказал известный украинский шеф-повар, ресторатор, общественный активист и амбассадор украинской кухни в мире Евгений Клопотенко, он намеревался открыть украинское заведение в Японии, но получил отказ на предложение, поскольку там наш борщ якобы считают русским.
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Как сказано в письменном ответе на предложение Клопотенко, которым он поделился со своими подписчиками у себя в Instagram, в Японии очень распространено мнение, что борщ – это российское блюдо.
«Поэтому плохое отношение к россии не формирует у японцев хорошего впечатления о борще. Другие пункты меню незнакомы японцам»,
– сказано в письме.
Сам же шеф-повар убежден, что из-за этого японцы могут обходить заведение, ведь «сознательные японцы, к счастью, исторически являются русофобами».
«Живешь себе, работаешь, ведешь переговоры об открытии украинского заведения в Японии. И здесь на тебе: японцы не хотят открывать монозаведение с борщом, потому что у них, внимание: «распространено мнение, что борщ – это русское блюдо»,
– пишет кулинар.
По его словам, эта ситуация является «прекрасным примером глубины российской пропаганды».
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«Нет, эта ситуация не уменьшает масштаб наших стараний. Она лишь означает, что нужно работать еще яростнее над популяризацией украинской мысли и украинской кухни в мире. Упорнее контрпропагандировать. И как же хорошо, что рвения украинцам хватает»,
– подытожил Клопотенко.
Что говорит о борще в Японии украинский посол
А вот Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в Японии Сергей Корсунский информацию о борще как «русском блюде» в Японии опровергает.
«Нет, это не соответствует действительности»,
– прокомментировал у себя в Facebook дипломат слова Клопотенко.
По его словам, в течение двух лет в Японии открыто уже с десяток ресторанов украинской кухни, где в том числе подают и борщ. А в мае в городе Нагое заработает еще одно такое заведение.
«Постоянно по всей стране украинская община проводит фестивали борща, и японцы прекрасно знают, что борщ – это украинское блюдо. Мнение одного «отказавшего» японца свидетельствует, что он или она просто не компетентен в том деле, которым пытается заниматься»,
– добавил Корсунский.
Так что, исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что мнение одного некомпетентного японца погоды в данном вопросе не делает и вряд ли это «борщевое» дело пахнет «зрадой».
Напомним, накануне новогодних праздников Евгений Клопотенко посоветовал украинцам забыть о традиционном оливье как блюде «родом из СССР».
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