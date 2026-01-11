Ключевые моменты:

  • Книга Cuisines of Odesa вышла на английском языке и включает 85 семейных рецептов одесситов.
  • Автор – Мария Каленская – работала над изданием почти десять лет; права на международное издание принадлежат американскому издателю.
  • Книга сочетает рецепты и фотографии города, создавая своеобразную гастрономическую прогулку по Одессе.
  • Часть средств от продаж пойдет на поддержку Bake for Ukraine, презентация запланирована в Лондоне и Одессе; предзаказ доступен в Европе и США.

Издание посвящено Одессе как городу людей, историй и вкусов. К проекту присоединились 20 фотографов из разных стран, а основу книги составили семейные рецепты одесситов. Это именно те рецепты, которые передаются из поколения в поколение и записываются в тетради с пометкой от «тети Милы».

Обложка книги одесских рецептов Марии Каленской
Обложка книги

Страницы книги:

Одесситка выпустила книгу рецептов одесских семей
Книга «Cuisines of Odesa» с семейными рецептами одесситов
Книга «Cuisines of Odesa» вышла на английском языке
Издание посвящено Одессе как городу людей, историй и вкусов
нига сочетает рецепты и фотографии города
Издание посвящено Одессе как городу людей, историй и вкусов
Автор – Мария Каленская – работала над изданием почти десять лет

Сначала в книгу планировалось включить 103 блюда, однако из-за ограничений печати в финальную версию вошло 85 рецептов. Автор говорит, что сознательно сделала выбор в пользу визуальной части, сохранив фотографии города, чтобы книга стала своеобразной прогулкой по Одессе.

Одесситка Мария Каленская
Мария Каленская

Путь к реализации мечты занял почти десять лет, а непосредственная работа над книгой началась во время полномасштабного вторжения. Права на издание в мире принадлежат американскому издателю, в то же время права на украинское издание остаются за автором. В будущем она планирует выпустить полную версию книги без сокращений.

Подготовка книги одесских рецептов
Работа над книгой. Автор фото — Александра Белинская

Отдельная часть средств от продаж будет направлена на инициативу Bake for Ukraine, которая уже несколько лет поддерживает малые пекарни, пострадавшие от боевых действий, и раздает хлеб в деоккупированных селах, куда возвращаются местные жители. Таким образом, книга не только популяризирует Одессу как гастрономический город, но и имеет реальную социальную миссию.

Одеситка Марія Каленська і волонтери
Мария Каленская и волонтеры во время пекарского мастер класса в Бундестаге

Презентация книги в Лондоне запланирована на начало марта. Также автор планирует провести большой книжный вечер непосредственно в Одессе – с живыми встречами, едой и историями, которые объединяют город и людей.

Уже сейчас можно оформить предзаказ книги в большинстве стран Европы, а также в США, Великобритании, Австралии и других англоязычных странах. Официальный релиз запланирован на 26 февраля – именно тогда книгу можно будет лично приобрести в книжных магазинах США, Великобритании и Германии. Что касается издания книги и продаж в Украине – это лишь вопрос времени. Сейчас можно заказать издание только в Европе и получить его по почте.

Фото страниц книги из интернет магазина Amazon; фото из соцсетей Марии Каленской

