Ключевые моменты:
- Верификация Starlink стала обязательной для всех пользователей.
- Юрлица подают уведомление онлайн, физлица — только через ЦНАП.
- Услуга оформляется за один рабочий день без предварительной записи.
Верификация Starlink в Одессе: как подать документы
С 1 февраля 2026 года в Украине действует обязательная верификация терминалов спутниковой связи Starlink. Такое требование предусмотрено постановлением Кабинета Министров №115.
В связи с этим ЦНАП Одесского городского совета начал предоставлять новую услугу — прием уведомлений об использовании терминалов Starlink.
Верификация обязательна для всех пользователей Starlink, независимо от цели использования:
- Юридические лица подают уведомление онлайн через портал Дія.
- Физические лица и ФЛП должны обратиться лично в ЦНАП.
Важно: подача документов через представителя не допускается — заявление подает только сам пользователь терминала.
Где в Одессе подать уведомление на Starlink
Предварительная запись не требуется. Документы принимают в любом ЦНАП Одессы по адресам:
- ул. Косовская, 2Д;
- просп. Князя Владимира Великого, 106;
- ул. Академика Королева, 9;
- ул. Евгения Танцюры, 22;
- ул. Дальницкая, 2.
Для оформления уведомления необходимо предоставить оригиналы документов:
- паспорт гражданина Украины;
- РНОКПП или документ об отказе от его получения.
- Также понадобятся данные терминала Starlink:
-KIT-номер (если есть);
-UTID (в настройках аккаунта или приложения) или Dish ID;
-номер учетной записи пользователя на портале Starlink (при наличии).
Обратите внимание: сотрудники ЦНАП не проверяют и не ищут данные терминала. За правильность информации полностью отвечает заявитель.
В мэрии говорят, что сформированное и распечатанное администратором уведомление об использовании спутниковой связи Starlink выдается в течении рабочего дня непосредственно во время приема.
Если у вас несколько терминалов Starlink
Правила зависят от количества устройств:
- 1 терминал — можно подать уведомление без его физического предъявления;
- до 3 терминалов на одного человека — все устройства нужно принести с собой в ЦНАП.