Ключевые моменты:

На Привозе в конце января цены на овощи и фрукты почти не изменились, но различаются в зависимости от качества.

Картофель стоит 25–50 грн за килограмм, виноград — 50–100 грн.

Продавцы объясняют стоимость продуктов сезонностью и сравнивают их с супермаркетами.

Привоз остаётся местом живого торга, шуток и ежедневных разговоров одесситов.

В конце января одесский Привоз встречает холодным ветром и зимним солнцем, которое уже пытается пробиться сквозь облака. Наша корреспондентка специально пришла на рынок, чтобы своими глазами увидеть, как изменились цены за неделю и что сегодня предлагают покупателям.

Журналистка пообщалась с продавцами в овощных, фруктовых, мясных и рыбных рядах, узнала актуальные цены и стала свидетелем типичных для Привоза диалогов — с шутками, торгом и философией о «золоте зимой».

Отметим, что цены могут меняться в зависимости от дня и намерений продавцов. Также мы подготовили для вас авторские фотографии, сделанные непосредственно на Привозе. Так что теперь можно не только узнать цифры, но и почувствовать атмосферу одного из самых известных рынков Одессы.

Где ты сейчас настоящий виноград найдёшь?

Бабушка в тёплой куртке и платке стоит за прилавком: картофель в мешках, а рядом — маленькая кучка винограда, словно оставшегося в памяти лета.

Подходит мужчина, закутанный в шарф, с сумкой в руках.

— Добрый день, бабушка! Почём картошка?

— Здравствуй, сынок! Картофель хороший, не гнилой, не мёрзлый — 45 гривен за килограмм!

Мужчина кивает, берёт одну картофелину, осматривает.

— Нормально. А виноград у вас почём?

Бабушка с гордостью:

— Виноград — красота! Привезли с юга, ещё держится! 60 гривен за килограмм!

— 60?! Картошка по 45, а виноград — почти столько же?! Да это же в феврале экзотика! Он как золото должен стоить!

— А он и есть золото! — бабушка подмигивает. — Зима, сынок, зима! Где ты сейчас виноград найдёшь? В супермаркете — по 150–200, да ещё и без вкуса. А мой — сладкий, с солнцем в ягодах!

Мужчина смеётся, чешет затылок:

— Бабушка, ну вы умеете…

— А я тебе ещё пару ягодок добавлю на пробу — чтобы знал, за что платишь!

Мужчина берёт пакет, нюхает виноград, улыбается:

— Спасибо, бабушка! А завтра что, тоже по 60 будет?

— Завтра уже по 70, сынок! Потому что чем ближе весна — тем дороже счастье!..

А как там с ценами?

Овощи на одесском Привозе (цены за один килограмм)

картофель — 25–50 грн;

лук — 25–40 грн;

помидоры — 25–80 грн;

свёкла — 25–50 грн;

кабачки — 45–100 грн;

огурцы — 45–100 грн;

сладкий перец — 45–100 грн;

баклажаны — 30–100 грн;

капуста — 25–100 грн;

чеснок — 120–140 грн;

морковь — 25–40 грн;

зелень в пучках — от 10 грн.

Цены на фрукты на одесском Привозе (за один килограмм)

яблоки — 30–60 грн;

груши — 35–70 грн;

бананы — 60–70 грн;

грейпфруты — 60–100 грн;

гранаты — 180–230 грн;

лимоны — 80–130 грн;

виноград — 50–100 грн;

хурма — 90–180 грн;

апельсины — 50–120 грн;

мандарины — 35–120 грн;

клубника — 180–250 грн;

Сколько на Привозе стоят яйца, сыр, брынза

яйца (десяток) — 45–100 грн;

брынза — 200–270 грн;

сыр — 100–200 грн.

Цены на мясо на одесском Привозе

Говядина–телятина:

задняя часть — 250–300 грн;

телячья шея — 200–250 грн;

рёбра — 130–180 грн;

антрекот — 180–250 грн;

Свинина:

задняя часть — 200–280 грн;

шея — 280–300 грн;

лопатка — 220–280 грн;

рёбра — 210–260 грн;

сало сырое (от «тонкого» до «толстого») — 70–300 грн;

сало солёное (от «тонкого» до «толстого») — 120–400 грн.

Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза

толстолобик — 50–100 грн;

караси — 70–100 грн;

лобань (он же морской пеленгас) — 90–150 грн;

судак — 150–250 грн;

карп — 90–160 грн.

Фото автора