Новости Одессы и Одесской области

Погода в Одессе 28 марта: из-за чего объявлено штормовое предупреждение

Погода в Одессе 28 марта: из-за чего объявлено штормовое предупреждение

По данным синоптиков Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в четверг, 28 марта 2024 года, в Одессе и Одесской области объявлено штормовое предупреждение: в течение суток 28 марта ожидаются порывы юго-восточного ветра.

Одесская мэрия обращается к одесситам и гостям города с просьбой быть бдительными, максимально ограничить перемещение и поездки, особенно пожилых, детей и беременных женщин. Просьба не оставлять транспортные средства под деревьями и линиями электропередач, осторожно передвигаться под деревьями – из-за сильного порывистого ветра и дождя возможно падение веток и кабелей.

Кроме того, из-за шторма в Черном море усиливается минная опасность. И вполне вероятен неконтролируемый подрыв дрейфующей мины. В случае обнаружения морской мины или предметов, похожих на них, ни в коем случае их нельзя трогать. Необходимо безотлагательно сообщать об опасной находке по номеру 102.

Прогноз погоды в Одессе на 28 марта

В Одессе завтра ожидается переменная облачность. Без существенных осадков.

Ветер юго-восточный, 9-14 м/с с порывами до 15-20 м/с.

Температура ночью 4-6°С тепла, днем 10-12°С тепла.

Прогноз погоды в Одесской области на 28 марта

По Одесской области прогнозируют переменную облачность. Без существенных осадков.

Ветер юго-восточный, 9-14 м/с, порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 2-7°С тепла, днем 15-20°С, в прибрежной зоне 10-12°С.

На дорогах области утром местами дымка, видимость 1-2 км.

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua