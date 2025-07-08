Тимково — от Тимка

По легенде, село получило свое название от имени крестьянского предводителя Тимка, который бежал сюда после развала Екатериной II Запорожской Сечии сплотил вокруг себя беглецов от панского ига.

В те времена, на основании условий Прутского трактата между Румынией и Турцией, на Правобережную Украину снова возвращались польские паны и восстанавливали свои порядки.

Но на плодородных украинских землях не хватало рабочих рук. Поэтому поляки были вынуждены организовывать слободы. Они приглашали крестьян оседать здесь на льготных условиях. В частности, освобождали их на 15-20 лет от повинностей. Поселился здесь и крестьянский предводитель Тимка со своими людьми — беглецами из Волыни, Полесья, Галичины.

По преданию краеведов, крестьяне Тимкового в 1893 году оказали сопротивление властям, которые выселили из дома крестьянина за неуплату помещичьей аренды.

В гражданскую войну здесь действовал партизанский отряд, который разобрал колею на линии Слободка — Рыбница и пустил под откос петлюровский бронепоезд. Петлюровцы ответили жестоко — они сожгли село. Те, кто уцелел, ушли семьями в молдавское село Красненькое.

История чумацкого креста

Одной из славных страниц истории села является чумачество, ведь здесь проходил чумацкий путь. Чумаковали преимущественно зажиточные крестьяне, мещане, казаки и даже духовенство.

По Кодымщине этот путь лежал на южной окраине города через села Лысогорка, Крутые, Тимков. Одним из чумацких атаманов был Герасим Бабий, который на юг возил хлеб, а домой — соль и рыбу.

В 1842 году, возвращаясь домой, Герасим заболел и умер в церковной часовне села Тимково и был похоронен на местном кладбище.

Его жена, проживавшая в Каменце-Подольском, через год приехала в село на могилу мужа. Вместе с ней прибыли чумаки, которые привезли на шестиволовых мажах крест весом более тонны.

За более чем 180 лет крест почти врос в землю, как и часовня, от которой виднелась лишь макушка. Ученики Тимковской школы с учителем истории Анатолием Савчуком откопали крест, привели в порядок, расчистили надпись. И теперь чумацкий крест стоит в ряду исторических памятников Кодымщины.

Что такое «бугаевое молоко», которое спасало людей?

Особой страницей села, как и всей Украины, является голодомор 1932-1933 годов.

— Старшие люди рассказывали, что самым страшным периодом была весна 1933-го, когда запасы у крестьян полностью исчерпались. Для спасения голодные люди искали что угодно, употребляли высушенные стебли лебеды и других сорняков. В селе исчезли собаки и коты, — рассказывает краевед Людмила Крысюн.

Желуди и лебеда спасли жизнь тем, кто выжил в Голодомор и после Второй мировой войны. Желуди жарили, очищенными мололи и пекли лепешки.

— Одним из блюд, которое помогало выжить односельчанам, было «бугаевое молоко», то есть конопляное. Коноплю у нас называли бугаями. Для получения молока использовали семена. Благодаря его питательности люди выживали, — говорит Людмила.

Для изготовления конопляного молока семена надо замочить в теплой воде, дать немного размякнуть, затем макогоном растереть. Дать еще немного постоять в воде. В конце концов процедить, и молоко готово к употреблению.

Из одного колхоза — до десяти хозяйств

В свое время в селе действовало одно из самых больших в районе хозяйств — колхоз имени Чапаева. Здесь обрабатывалось свыше пяти тысяч гектаров земли, возделывались сады и виноградники. Крестьяне выращивали свиней и крупный рогатый скот, собирали хорошие урожаи пшеницы, кукурузы, сахарной свеклы.

Потом на базе колхоза создали общество «Тимковское». А когда общество обанкротилось, люди начали создавать свои фермерские хозяйства. Например, Оксана и Юрий Колесники с частью пайщиков создали хозяйство «Роксолана О». Тогда им достались 214 гектаров земли, которая не обрабатывалась 15 лет. Они взяли кредит, приобрели трактор, комбайн «Нива», и впоследствии выкупили у общества свиноферму. К ним присоединились единоличники, и их фермерское хозяйство уже насчитывало 600 гектаров пахотной земли. Сейчас, после смерти мужа, Оксане помогают вести хозяйство дочь Ирина с мужем Александром Титиевским.

Сейчас на территории Тимкового зарегистрировано десять сельхозтоваропроизводителей.

