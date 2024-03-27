Новини Одеси та Одеської області

«Борщ – російська страва»: Клопотенко не дозволили відкрити українське кафе в Японії

«Борщ – російська страва»: Клопотенко не дозволили відкрити українське кафе в Японії

«Одеське життя» вже розповідало про одну кулінарну «зраду», коли американці назвали «російськими пирогами» українські вареники. Але, схоже, це не єдиний подібний випадок: тепер назріла, якщо можна так сказати, «зрада борщова». Але чи все так жахливо насправді?

Японці вважають «російським» український борщ?

Як розповів відомий український шеф-кухар, ресторатор, громадський активіст та амбассадор української кухні у світі Євген Клопотенко, він мав намір відкрити український заклад у Японії, але отримав відмову на пропозицію, оскільки там наш борщ нібито вважають російським.

Читайте також: Американська газета назвала вареники «російськими пирогами»: чи є тут «зрада»

Як сказано в письмовій відповіді на пропозицію Клопотенка, якою він поділився зі своїми підписниками в Instagram, в Японії дуже поширена думка, що борщ – це російська страва.

«Тому погане ставлення до росії не формує у японців гарного враження про борщ. Інші пункти меню не знайомі японцям»,

– сказано у листі.

Сам шеф-кухар переконаний, що через це японці можуть обходити заклад, адже «притомні японці, на щастя, історично є русофобами».

«Живеш собі, працюєш, ведеш переговори про відкриття українського закладу в Японії. І тут на тобі: японці не хочуть відкривати монозаклад з борщем, тому що у них увага: «поширена думка, що борщ – це російська страва»,

– пише кулінар.

За його словами, ця ситуація є «прекрасним прикладом глибини російської пропаганди».

Ще на тему: Клопотенко снял рецепт борща на английском языке

«Ні, ця ситуація не зменшує масштабу наших старань. Вона лише означає, що треба працювати ще завзятіше над популяризацією української думки та української кухні у світі. Завзятіше контрпропагувати. І як же добре, що завзяття українцям не бракує»,

– підсумував Клопотенко.

Що говорить про борщ у Японії український посол

А ось Надзвичайний та Повноважний посол України в Японії Сергій Корсунський інформацію про борщ як «російську страву» в Японії спростовує.

«Ні, це не відповідає дійсності»,

– прокоментував у себе в Facebook дипломат слова Клопотенко.

За його словами, протягом двох років у Японії відкрито вже з десяток ресторанів української кухні, де, зокрема, подають і борщ. А у травні у місті Нагої запрацює ще один такий заклад.

«Постійно по всій країні українська громада проводить фестивалі борщу, і японці чудово знають, що борщ – це українська страва. Думка одного японця, який «відмовив», свідчить, що він або вона просто не компетентний у тій справі, якою намагається займатися»,

– додав Корсунський.

Отже, виходячи з вищесказаного, можна зробити висновок, що думка одного некомпетентного японця погоди в даному питанні не робить і навряд чи ця «борщова» справа пахне «зрадою».

Нагадаємо, напередодні новорічних свят Євген Клопотенко порадив українцям забути. про традиційний олів’є як страву «родом із СРСР».

Ви також можете дізнатися: Всі відтінки смаку: які борщі їдять на Одещині.

Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

купить квартиру в Одессе

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk