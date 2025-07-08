Тимково — от Тимка
По легенде, село получило свое название от имени крестьянского предводителя Тимка, который бежал сюда после развала Екатериной II Запорожской Сечии сплотил вокруг себя беглецов от панского ига.
В те времена, на основании условий Прутского трактата между Румынией и Турцией, на Правобережную Украину снова возвращались польские паны и восстанавливали свои порядки.
Но на плодородных украинских землях не хватало рабочих рук. Поэтому поляки были вынуждены организовывать слободы. Они приглашали крестьян оседать здесь на льготных условиях. В частности, освобождали их на 15-20 лет от повинностей. Поселился здесь и крестьянский предводитель Тимка со своими людьми — беглецами из Волыни, Полесья, Галичины.
По преданию краеведов, крестьяне Тимкового в 1893 году оказали сопротивление властям, которые выселили из дома крестьянина за неуплату помещичьей аренды.
В гражданскую войну здесь действовал партизанский отряд, который разобрал колею на линии Слободка — Рыбница и пустил под откос петлюровский бронепоезд. Петлюровцы ответили жестоко — они сожгли село. Те, кто уцелел, ушли семьями в молдавское село Красненькое.
История чумацкого креста
Одной из славных страниц истории села является чумачество, ведь здесь проходил чумацкий путь. Чумаковали преимущественно зажиточные крестьяне, мещане, казаки и даже духовенство.
По Кодымщине этот путь лежал на южной окраине города через села Лысогорка, Крутые, Тимков. Одним из чумацких атаманов был Герасим Бабий, который на юг возил хлеб, а домой — соль и рыбу.
В 1842 году, возвращаясь домой, Герасим заболел и умер в церковной часовне села Тимково и был похоронен на местном кладбище.
Его жена, проживавшая в Каменце-Подольском, через год приехала в село на могилу мужа. Вместе с ней прибыли чумаки, которые привезли на шестиволовых мажах крест весом более тонны.
За более чем 180 лет крест почти врос в землю, как и часовня, от которой виднелась лишь макушка. Ученики Тимковской школы с учителем истории Анатолием Савчуком откопали крест, привели в порядок, расчистили надпись. И теперь чумацкий крест стоит в ряду исторических памятников Кодымщины.
Что такое «бугаевое молоко», которое спасало людей?
Особой страницей села, как и всей Украины, является голодомор 1932-1933 годов.
— Старшие люди рассказывали, что самым страшным периодом была весна 1933-го, когда запасы у крестьян полностью исчерпались. Для спасения голодные люди искали что угодно, употребляли высушенные стебли лебеды и других сорняков. В селе исчезли собаки и коты, — рассказывает краевед Людмила Крысюн.
Желуди и лебеда спасли жизнь тем, кто выжил в Голодомор и после Второй мировой войны. Желуди жарили, очищенными мололи и пекли лепешки.
— Одним из блюд, которое помогало выжить односельчанам, было «бугаевое молоко», то есть конопляное. Коноплю у нас называли бугаями. Для получения молока использовали семена. Благодаря его питательности люди выживали, — говорит Людмила.
Для изготовления конопляного молока семена надо замочить в теплой воде, дать немного размякнуть, затем макогоном растереть. Дать еще немного постоять в воде. В конце концов процедить, и молоко готово к употреблению.
Из одного колхоза — до десяти хозяйств
В свое время в селе действовало одно из самых больших в районе хозяйств — колхоз имени Чапаева. Здесь обрабатывалось свыше пяти тысяч гектаров земли, возделывались сады и виноградники. Крестьяне выращивали свиней и крупный рогатый скот, собирали хорошие урожаи пшеницы, кукурузы, сахарной свеклы.
Потом на базе колхоза создали общество «Тимковское». А когда общество обанкротилось, люди начали создавать свои фермерские хозяйства. Например, Оксана и Юрий Колесники с частью пайщиков создали хозяйство «Роксолана О». Тогда им достались 214 гектаров земли, которая не обрабатывалась 15 лет. Они взяли кредит, приобрели трактор, комбайн «Нива», и впоследствии выкупили у общества свиноферму. К ним присоединились единоличники, и их фермерское хозяйство уже насчитывало 600 гектаров пахотной земли. Сейчас, после смерти мужа, Оксане помогают вести хозяйство дочь Ирина с мужем Александром Титиевским.
Сейчас на территории Тимкового зарегистрировано десять сельхозтоваропроизводителей.
