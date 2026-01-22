Ключевые моменты:

Исследование Центра контент-анализа зафиксировало снижение использования украинского языка в Одесской области в соцсетях

Живое общение в Буджаке и Бессарабии не всегда соответствует онлайн-статистике

Учителя и руководители лицеев отмечают рост использования украинского языка после начала войны

Переход на государственный язык происходит постепенно — через школу, семью и языковую среду, а не через принуждение

По данным Центра контент-анализа, в Одесской области фиксируют снижение использования украинского языка в соцсетях — выводы сделаны на основе публикаций в Facebook, Twitter и TikTok. В то же время онлайн-статистика не всегда отражает реальную языковую ситуацию. Особенно это касается юга региона — Буджака и Бессарабии, где многоязычие исторически является частью повседневной жизни.

Автор материала — уроженка Буджака, которая с детства живет в многоязычной среде и хорошо знает специфику региона изнутри. Именно поэтому редакция решила проверить, на каком языке на самом деле общаются жители громад вне соцсетей — в школах, семьях, магазинах и культурной жизни.

В материале собраны прямые комментарии учителей украинского языка с более чем 30-летним опытом, руководительницы лицея и жителей сел Буджакской и Бессарабской громад. Их наблюдения позволяют увидеть, как меняется языковой выбор под влиянием войны, образования и личного примера, а не административного давления.

Чему учит Одесская область?

Когда моя тетя из Кировоградской области впервые приехала к нам в гости автобусом из Одессы, она была очень удивлена: «На каком языке вы здесь разговариваете? Здесь что, все иностранцы? Я никого из пассажиров не могла понять».

Да, нужно жить в Бессарабии, чтобы привыкнуть к языковому разнообразию.

Я родилась в Буджаке, мой отец — татарин, мать — черкасская украинка. В Буджакской громаде есть два села, где говорят по-украински, — Высочанское и Петровка. Мои соседи — молдаване и болгары.

Так чему же с детства учит детей многонациональная Одесская область? Очень важным вещам — толерантному отношению к людям всех национальностей, уважению к их языку и традициям.

Да, на юге Одесской области в быту преимущественно привыкли пользоваться русским языком. Однако во время войны украинского языка в Буджаке стало больше.

Острые вопросы о результатах исследования, о переходе на украинский язык и об отказе от языка страны-агрессора мы задали учителям украинского языка, которые работают в профессии уже много лет, могут оценить ситуацию и дать советы родителям.

Нужна языковая среда

Владимир Новошицкий, преподаватель украинского языка в Бессарабском лицее, учитель высшей категории, стаж работы — 37 лет.

— Все зависит от окружения, семьи и желания. Говорю родителям: «Мы должны работать в тандеме — забудьте русский, говорите с детьми по-украински, старайтесь». Хорошо, когда дома разговаривают на болгарском, молдавском, гагаузском языках — это сохраняет национальные корни. Но украинский язык должен быть языком общего общения.

— Как легче перейти на украинский?

— Большинство бессарабцев понимают язык. В школе и дома я всегда пользуюсь государственным языком и заметил, что дети и взрослые в разговоре со мной также переходят на украинский. То есть нужна языковая среда. А у нас зайдите почти в любой магазин, кафе, аптеку — везде к вам обращаются по-русски.

— Какие есть действенные способы изменить ситуацию?

— Я против каких-либо принудительных мер, но как член исполкома Бессарабского поселкового совета выступал с предложением создать комиссию, чтобы пройтись по торговым заведениям и учреждениям и провести профилактические беседы. У нас есть популярная среди местных группа в Facebook — «Тарутинская беседка». В ней я начал рубрику «Изучаем язык», где в доступной форме подаю интересный материал. Люди читают охотно, всегда много положительных отзывов и лайков. У меня есть знакомая семья из Бессарабского, которая осознанно решила перейти на украинский язык в быту, и у них это неплохо получается.

— Как вы считаете, что является толчком к переходу на украинский?

— Перед нашим разговором я спросил у своих учеников, что побуждает их изучать язык. Антон Майборода, ученик 10 класса, ответил так: «Нас вдохновляете своим примером вы, потому что вы общаетесь с нами по-украински не только на уроках». Я очень горжусь своими учениками, которые за высокие достижения в изучении языка всегда получают награды на украиноведческих конкурсах. В целом, по результатам ВНО, 75% моих учеников имеют высокий и достаточный уровень знаний. У нас есть потенциал. Нужно время, чтобы выросло новое поколение, для которого украинский язык станет основным языком общения.

А еще моя самая большая гордость — мои ученики, которые являются офицерами ВСУ и защищают наше государство. Это полковник Александр Михайловский и старший лейтенант Максим Куру.

