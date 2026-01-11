Ключевые моменты:

Книга Cuisines of Odesa вышла на английском языке и включает 85 семейных рецептов одесситов.

Автор – Мария Каленская – работала над изданием почти десять лет; права на международное издание принадлежат американскому издателю.

Книга сочетает рецепты и фотографии города, создавая своеобразную гастрономическую прогулку по Одессе.

Часть средств от продаж пойдет на поддержку Bake for Ukraine, презентация запланирована в Лондоне и Одессе; предзаказ доступен в Европе и США.

Издание посвящено Одессе как городу людей, историй и вкусов. К проекту присоединились 20 фотографов из разных стран, а основу книги составили семейные рецепты одесситов. Это именно те рецепты, которые передаются из поколения в поколение и записываются в тетради с пометкой от «тети Милы».

Страницы книги:

Сначала в книгу планировалось включить 103 блюда, однако из-за ограничений печати в финальную версию вошло 85 рецептов. Автор говорит, что сознательно сделала выбор в пользу визуальной части, сохранив фотографии города, чтобы книга стала своеобразной прогулкой по Одессе.

Путь к реализации мечты занял почти десять лет, а непосредственная работа над книгой началась во время полномасштабного вторжения. Права на издание в мире принадлежат американскому издателю, в то же время права на украинское издание остаются за автором. В будущем она планирует выпустить полную версию книги без сокращений.

Отдельная часть средств от продаж будет направлена на инициативу Bake for Ukraine, которая уже несколько лет поддерживает малые пекарни, пострадавшие от боевых действий, и раздает хлеб в деоккупированных селах, куда возвращаются местные жители. Таким образом, книга не только популяризирует Одессу как гастрономический город, но и имеет реальную социальную миссию.

Презентация книги в Лондоне запланирована на начало марта. Также автор планирует провести большой книжный вечер непосредственно в Одессе – с живыми встречами, едой и историями, которые объединяют город и людей.

Уже сейчас можно оформить предзаказ книги в большинстве стран Европы, а также в США, Великобритании, Австралии и других англоязычных странах. Официальный релиз запланирован на 26 февраля – именно тогда книгу можно будет лично приобрести в книжных магазинах США, Великобритании и Германии. Что касается издания книги и продаж в Украине – это лишь вопрос времени. Сейчас можно заказать издание только в Европе и получить его по почте.

Фото страниц книги из интернет магазина Amazon; фото из соцсетей Марии Каленской