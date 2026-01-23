Ключевые моменты:

Иностранец самовольно захватил почти 57 кв. м коммунальной земли в центре Одессы.

Незаконно построил мастерскую, котельную и кофейню в охранной зоне ЮНЕСКО.

Для застройки использовал поддельные документы.

Дело передано в суд, фигуранту грозит до 3 лет лишения свободы.

Как сообщили в полиции, фигурант – гражданин одной из стран Ближнего Востока с видом на жительство в Украине. Владея квартирой в доме на Успенской, он решил расширить свои владения за счет придомовой территории.

Следствие установило, что, используя поддельные документы, мужчина самовольно занял почти 57 квадратных метров коммунальной земли, расположенной в пределах водоохранной зоны моря, исторического центра Одессы и территории всемирного наследия ЮНЕСКО.

На захваченном участке иностранец возвел три капитальных помещения – творческую мастерскую, котельную и кофейню. Последнюю он впоследствии сдал в аренду для ведения бизнеса.

Действия «застройщика» квалифицировали по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 4 ст. 197-1 – самовольное строительство на захваченном участке в охранной зоне;

ч. 4 ст. 358 – использование заведомо поддельного документа.

Обвинительный акт уже направлен в суд. Максимальное наказание, которое грозит мужчине – до трех лет лишения свободы. Процессуальное руководство по делу осуществляла Приморская окружная прокуратура.

Читайте также: В Одессе вопреки закону достраивают скандальную высотку на Ланжероне (фото).