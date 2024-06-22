Год 1941: каким был первый день войны в Одессе

В разных городах СССР 22 июня 1941 было не одинаковым. В Киеве, в Беларуси и Прибалтике ад настал в одночасье. Их жители слышали вой пикирующих бомбардировщиков, разрывы бомб, там полыхали и рушились дома. А вот в Одессе все было иначе. О том, каким запомнили этот день одесситы, благодаря кому город не подвергся массированным ударам с воздуха и почему никто не думал об оккупации, — в материале «Одесской жизни».

Сигарета у окна и фото на память

О начале войны все узнавали по-разному. К примеру супруги Ефим и Нина Коваленко с четырехлетней дочуркой ранним утром 22 июня прибыли в Одессу на поезде из Житомирской области, где глава семьи служил в погранвойсках. Они приехали в отпуск, отдохнуть на море. Но на перроне их встретила заплаканная мать с повесткой в руках.

Вся семья немедленно отправилась в фотомастерскую и сделала снимок на память. Эта фотография стала последней: через несколько дней Ефим Коваленко погиб в бою, прикрывая отход группы своих бойцов.

— Мне тогда было восемь лет, но я отлично помню, как по радио мужской голос долго и страшно рассказывал, что началась война. Это был Левитан, — вспоминала одесситка Елена Смуга. — Мама заплакала, а отец подошел к окну и закурил…

Одесситы были шокированы. Никто не мог поверить в то, что этот теплый летний воскресный день навсегда изменит жизнь города и страны. В то же время никакой паники у населения не было, город не бомбили. Война казалась хоть и страшной, но все же далекой перспективой. Совсем иначе обстояли дела на Дунае…

Одесса встретила войну подготовленной

К счастью, войска Одесского военного округа благодаря дальновидным действиям начальника штаба генерала-майора Матвея Захарова к войне были готовы. Опытный военачальник доверял данным своей разведки и еще середины мая 1941 года начал принимать меры к отражению вероятного нападения. 21 июня около 23.00, не информируя Москву и рискуя карьерой и жизнью, он отдал устный приказ командирам корпусов:

Штабы и войска поднять по боевой тревоге и вывести из населенных пунктов. Частям прикрытия занять свои районы. Установить связь с пограничными частями.

22 июня около четырех часов утра румынская артиллерия открыла огонь по расположению советских войск в районе Измаила и Килии. Противник под прикрытием авиации попытался форсировать водные рубежи, однако всюду был отброшен с большими потерями…

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Почему Одессу не бомбили в первые дни войны

Ожесточенное сражение шло в небе. В отличие от других участков фронта, на Дунае немецкие и румынские бомбардировщики уже с первых минут подверглись яростным атакам советских самолетов. 67-й истребительный авиаполк майора Рудакова был поднят по тревоге уже в четыре утра.

Советские летчики в первом же бою сбили немецкого разведчика, а затем не пропустили бомбардировщики, идущих курсом на Одессу. Известна история, как старший лейтенант Мокляк точным огнем сбил два вражеских бомбардировщика, а затем пошел на таран с третьим и погиб.

В первый день войны полк записал на свой счет шестнадцать воздушных побед, потеряв двух пилотов. Со стороны Молдовы Одессу прикрывал 69-й истребительный авиаполк, в котором сражались знаменитый советский ас Лев Шестаков, а также Михаил Асташкин, в честь которого позднее назовут улицу в Одессе. Он погиб 14 сентября в бою под Одессой, однако в этот первый день войны советский летчик лично уничтожил два самолета противника.

Всего 22 июня в сражениях на дальних подступах к Одессе были сбиты сорок немецких бомбардировщиков и истребителей. Авиация защитников города потеряла двадцать три машины. Благодаря им фашистам так и не удалось сбросить на Одессу ни одной бомбы…

Об оккупации никто не думал

Пока на Дунае шли ожесточенные бои, Одесса готовилась к обороне. Бойцы 73-го зенитного артиллерийского полка очень быстро обустроили огневые точки на Среднем Фонтане, в парке Шевченко и на 16-й станции Большого Фонтана.

Особое внимание было уделено прикрытию крекинг-завода, нефтебазы, железнодорожных станций «Товарная» и «Сортировочная», а также… Оперного театра. Кстати, командный пункт одного из подразделений находился прямо на сцене. Одним словом, подготовка к отражению неприятеля была проведена оперативно и качественно.

— Ни о какой панике в первый день речи не было, — вспоминает одессит Павел Кривцов. — Мне тогда было двенадцать, и я помню, как отец, уходя на призывной пункт, сказал, что все будет в порядке. Все понимали, что будет непросто, но представить, что через несколько месяцев румыны будут в Одессе, да вы что…

Первые бомбы упали в районе одесского порта 24 июня. Однако эти робкие атаки «люфтваффе» были отбиты одесскими зенитчиками. Первый же массированный налет гитлеровской авиации состоялся 22 июля.

Одесская противовоздушная оборона вплоть до оставления Одессы советскими войсками действовала так эффективно, что впечатленные румыны впоследствии оценили ее численность в тысячу орудий. А между тем, Южную Пальмиру защищало около двухсот стволов.

Все отступали, а одесситы вторглись в… Румынию

Первые сражения той великой войны для Советского Союза закончились тяжелыми поражениями. Об этом писали всегда и много. Говорить о победах войск Одесского военного округа в эти же дни было как-то не принято.

А между тем, уже 25 июня наши войска форсировали Дунай в районе Килия-Веке и захватили плацдарм глубиной в три километра. День спустя они получили подкрепления и взяли под контроль оба берега Килийского гирла, дав возможность дунайской флотилии эффективно поддерживать сухопутные войска.

Сложно представить, однако вплоть до 19 июля советские войска удерживали занятую территорию, успешно отбивая атаки румынских войск. Отступили они только тогда, когда возникла угроза окружения. Отходили организованно, без паники.

Главную награду спаситель Одессы так и не получил

Маршал Советского Союза Матвей Захаров успел получить массу наград, орденов и медалей. Он занимал высокие должности, руководил крупными военными соединениями.

Чего только стоит командование группой советских войск в Германии. Однако за свой главный подвиг, оборону дунайской границы в первый месяц войны, Захаров не получил ничего. А ведь именно благодаря его приказу перебазировать авиацию на запасные аэродромы, удалось сохранить ее боеспособность.

Знаменитый ас Александр Покрышкин вспоминал, что 22 июня немцы буквально сравняли с землей основной аэродром, на котором среди сотен воронок от бомб вызывающе оставался один единственный самолет, который из-за поломки не успели перебазировать…

Впоследствии в Одессе назвала в честь Захарова сквер в Хаджибеевском районе.

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