Новости Одессы и Одесской области

Пожар в одесской высотке: эвакуировали 8 человек и спасли домашнего питомца (фото)

Пожар в одесской высотке: эвакуировали 8 человек и спасли домашнего питомца (фото)

Сегодня днем, 27 марта, в Одессе горела жилая высотка по улице Валерия Самофалова (бывшая Каманина) в Приморском районе города. Спасатели эвакуировали из дома 8 человек и спасли собачку.

По информации управления ГСЧС в Одесской области, на месте происшествия пожарные установили, что квартира на 16-м этаже 25-этажного жилого дома загорелась открытым пламенем. А очевидцы сообщают в соцсетях, что пожару предшествовал сильный взрыв.

Спасатели работали по повышенному номеру вызова. Их работу затрудняло значительное задымление.

Тушат пожар в Одессе

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Через незадымденную лестничную клетку удалось эвакуировать 8 человек. Также во время пожара из горящей квартиры спасена собачка.

На пожаре в Одессе спасли собачку

Менее чем через час спасатели полностью ликвидировали пожар на общей площади 30 квадратных метров. Пострадавших и жертв нет.

Пожар в Одессе: спасенную собачку передали хозяйке

Причина пожара, ущерб и детали устанавливаются.

Ранее мы рассказывали, что одессит поссорился с женой и поджег квартиру с ее дочкой.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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