Село приняло шесть семей переселенцев

— Наше село имело сельский совет и относилось к Кодымскому району. В 2020-м вошло в состав Слободской поселковой громады Кодымского района, а в июле того же года — в состав Подольского района. К сожалению, село не молодеет, молодежь уехала, другие на фронте, — говорит староста села Лариса Калдар, — При этом мы приняли шесть семей переселенцев. Среди них есть одна многодетная семья. Все семьи живут в частных домах, которые бесплатно выделил старостат.

Сейчас в селе есть фельдшерско-акушерский пункт, библиотека, Дом культуры на 200 мест. До первого сентября действует гимназия и детский сад. Пока гимназия под вопросом реорганизации. Также работают три магазина, где можно приобрести все: от носков до стройматериалов.

В селе есть два стадиона. Один — большой, со спортивной площадкой, где можно заниматься в любую погоду. Рядом с ней новая — с искусственным покрытием. Здесь часто проводятся футбольные поединки.

Есть в селе и три детские площадки.

О чистоте и порядке Тимкового заботится старостат вместе с односельчанами и переселенцами с Донетчины и Харьковщины, которых гостеприимно приняла громада. За последние годы зеленую зону села пополнили 100 деревьев, среди которых можжевельник, колоновидные туи, сосны, самшит.

Хорошо ухожены и памятники воинам Второй мировой войны и сельское кладбище.

И поют, и готовят

Тимковский Дом культуры является центром культурно-художественной деятельности в селе. Здесь сохраняют культурное наследие села, развивают любительское народное искусство.

Гордость села — женский вокальный ансамбль «Волшебница», созданный в 2018 году. В состав ансамбля входит шесть участниц: Надежда Йовса, Елена Настасюк, Вера Моисеева, Наталья Решитко, Ирина Ободенова, Ольга Гордеева.

Гордятся тимковцы и детской хореографической группой «Вдохновение».

Ежедневно двери Дома культуры открыты для детей и взрослых, которые приходят сюда не только для того, чтобы выступить на сцене, но и для общения.

— Наш Дом культуры вместе со старостатом организовал центр волонтерства. Мы всем селом работаем на победу Украины, — рассказывает Надежда Йовса.

Волонтеры начали плести сетки и открыли кухню. Здесь выпекают, жарят, готовят тушенки и консервы, вяжут носки, собирают посылки воинам, донатят на нужды ВСУ, а дети помогают и готовят обереги.

В Тимково вас гостеприимно встретят хлебом-солью, накроют щедро столы и угостят традиционными блюдами села, среди которых струхлые (струдли), лепешки с маком, молдавская мамалыга. Кстати, мамалыгу здесь едят кто с чем имеет: с жареной рыбой, молоком, шкварками, брынзой. Запивают компотом из сухофруктов.

Рецепт блюда «Струдли»

Людмила Крысюн поделилась с читателями «Одесской жизни» рецептом традиционного тимковского блюда «Струхлые».

«Струхлые» (струхлые)

Ингредиенты:

Мука — 1 кг

Яйца — 2 шт.

Щепотка соли

Теплая вода — 0,5 л

Картофель — 1 кг

Лук репчатый — 200 г

Масло растительное — 200 г

Сыр соленый — 200 г

Приготовление:

Из яиц, муки и соли замесить пресное тесто — оно не должно быть твердым. Разделить тесто на небольшие шарики и раскатать из них лепешки диаметром 20 см. Лепешки смазать маслом и притрусить соленым сыром. Скрутить лепешки рулетом и нарезать на прямоугольники, примерно 7 см.

Почистить картофель среднего размера и разделить его на четвертинки. В кипящую воду сначала бросить картофель. Воды должно быть вдвое больше, чем картофеля. Сварить картофель до полуготовности — подсаливать не надо, потому что сыр соленый. К картофелю бросить встряхнувшиеся и варить на сильном огне до готовности. Перемешивать не надо.

На сковородке с маслом поджарить порезанный лук.

Готовые струхлые высыпать в большую миску, полить горячим жареным луком и подать к столу. Приятного аппетита!

Справка «ОЖ»

Село Тимково основано в начале XVIII века. Это было поселение смешанных общин: украинцев, молдаван, поляков, румын, русских.

Село находится в шести километрах от железнодорожной станции Слободка на маршруте Одесса — Киев и граничит с Молдовой. В его состав входит село Кирилловка.

Исторические находки

Возле села Тимково и вблизи села Кирилловка обнаружены поселения трипольской культуры (IV-III тысячелетия до н.э.), остатки раннеславянских черняховских поселений (II-V века н.э.).

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