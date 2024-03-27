«Борщ – російська страва»: Клопотенко не дозволили відкрити українське кафе в Японії

Японці вважають «російським» український борщ?

Як розповів відомий український шеф-кухар, ресторатор, громадський активіст та амбассадор української кухні у світі Євген Клопотенко, він мав намір відкрити український заклад у Японії, але отримав відмову на пропозицію, оскільки там наш борщ нібито вважають російським.

Як сказано в письмовій відповіді на пропозицію Клопотенка, якою він поділився зі своїми підписниками в Instagram, в Японії дуже поширена думка, що борщ – це російська страва.

«Тому погане ставлення до росії не формує у японців гарного враження про борщ. Інші пункти меню не знайомі японцям»,

– сказано у листі.

Сам шеф-кухар переконаний, що через це японці можуть обходити заклад, адже «притомні японці, на щастя, історично є русофобами».

«Живеш собі, працюєш, ведеш переговори про відкриття українського закладу в Японії. І тут на тобі: японці не хочуть відкривати монозаклад з борщем, тому що у них увага: «поширена думка, що борщ – це російська страва»,

– пише кулінар.

За його словами, ця ситуація є «прекрасним прикладом глибини російської пропаганди».

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«Ні, ця ситуація не зменшує масштабу наших старань. Вона лише означає, що треба працювати ще завзятіше над популяризацією української думки та української кухні у світі. Завзятіше контрпропагувати. І як же добре, що завзяття українцям не бракує»,

– підсумував Клопотенко.

Що говорить про борщ у Японії український посол

А ось Надзвичайний та Повноважний посол України в Японії Сергій Корсунський інформацію про борщ як «російську страву» в Японії спростовує.

«Ні, це не відповідає дійсності»,

– прокоментував у себе в Facebook дипломат слова Клопотенко.

За його словами, протягом двох років у Японії відкрито вже з десяток ресторанів української кухні, де, зокрема, подають і борщ. А у травні у місті Нагої запрацює ще один такий заклад.

«Постійно по всій країні українська громада проводить фестивалі борщу, і японці чудово знають, що борщ – це українська страва. Думка одного японця, який «відмовив», свідчить, що він або вона просто не компетентний у тій справі, якою намагається займатися»,

– додав Корсунський.

Отже, виходячи з вищесказаного, можна зробити висновок, що думка одного некомпетентного японця погоди в даному питанні не робить і навряд чи ця «борщова» справа пахне «зрадою».

Нагадаємо, напередодні новорічних свят Євген Клопотенко порадив українцям забути. про традиційний олів’є як страву «родом із СРСР».

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