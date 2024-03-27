Погода в Одессе 28 марта: из-за чего объявлено штормовое предупреждение

Одесская мэрия обращается к одесситам и гостям города с просьбой быть бдительными, максимально ограничить перемещение и поездки, особенно пожилых, детей и беременных женщин. Просьба не оставлять транспортные средства под деревьями и линиями электропередач, осторожно передвигаться под деревьями – из-за сильного порывистого ветра и дождя возможно падение веток и кабелей.

Кроме того, из-за шторма в Черном море усиливается минная опасность. И вполне вероятен неконтролируемый подрыв дрейфующей мины. В случае обнаружения морской мины или предметов, похожих на них, ни в коем случае их нельзя трогать. Необходимо безотлагательно сообщать об опасной находке по номеру 102.

Прогноз погоды в Одессе на 28 марта

В Одессе завтра ожидается переменная облачность. Без существенных осадков.

Ветер юго-восточный, 9-14 м/с с порывами до 15-20 м/с.

Температура ночью 4-6°С тепла, днем 10-12°С тепла.

Прогноз погоды в Одесской области на 28 марта

По Одесской области прогнозируют переменную облачность. Без существенных осадков.

Ветер юго-восточный, 9-14 м/с, порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 2-7°С тепла, днем 15-20°С, в прибрежной зоне 10-12°С.

На дорогах области утром местами дымка, видимость 1-2 км.