Село приняло шесть семей переселенцев
— Наше село имело сельский совет и относилось к Кодымскому району. В 2020-м вошло в состав Слободской поселковой громады Кодымского района, а в июле того же года — в состав Подольского района. К сожалению, село не молодеет, молодежь уехала, другие на фронте, — говорит староста села Лариса Калдар, — При этом мы приняли шесть семей переселенцев. Среди них есть одна многодетная семья. Все семьи живут в частных домах, которые бесплатно выделил старостат.
Сейчас в селе есть фельдшерско-акушерский пункт, библиотека, Дом культуры на 200 мест. До первого сентября действует гимназия и детский сад. Пока гимназия под вопросом реорганизации. Также работают три магазина, где можно приобрести все: от носков до стройматериалов.
В селе есть два стадиона. Один — большой, со спортивной площадкой, где можно заниматься в любую погоду. Рядом с ней новая — с искусственным покрытием. Здесь часто проводятся футбольные поединки.
Есть в селе и три детские площадки.
О чистоте и порядке Тимкового заботится старостат вместе с односельчанами и переселенцами с Донетчины и Харьковщины, которых гостеприимно приняла громада. За последние годы зеленую зону села пополнили 100 деревьев, среди которых можжевельник, колоновидные туи, сосны, самшит.
Хорошо ухожены и памятники воинам Второй мировой войны и сельское кладбище.
И поют, и готовят
Тимковский Дом культуры является центром культурно-художественной деятельности в селе. Здесь сохраняют культурное наследие села, развивают любительское народное искусство.
Гордость села — женский вокальный ансамбль «Волшебница», созданный в 2018 году. В состав ансамбля входит шесть участниц: Надежда Йовса, Елена Настасюк, Вера Моисеева, Наталья Решитко, Ирина Ободенова, Ольга Гордеева.
Гордятся тимковцы и детской хореографической группой «Вдохновение».
Ежедневно двери Дома культуры открыты для детей и взрослых, которые приходят сюда не только для того, чтобы выступить на сцене, но и для общения.
— Наш Дом культуры вместе со старостатом организовал центр волонтерства. Мы всем селом работаем на победу Украины, — рассказывает Надежда Йовса.
Волонтеры начали плести сетки и открыли кухню. Здесь выпекают, жарят, готовят тушенки и консервы, вяжут носки, собирают посылки воинам, донатят на нужды ВСУ, а дети помогают и готовят обереги.
В Тимково вас гостеприимно встретят хлебом-солью, накроют щедро столы и угостят традиционными блюдами села, среди которых струхлые (струдли), лепешки с маком, молдавская мамалыга. Кстати, мамалыгу здесь едят кто с чем имеет: с жареной рыбой, молоком, шкварками, брынзой. Запивают компотом из сухофруктов.
Рецепт блюда «Струдли»
Людмила Крысюн поделилась с читателями «Одесской жизни» рецептом традиционного тимковского блюда «Струхлые».
«Струхлые» (струхлые)
Ингредиенты:
- Мука — 1 кг
- Яйца — 2 шт.
- Щепотка соли
- Теплая вода — 0,5 л
- Картофель — 1 кг
- Лук репчатый — 200 г
- Масло растительное — 200 г
- Сыр соленый — 200 г
Приготовление:
Из яиц, муки и соли замесить пресное тесто — оно не должно быть твердым. Разделить тесто на небольшие шарики и раскатать из них лепешки диаметром 20 см. Лепешки смазать маслом и притрусить соленым сыром. Скрутить лепешки рулетом и нарезать на прямоугольники, примерно 7 см.
Почистить картофель среднего размера и разделить его на четвертинки. В кипящую воду сначала бросить картофель. Воды должно быть вдвое больше, чем картофеля. Сварить картофель до полуготовности — подсаливать не надо, потому что сыр соленый. К картофелю бросить встряхнувшиеся и варить на сильном огне до готовности. Перемешивать не надо.
На сковородке с маслом поджарить порезанный лук.
Готовые струхлые высыпать в большую миску, полить горячим жареным луком и подать к столу. Приятного аппетита!
Справка «ОЖ»
Село Тимково основано в начале XVIII века. Это было поселение смешанных общин: украинцев, молдаван, поляков, румын, русских.
Село находится в шести километрах от железнодорожной станции Слободка на маршруте Одесса — Киев и граничит с Молдовой. В его состав входит село Кирилловка.
Исторические находки
Возле села Тимково и вблизи села Кирилловка обнаружены поселения трипольской культуры (IV-III тысячелетия до н.э.), остатки раннеславянских черняховских поселений (II-V века н.э.).
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