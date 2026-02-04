Старлинк

Ключевые моменты:

  • Верификация Starlink стала обязательной для всех пользователей.
  • Юрлица подают уведомление онлайн, физлица — только через ЦНАП.
  • Услуга оформляется за один рабочий день без предварительной записи.

Верификация Starlink в Одессе: как подать документы

С 1 февраля 2026 года в Украине действует обязательная верификация терминалов спутниковой связи Starlink. Такое требование предусмотрено постановлением Кабинета Министров №115.

В связи с этим ЦНАП Одесского городского совета начал предоставлять новую услугу — прием уведомлений об использовании терминалов Starlink.

Верификация обязательна для всех пользователей Starlink, независимо от цели использования:

  • Юридические лица подают уведомление онлайн через портал Дія.
  • Физические лица и ФЛП должны обратиться лично в ЦНАП.

Важно: подача документов через представителя не допускается — заявление подает только сам пользователь терминала.

Где в Одессе подать уведомление на Starlink

Предварительная запись не требуется. Документы принимают в любом ЦНАП Одессы по адресам:

  • ул. Косовская, 2Д;
  • просп. Князя Владимира Великого, 106;
  • ул. Академика Королева, 9;
  • ул. Евгения Танцюры, 22;
  • ул. Дальницкая, 2.

Для оформления уведомления необходимо предоставить оригиналы документов:

  • паспорт гражданина Украины;
  • РНОКПП или документ об отказе от его получения.
  • Также понадобятся данные терминала Starlink:

-KIT-номер (если есть);

-UTID (в настройках аккаунта или приложения) или Dish ID;

-номер учетной записи пользователя на портале Starlink (при наличии).

Обратите внимание: сотрудники ЦНАП не проверяют и не ищут данные терминала. За правильность информации полностью отвечает заявитель.

В мэрии говорят, что сформированное и распечатанное администратором уведомление об использовании спутниковой связи Starlink выдается в течении рабочего дня непосредственно во время приема.

Если у вас несколько терминалов Starlink

Правила зависят от количества устройств:

  • 1 терминал — можно подать уведомление без его физического предъявления;
  • до 3 терминалов на одного человека — все устройства нужно принести с собой в ЦНАП.
