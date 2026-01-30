Ключевые моменты:

  • На Привозе в конце января цены на овощи и фрукты почти не изменились, но различаются в зависимости от качества.
  • Картофель стоит 25–50 грн за килограмм, виноград — 50–100 грн.
  • Продавцы объясняют стоимость продуктов сезонностью и сравнивают их с супермаркетами.
  • Привоз остаётся местом живого торга, шуток и ежедневных разговоров одесситов.

В конце января одесский Привоз встречает холодным ветром и зимним солнцем, которое уже пытается пробиться сквозь облака. Наша корреспондентка специально пришла на рынок, чтобы своими глазами увидеть, как изменились цены за неделю и что сегодня предлагают покупателям.

Журналистка пообщалась с продавцами в овощных, фруктовых, мясных и рыбных рядах, узнала актуальные цены и стала свидетелем типичных для Привоза диалогов — с шутками, торгом и философией о «золоте зимой».

Отметим, что цены могут меняться в зависимости от дня и намерений продавцов. Также мы подготовили для вас авторские фотографии, сделанные непосредственно на Привозе. Так что теперь можно не только узнать цифры, но и почувствовать атмосферу одного из самых известных рынков Одессы.

Где ты сейчас настоящий виноград найдёшь?

Продажа овощей на Привозе 29 января
Виноград на Привозе — по 60 гривен, а картофель — по 45

Бабушка в тёплой куртке и платке стоит за прилавком: картофель в мешках, а рядом — маленькая кучка винограда, словно оставшегося в памяти лета.

Подходит мужчина, закутанный в шарф, с сумкой в руках.

— Добрый день, бабушка! Почём картошка?

— Здравствуй, сынок! Картофель хороший, не гнилой, не мёрзлый — 45 гривен за килограмм!

Мужчина кивает, берёт одну картофелину, осматривает.

— Нормально. А виноград у вас почём?

Бабушка с гордостью:

— Виноград — красота! Привезли с юга, ещё держится! 60 гривен за килограмм!

— 60?! Картошка по 45, а виноград — почти столько же?! Да это же в феврале экзотика! Он как золото должен стоить!

— А он и есть золото! — бабушка подмигивает. — Зима, сынок, зима! Где ты сейчас виноград найдёшь? В супермаркете — по 150–200, да ещё и без вкуса. А мой — сладкий, с солнцем в ягодах!

Мужчина смеётся, чешет затылок:

— Бабушка, ну вы умеете…

— А я тебе ещё пару ягодок добавлю на пробу — чтобы знал, за что платишь!

Мужчина берёт пакет, нюхает виноград, улыбается:

— Спасибо, бабушка! А завтра что, тоже по 60 будет?

— Завтра уже по 70, сынок! Потому что чем ближе весна — тем дороже счастье!..

А как там с ценами?

Овощи на одесском Привозе (цены за один килограмм)

Продаж овочей на Привозі 29 січня
Продаж овочей на Привозі 29 січня
Продаж овочей на Привозі 29 січня
Продаж овочей на Привозі 29 січня
Продаж овочей на Привозі 29 січня
  • картофель — 25–50 грн;
  • лук — 25–40 грн;
  • помидоры — 25–80 грн;
  • свёкла — 25–50 грн;
  • кабачки — 45–100 грн;
  • огурцы — 45–100 грн;
  • сладкий перец — 45–100 грн;
  • баклажаны — 30–100 грн;
  • капуста — 25–100 грн;
  • чеснок — 120–140 грн;
  • морковь — 25–40 грн;
  • зелень в пучках — от 10 грн.

Цены на фрукты на одесском Привозе (за один килограмм)

Фрукти на Привозі
Фрукти на Привозі
Фрукти на Привозі
Фрукти на Привозі
Фрукти на Привозі
Фрукти на Привозі
Фрукти на Привозі
  • яблоки — 30–60 грн;
  • груши — 35–70 грн;
  • бананы — 60–70 грн;
  • грейпфруты — 60–100 грн;
  • гранаты — 180–230 грн;
  • лимоны — 80–130 грн;
  • виноград — 50–100 грн;
  • хурма — 90–180 грн;
  • апельсины — 50–120 грн;
  • мандарины — 35–120 грн;
  • клубника — 180–250 грн;

Сколько на Привозе стоят яйца, сыр, брынза

Продаж бринзи на Привозі
Продаж яєць на Привозі 29 січня
Продаж сиру на Привозі
  • яйца (десяток) — 45–100 грн;
  • брынза — 200–270 грн;
  • сыр — 100–200 грн.

Цены на мясо на одесском Привозе

М'ясні ряди на Привозі 29 січня (
М'ясні ряди на Привозі 29 січня (
М'ясні ряди на Привозі 29 січня (
М'ясні ряди на Привозі 29 січня (

Говядина–телятина:

  • задняя часть — 250–300 грн;
  • телячья шея — 200–250 грн;
  • рёбра — 130–180 грн;
  • антрекот — 180–250 грн;

Свинина:

  • задняя часть — 200–280 грн;
  • шея — 280–300 грн;
  • лопатка — 220–280 грн;
  • рёбра — 210–260 грн;
  • сало сырое (от «тонкого» до «толстого») — 70–300 грн;
  • сало солёное (от «тонкого» до «толстого») — 120–400 грн.

Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза

Продажа рыбы на Привозе

  • толстолобик — 50–100 грн;
  • караси — 70–100 грн;
  • лобань (он же морской пеленгас) — 90–150 грн;
  • судак — 150–250 грн;
  • карп — 90–160 грн.

Читайте также и сравнивайте:
Сколько же стоит сало и продукты на Привозе: январские цены в Одессе (фоторепортаж)

Полезная ссылка: Полный список старых и новых названий улиц Одессы (на январь 2026 года)

Фото автора

Спросить AI:

Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

Ещё по теме