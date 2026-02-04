Ключевые моменты:
- Город атаковали около двух десятков БПЛА.
- Повреждены более 20 жилых домов, школа и два детских сада.
- Пострадали два человека, помощь оказали на месте.
Атака на Одессу 4 февраля: что известно
В ночь на 4 февраля враг нанес очередной удар по Одессе. По данным мониторинговых каналов, город атаковали примерно 20 беспилотников. Повреждения зафиксированы сразу в трех районах: Приморском, Пересыпском и Хаджибейском.
По данным Одесской городской военной администрации, пострадали как многоэтажные дома, так и частный сектор. Повреждены крыши и фасады, выбиты окна.
В одном из районов серьезно пострадал двухэтажный жилой дом: разрушена кровля, повреждены перекрытия в квартирах. Взрывной волной выбило стекла в соседних зданиях и повредило автомобили.
Есть повреждения гражданской и промышленной инфраструктуры. Зафиксировано попадание в административное здание промышленного объекта, где возник пожар. Также пострадали школа и два детских сада — к счастью, без пострадавших.
Глава департамента образования Юлия Филлер обратилась к родителям с просьбой оставить детей дома, если они плохо спали, испугались или чувствуют тревогу и усталость.
Коммунальные службы работают с ночи: убирают обломки, закрывают окна OSB-плитами и пленкой. Развернуты оперативные штабы и пункты обогрева. Подключились международные волонтерские организации. Жители могут получить консультации по компенсациям по программе «єВідновлення» и материальную помощь из городского бюджета.
В ночь на вторник, 3 февраля 2026 года, Россия вновь массированно атаковала Одессу и область ракетами и дронами. В результате пострадали как объекты энергетики, так и жилые дома.
Очень плохо, что не указывают адреса бедствия.
На нижнем слева фото меряют давление женщине. Сразу видно, дело делает специалист ! ((( Манжета прибора нацеплена сверху на закатанный рукав куртки, рука женщины не лежит на столе, а находится навесу, женщина не сидит молча а разговаривает во время процедуры, чего делать нельзя. Наверное, дворника задействовали в роли медработника.