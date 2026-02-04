Ключевые моменты:

Город атаковали около двух десятков БПЛА.

Повреждены более 20 жилых домов, школа и два детских сада.

Пострадали два человека, помощь оказали на месте.

Атака на Одессу 4 февраля: что известно

В ночь на 4 февраля враг нанес очередной удар по Одессе. По данным мониторинговых каналов, город атаковали примерно 20 беспилотников. Повреждения зафиксированы сразу в трех районах: Приморском, Пересыпском и Хаджибейском.

По данным Одесской городской военной администрации, пострадали как многоэтажные дома, так и частный сектор. Повреждены крыши и фасады, выбиты окна.

В одном из районов серьезно пострадал двухэтажный жилой дом: разрушена кровля, повреждены перекрытия в квартирах. Взрывной волной выбило стекла в соседних зданиях и повредило автомобили.

Есть повреждения гражданской и промышленной инфраструктуры. Зафиксировано попадание в административное здание промышленного объекта, где возник пожар. Также пострадали школа и два детских сада — к счастью, без пострадавших.

Глава департамента образования Юлия Филлер обратилась к родителям с просьбой оставить детей дома, если они плохо спали, испугались или чувствуют тревогу и усталость.

Коммунальные службы работают с ночи: убирают обломки, закрывают окна OSB-плитами и пленкой. Развернуты оперативные штабы и пункты обогрева. Подключились международные волонтерские организации. Жители могут получить консультации по компенсациям по программе «єВідновлення» и материальную помощь из городского бюджета.

В ночь на вторник, 3 февраля 2026 года, Россия вновь массированно атаковала Одессу и область ракетами и дронами. В результате пострадали как объекты энергетики, так и жилые дома.