НУШ, родители и интернет: что мешает школьникам Одесской области выучить украинский

Владимир Плохой, учитель украинского языка высшей категории Буджакского лицея, стаж работы — 30 лет:

— Убежден, что национальность при изучении языка не имеет значения. Что действительно могло бы помочь внедрить язык в быту — это телевидение. Но дети не смотрят телевизор, они сидят в телефонах, а там сами понимаете, что происходит. К этому добавляется то, что вне школы в семьях редко разговаривают на украинском и очень мало читают. Отсюда — кратковременная память. Раньше выучить стихотворение наизусть было простым способом получить оценку. Сейчас же дети не могут запомнить даже короткие стихи.

— Что нужно делать, чтобы хорошо знать язык?

— Чтобы хорошо знать язык, нужно думать на нем. Меня как учителя беспокоит тот факт, что в украинском языке стало много заимствованных иностранных слов, даже в учебниках. Почему, например, не назвать квест игрой, а тренинг — обучением? Не способствует изучению языка и Новая украинская школа (НУШ), которая дала слишком много свободы. По опыту вижу, что дети, которые учились по старой программе, показывают лучшие знания, чем те, кто учится по новой. Моя выпускница Светлана Двойнова даже была победительницей Всеукраинского конкурса языковедов и получала президентскую стипендию.

— Будет ли когда-нибудь юг Одесской области говорить на государственном языке?

— Думаю, будет. Однако если заставлять человека делать что-то вопреки его желанию, это вызовет лишь сопротивление. Нужно желание. И с началом российской агрессии оно усилилось. Что бы там ни говорили, сейчас говорить по-украински в нашей местности, как говорят дети, становится трендом. Приятно, что все чаще родители не украинской национальности сознательно говорят дома с ребенком на государственном языке.

«Большинство наших детей владеет тремя языками»

Ирина Парликова, руководительница Петровского лицея, учительница украинского языка:

— Петровск — село с преимущественно болгарским населением. Когда я переехала сюда из Высочанского, со мной все говорили по-болгарски. Я из украинского села, из украинской семьи, и болгарский язык для меня был иностранным. Свекровь сказала мне: «Как это ты не знаешь наш язык, ты обязана его знать!» И я выучила болгарский. Сейчас, когда болгары говорят мне, что не знают украинский, я отвечаю им так же, как когда-то мне сказала свекровь.

— Но русский язык остается основным языком общения?

— Большинство наших детей владеет тремя языками — украинским, болгарским и русским. Однако русским — только на бытовом уровне: пишут и читают дети исключительно по-украински, некоторые — и по-болгарски. Это уже говорит о том, что русский язык постепенно теряет свои позиции у нас. Пробуют говорить не только ученики, но и взрослые. Староста Сергей Бугор — болгарин, но изучает язык и на сельских мероприятиях выступает по-украински. На государственный язык перешли работники Дома культуры, библиотеки, старостата. Хотя отмечу: в Петровске русский язык никогда не был основным, только болгарский.

«Хай ему грец!»: эмоции от души

Катерина Добра, участница вокального народного ансамбля «Веснянка» Красненского дома культуры, рассказала, что с начала войны коллектив полностью исключил из своего репертуара русские песни.

— Мы поем на разных языках — болгарском, молдавском, гагаузском, ромском, но большинство наших песен — на украинском. Красное — гагаузское село, однако в последнее время красненцы все чаще используют украинские слова. Моя дочь Диана, учительница Красненского лицея, полностью перешла на украинский и приучила к нему ребенка. В селе даже ругаться начали по-украински: «хай ему грец», «какого черта», «к чертям» хорошо прижились. А если люди уже начинают передавать эмоции на языке, значит, он действительно становится родным.

Собственное мнение: о роли телевидения в изучении языка

Моя знакомая, когда переехала из Испании в Португалию, была удивлена тем, насколько хорошо в Португалии знают английский язык. Причем не только молодежь, но и старшее поколение. Оказалось, все просто — по телевизору там показывают много сериалов и фильмов на английском языке. Люди смотрят и одновременно учатся.

Однако на юге Одесской области с телевидением есть проблемы — кому-то пришло в голову сделать большинство национальных каналов платными. Кабельное телевидение есть только в Бессарабском. А в селах Буджакской и Бессарабской громад, чтобы смотреть украинские каналы, необходимо покупать специальное устройство к телевизору — смарт-ТВ-приставку. Кроме того, ее нужно настроить. Для этого нужны деньги и мастер. Мастеров в селах нет, денег людям и так не хватает, поэтому в итоге телевидение вообще никто не смотрит, а пользуются только интернетом. «Бесплатный» телемарафон сейчас уже никого не интересует: среди опрошенных мной местных его не смотрит никто. А вот национальные каналы — «1+1», «ICTV», «СТБ», «ИНТЕР», «ТЕТ» — люди смотрели бы охотно. И заодно изучали бы украинский язык.

