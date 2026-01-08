Ключевые моменты:

Завтра, 9 января, учебный процесс в школах Одессы и области пройдет в дистанционном формате.

Причина – резкое ухудшение погоды: снег, гололедица и сильный ветер.

Распоряжение ОВА направлено на сохранение безопасности учеников и педагогов в условиях стихии.

По словам Кипера, причиной такого решения стал неблагоприятный прогноз синоптиков.

«По прогнозу синоптиков, завтра в Одесской области ожидается значительное ухудшение погодных условий: снижение температуры, мокрый снег, порывистый ветер и гололедица. Объявлен желтый уровень опасности.

В целях обеспечения безопасности учащихся и надлежащей организации образовательного процесса, Одесской областной государственной администрацией подписано распоряжение об организации образовательного процесса 9 января 2026 в формате дистанционного обучения», – проинформировал в соцсетях глава ОВА.

Также глава Одесской ОВА призвал родителей и педагогов быть бдительными и беречь себя. На данный момент дистанционный формат вводится на один день – о режиме работы школ в последующие дни будет сообщено дополнительно, исходя из погодных условий.

Ранее премьер-министр Юлия Свириденко заявила, что из-за существенного ухудшения погодных условий и понижения температуры все школы, детские сады и учебные заведения должны либо перейти на дистанционное обучение, либо продлить зимние каникулы как минимум до 19 января.

То же самое рекомендовано учреждениям и предприятиям всех регионов страны, и эти советы касаются не только критической инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что образовательный процесс в Одессе переходит в новый формат. Часть занятий планируется проводить в подземных классах, что позволит не прерывать образовательный процесс даже во время воздушных тревог.