В конце января одесский Привоз встречает холодным ветром и зимним солнцем, которое уже пытается пробиться сквозь облака. Наша корреспондентка специально пришла на рынок, чтобы своими глазами увидеть, как изменились цены за неделю и что сегодня предлагают покупателям.
Журналистка пообщалась с продавцами в овощных, фруктовых, мясных и рыбных рядах, узнала актуальные цены и стала свидетелем типичных для Привоза диалогов — с шутками, торгом и философией о «золоте зимой».
Отметим, что цены могут меняться в зависимости от дня и намерений продавцов. Также мы подготовили для вас авторские фотографии, сделанные непосредственно на Привозе. Так что теперь можно не только узнать цифры, но и почувствовать атмосферу одного из самых известных рынков Одессы.
Где ты сейчас настоящий виноград найдёшь?
Бабушка в тёплой куртке и платке стоит за прилавком: картофель в мешках, а рядом — маленькая кучка винограда, словно оставшегося в памяти лета.
Подходит мужчина, закутанный в шарф, с сумкой в руках.
— Добрый день, бабушка! Почём картошка?
— Здравствуй, сынок! Картофель хороший, не гнилой, не мёрзлый — 45 гривен за килограмм!
Мужчина кивает, берёт одну картофелину, осматривает.
— Нормально. А виноград у вас почём?
Бабушка с гордостью:
— Виноград — красота! Привезли с юга, ещё держится! 60 гривен за килограмм!
— 60?! Картошка по 45, а виноград — почти столько же?! Да это же в феврале экзотика! Он как золото должен стоить!
— А он и есть золото! — бабушка подмигивает. — Зима, сынок, зима! Где ты сейчас виноград найдёшь? В супермаркете — по 150–200, да ещё и без вкуса. А мой — сладкий, с солнцем в ягодах!
Мужчина смеётся, чешет затылок:
— Бабушка, ну вы умеете…
— А я тебе ещё пару ягодок добавлю на пробу — чтобы знал, за что платишь!
Мужчина берёт пакет, нюхает виноград, улыбается:
— Спасибо, бабушка! А завтра что, тоже по 60 будет?
— Завтра уже по 70, сынок! Потому что чем ближе весна — тем дороже счастье!..
А как там с ценами?
Овощи на одесском Привозе (цены за один килограмм)
- картофель — 25–50 грн;
- лук — 25–40 грн;
- помидоры — 25–80 грн;
- свёкла — 25–50 грн;
- кабачки — 45–100 грн;
- огурцы — 45–100 грн;
- сладкий перец — 45–100 грн;
- баклажаны — 30–100 грн;
- капуста — 25–100 грн;
- чеснок — 120–140 грн;
- морковь — 25–40 грн;
- зелень в пучках — от 10 грн.
Цены на фрукты на одесском Привозе (за один килограмм)
- яблоки — 30–60 грн;
- груши — 35–70 грн;
- бананы — 60–70 грн;
- грейпфруты — 60–100 грн;
- гранаты — 180–230 грн;
- лимоны — 80–130 грн;
- виноград — 50–100 грн;
- хурма — 90–180 грн;
- апельсины — 50–120 грн;
- мандарины — 35–120 грн;
- клубника — 180–250 грн;
Сколько на Привозе стоят яйца, сыр, брынза
- яйца (десяток) — 45–100 грн;
- брынза — 200–270 грн;
- сыр — 100–200 грн.
Цены на мясо на одесском Привозе
Говядина–телятина:
- задняя часть — 250–300 грн;
- телячья шея — 200–250 грн;
- рёбра — 130–180 грн;
- антрекот — 180–250 грн;
Свинина:
- задняя часть — 200–280 грн;
- шея — 280–300 грн;
- лопатка — 220–280 грн;
- рёбра — 210–260 грн;
- сало сырое (от «тонкого» до «толстого») — 70–300 грн;
- сало солёное (от «тонкого» до «толстого») — 120–400 грн.
Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза
- толстолобик — 50–100 грн;
- караси — 70–100 грн;
- лобань (он же морской пеленгас) — 90–150 грн;
- судак — 150–250 грн;
- карп — 90–160 грн.
