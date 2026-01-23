Ключевые моменты:
- Сало на Привозе в январе стоит от 70 до 400 гривен за килограмм — в зависимости от вида и засола.
- Цены на овощи и фрукты колеблются в широком диапазоне, в том числе из-за сезонности и происхождения товара.
- Десяток яиц на рынке продают за 60–100 гривен, брынзу — до 270 гривен за килограмм.
- Мясо и рыба на Привозе не дешевые, но торг — почти обязательный элемент покупки.
В январе на одесском Привозе, как всегда, считают не только деньги, но и шутки. Корреспондентка «Одесской жизни» Мария Котова побывала на рынке, чтобы узнать актуальные цены на продукты, пообщаться с продавцами и зафиксировать живую атмосферу торгов.
В материале — реальные цены с прилавков, собственные фотографии и услышанные вживую одесские диалоги. Без обобщений и статистики — только то, что сегодня продают и покупают на Привозе.
Попробуй купи полсвиньи
Привоз: бабушка в белом фартуке стоит за прилавком, сало лежит горами — белое, с чесночком, с перчиком, аж слеза наворачивается.
Подходит дядька лет 50-ти с сумкой-«кравчучкой».
— Добрый день, бабушка! Сколько сало?
— Добрый, сынок! Самое лучшее, домашнее, с душой! 400 гривен килограмм.
Дядька аж скривился, словно ему лимон в рот положили.
— Да ну, бабушка… 400?! Да за эти деньги я полсвиньи куплю!
— А ты попробуй купи полсвиньи, — спокойно отвечает бабушка!
— Да я же пенсию получил… Может, по 300 отдадите?
— Ой, сынок, по 300 я уже только соседке своей отдаю — она мне борщик варит! А тебе же надо самое лучшее! Смотри, какое толстое, как маслице тает на языке! Бери килограмм — я тебе еще кусочек на пробу дам, бесплатно!
— Ну давайте хотя бы 350…
— 350? Да за 350 я уже только шкурку продаю! Слушай, сынок, бери 300 граммов за 120 гривен — и иди с Богом. Я же вижу, что ты без этого сала домой не уйдешь!
— Ладно, бабушка, давайте 300 граммов. И тот кусочек на пробу тоже!
— Держи, сынок. И не забудь: завтра приходи — я тебе еще лучшее оставлю. А то без моего сала ты же исхудаешь!
Дядька забирает пакет, нюхает — и уходит счастливый, как после выигрыша в лотерею.
— Кто сало берет? Самое лучшее, домашнее, 400 гривен! Но только сегодня — по 380!..
Что там с ценами?
Овощи на одесском Привозе (цены за один килограмм)
- картофель — 25–50 грн;
- лук — 25–40 грн;
- помидоры — 25–80 грн;
- свекла — 25–50 грн;
- кабачки — 45–100 грн;
- огурцы — 45–100 грн;
- сладкий перец — 45–100 грн;
- баклажаны — 30–100 грн;
- капуста — 25–100 грн;
- чеснок — 120–140 грн;
- морковь — 25–40 грн;
- зелень в пучках — от 10 грн.
Цены на фрукты на одесском Привозе (за один килограмм)
- яблоки — 30–60 грн;
- груши — 35–70 грн;
- бананы — 60–70 грн;
- грейпфруты — 60–100 грн;
- гранаты — 180–230 грн;
- лимоны — 80–130 грн;
- виноград — 50–100 грн;
- хурма — 90–180 грн;
- апельсины — 50–120 грн;
- мандарины — 35–120 грн;
- клубника — 180–250 грн;
Сколько на Привозе стоят яйца, сыр, брынза
- яйца (десяток) — 60–100 грн;
- брынза — 200–270 грн;
- сыр — 100–200 грн.
Цены на мясо на одесском Привозе
Говядина-телятина:
- задняя часть — 250–300 грн;
- телячья шея — 200–250 грн;
- ребра — 130–180 грн;
- антрекот — 180–250 грн.
Свинина:
- задняя часть — 200–280 грн;
- шея — 280–300 грн;
- лопатка — 220–280 грн;
- ребра — 210–260 грн;
- сало сырое — 70–300 грн;
- сало соленое — 120–400 грн.
Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза
- толстолобик — 50–100 грн;
- караси — 70–100 грн;
- лобань (морской пеленгас) — 90–150 грн;
- судак — 150–250 грн;
- карп — 90–160 грн.
Фото автора