Ключевые моменты:

После ночного мороза в Одессе образовался гололед и локальная гололедица на тротуарах

Состояние покрытия на улицах разное: от просто мокрого асфальта до опасного льда

Коммунальные службы частично посыпали дороги песком, однако передвижение по городу остается затрудненным

Гололед в городе — это не только атмосферное явление, но и реальная проверка городской инфраструктуры и ежедневной безопасности жителей. В зимний период именно такие дни показывают, насколько по-разному могут выглядеть и ощущаться улицы одного района.

Авторка «Одесской жизни» побывала на Университетской, в переулке Футуристов и на Гаванной, сравнив состояние покрытия, поведение людей и общую ситуацию на тротуарах. Наблюдения сделаны непосредственно на месте и дополнены фоторепортажем.

Лед сделал Одессу красивой и опасной

Город будто надел стеклянный наряд. После ночного мороза ветви деревьев покрылись гололедом, и каждая из них блестит, ловя свет зимнего неба. Выглядит красиво — даже слишком красиво для такой скользкой реальности. Мы прошлись по трем улицам — Университетской, переулку Футуристов и Гаванной. И каждая из них оказалась разной.

На Гаванной — просто мокро: асфальт темный, тяжелый от влаги, но идти еще можно без страха.

В переулке Футуристов ситуация уже иная: здесь настоящая гололедица — такая, что страшно поставить ногу. Люди двигаются мелкими шагами, держась за стены и заборы, словно за поручни.

А вот на Университетской появились ручейки талой воды. Температура уже не такая низкая, и лед медленно сдается, превращаясь в струи вдоль тротуаров. Часть дороги здесь посыпали песком, и это ощущается сразу: под ногами появляется шероховатость, возвращается чувство опоры.

Очень красиво выглядят деревья. Они будто переоделись в ледяной костюм: каждая ветка в прозрачной оболочке, каждый изгиб подчеркнут гололедом. Местами знакомые места становятся неузнаваемыми — привычные деревья кажутся сказочными скульптурами.

Людей на улицах немного. Те, кто вышел, движутся медленно и осторожно, словно город стал минным полем из скользких ловушек. Здесь уже не спешат — здесь учатся держать равновесие.

Сегодняшний день — это сочетание красоты и опасности. Гололед украсил ветви, а гололедица заставила людей идти внимательнее. И пока деревья сияют, а тротуары предательски блестят, город живет в хрупком равновесии между зимней сказкой и зимним испытанием.

Читайте также:

Фото автора