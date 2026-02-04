Ключевые моменты:

Депутаты Татарбунарского горсовета обратились к премьеру Юлии Свириденко и главе ОВА Олегу Киперу с требованием стабильного электроснабжения для многоэтажек, школ и больниц.

Город без газификации, потому зависит исключительно от электроотопления.

Зеленский скорректировал графики отключений для Килии, Вилкового, Арциза и Сергеевки, но Татарбунары не вошли в список.

Город без газа

3 февраля в Татарбунарском городском совете прошла внеочередная сессия. По информации главы общины Андрея Глущенко, депутаты обратились к премьер-министру Украины Юлии Свириденко и председателю Одесской ОВА Олегу Киперу, чтобы общину обеспечили бесперебойным электроснабжением для многоэтажек, коммунальных учебных заведений и здравоохранения. Ведь в городе нет газификации, поэтому электроотопление – единственный вариант обогрева в таких зданиях.

Глава громады отмечает, что жители неоднократно жаловались на перебои, поэтому он надеется на положительное решение.

Добавим, что 2 февраля президент Владимир Зеленский поручил скорректировать график отключений электроэнергии для четырех населенных пунктов на юге Одесщины. Речь идет о Килии, Вилкове, Арцизе и Сергеевке, где 448 многоквартирных домов отапливаются исключительно за счет электроэнергии. Однако Татарбунары в список не вошли, поэтому вопрос отсутствия электроэнергии крайне важен для этого населенного пункта.

