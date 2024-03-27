Пожар в одесской высотке: эвакуировали 8 человек и спасли домашнего питомца (фото)

По информации управления ГСЧС в Одесской области, на месте происшествия пожарные установили, что квартира на 16-м этаже 25-этажного жилого дома загорелась открытым пламенем. А очевидцы сообщают в соцсетях, что пожару предшествовал сильный взрыв.

Спасатели работали по повышенному номеру вызова. Их работу затрудняло значительное задымление.

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Через незадымденную лестничную клетку удалось эвакуировать 8 человек. Также во время пожара из горящей квартиры спасена собачка.

Менее чем через час спасатели полностью ликвидировали пожар на общей площади 30 квадратных метров. Пострадавших и жертв нет.

Причина пожара, ущерб и детали устанавливаются.

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