Казаки на Одесчине: где гулял казак Голота?

Один из праздников, который мы отмечаем 14 октября, — День украинского казачества. В Украине практически нет региона, так или иначе не связанного с летописью украинского казачества. Об истории казаков на Одесчине нашим читателям рассказывает профессор Одесского национального университета имени Мечникова Тарас Гончарук.

Колыбель украинского казачества

Сегодня Одесская область включает в себя земли трех исторических украинских земель. Северные районы — часть Восточного Подолья, освоенного украинцами во времена раннего средневековья.

Центральные — степи Херсонщины с турецкими и татарскими городами Хаджибей (Одесса) и Аджидер (Овидиополь), до 1791 года находившимися под властью Османской империи. Южная часть — Южная Бессарабия или Буджак, где разместились города-крепости Аккерман, Килия, Измаил, Татарбунары, — оставалась под турецкой властью до 1812 года.

Север современной Одесчины стал одной из территорий формирования казачества. А остальные ее районы на протяжении столетий были объектом казацких походов, а позднее — казацкой колонизации.

— Первое письменное упоминание об украинском казачестве, по мнению многих исследователей, датируется 1492 годом, — рассказывает Тарас Гончарук. — В польской хронике того времени говорится, как сын короля Казимира IV Ян Альбрехт разбил татар на реке Саврани, которая впадает в Бог — так тогда украинцы и поляки называли Южный Буг. В этом походе дорогу королевичу показывали местные казаки. Следовательно, можно утверждать, что земли на севере Одесчины — нынешние Савранский, Кодымский, Балтский районы — стали колыбелью украинского казачества.

В килийских полях и на чумацких шляхах

В 1516 году украинские казаки под предводительством хмельницкого старосты Предслава Лянцкоронского взяли Аккерман, захватив там немалую добычу. «Именно тогда впервые у нас казаки появились», — записал средневековый польский хронист. То есть с тех пор, отмечает Тарас, казаки стали мощной военной силой.

По словам историка, в документах XVI-XVII веков есть множество сведений о нападениях казацких ватаг на татарские кочевья и турецкие крепости, расположенные на землях современной Одесчины. И герой одной из старейших народных песен «Дума про козака Голоту» задирает врагов, разъезжая «на кiлiйському полi» — то есть поблизости города и турецкой крепости Килии. Так украинские «степные рыцари» мстили «басурманам» за их опустошительные набеги на украинские земли.

— Вблизи Хаджибея, на Куяльницком и Хаджибейском лиманах казаки соль набирали. И вместе с тем — на татар нападали, — рассказывает историк. — Встревоженный этим крымский хан Сагип-Гирей в 1548 году жаловался польскому королю на украинских «соляников» — так до середины XVII века называли чумаков. Если кого-то из татар там встречают — убивают либо в плен берут. И просил вернуть плененного казаками знатного татарина.

Запорожцы на Пересыпи

Постоянная угроза нападений ордынцев заставила казаков создать надежную систему укреплений. А их столицей стала Запорожская Сечь. Она контролировала огромную территорию степной Украины и имела все признаки государства: свое правительство, военно-административное устройство, собственный суд, самостоятельные дипломатические отношения с другими странами.

Входили в казацкое государство и земли нынешней Одесской области. Вождь украинской Освободительной войны гетман Богдан Хмельницкий, согласно историческим документам, в 1649 году угрожал польским послам войсками своего татарского союзника, которые стояли в Саврани.

В войне против польской шляхты рассматривал Хмельницкий и союз с Московским государством. И в 1654 году был заключен договор о военно-политическом протекторате — при сохранении основных прав и вольностей Войска Запорожского.

Позднее полковник Семен Палий во главе отряда из 200 казаков разгромил отделение татар «на урочище Пересыпе» — Одесский район до сих пор хранит свое старинное название. Тогда из плена были вызволены десятки христианских пленников — австрийцев, венгров, валахов. И сегодня одна из улиц Одессы носит имя славного полковника Палия.

С медалью — в заточение

Во время русско-турецкой войны 1768-1774 годов десять тысяч запорожцев были причислены к российской армии. Казаки отличались в разведках и рейдах, играли важную роль в сражениях.

— Исторические хроники упоминают, что при взятии города Аджидера казакам, возглавляемым кошевым атаманом Петром Калнышевским, досталась большая добыча, — рассказывает Тарас Гончарук. — За что императрица Екатерина II пожаловала ему золотую медаль, осыпанную бриллиантами.

После побед над Турцией охрана границ с Крымским ханством перестала быть необходимостью для России. Свободолюбивая казацкая вольница была ей уже ни к чему. Тем более что часть запорожских казаков присоединилась к восстанию Емельяна Пугачева. И в 1775 году манифестом императрицы

«…Запорожская Сечь окончательно разрушена, с искоренением на будущее и самого названия запорожских казаков, за обиду нашего императорского величества…».

Последний кошевой атаман, 85-летний Петр Калнышевский, закованный в цепи, был заточен в Соловецком монастыре.

Из запорожцев — в черноморцы

Казаки были вынуждены оставить свои земли. Часть из них бежала в турецкие владения. Власти Турции выделили им для пребывания Хаджибей (Одессу), Аджидер (Овидиополь), и Яникополонию (Паланку).

Между тем военная угроза со стороны Турции сохранялась. Поэтому казачество было решено восстановить. Так в 1788 году появилось «Войско верных запорожцев» под предводительством старшин Сидора Белого, Антона Головатого и Захария Чепиги. В 1790 году его переименовали в «Черноморское казачье войско». Даже название «запорожцы» для Екатерины II было непереносимо.

Во время русско-турецкой войны 1787-1791 годов черноморские казаки во главе с кошевым атаманом Захарием Чепигой и войсковым судьей Антоном Головатым отличились во многих боях, в частности — во время штурма Хаджибея и Измаила. И Григорий Потемкин в личном письме императрице отмечал: «Сколь полезны казаки пешие уже сие доказано под Очаковом и в Измаиле… А Черноморские — бесценны».

Воины и строители

Получив в 1790 году титул «великого гетмана» Катеринославского и Черноморского казацких войск, Потемкин предоставил в полное распоряжение казаков земли между Днестром и Южным Бугом. Черноморцы их активно осваивали. Антон Головатый, к примеру, основал тогда село Головковку — нынешний город Беляевка.

— После смерти Потемкина Екатерина переселила черноморцев на Кубань. А из тех, кто переезжать не пожелал, была создана отдельная казацкая команда под руководством есаула Федора Черненко. Именно они с сентября 1794 года и строили Хаджибей (Одессу), — считает Тарас Гончарук. — Для казаков были специально спроектированы кварталы на Пересыпи и, согласно указу Павла I от 1798 года, немало черноморцев «уже завели в Одессе хозяйство и домостроительство».

Казацкое кладбище: первый погост Одессы

На склоне Шкодовой горы расположено самое старое кладбище Одессы. Историки считают, что создан погост был в 1775 году — сразу после ликвидации Запорожской Сечи. Расположен он на территории бывшего поселения Куяльник.

Казаки, которые отказались переезжать на Кубань, поселились в этой местности. Занимались, в основном, добычей камня для строительства Одессы. В частности, по словам Тараса Гончарука, в 1837 году поставляли стройматериал для возведения Потемкинской лестницы.

Из-за тяжелой, изнурительной работы смертность здесь была очень высокой — особенно среди детей и женщин. Часто гибли люди и в результате обвалов.

Самый старый крест датирован 1791 годом — то есть появился за три года до официального основания Одессы. Установлен он на могиле ребенка Иоанна. Последнее захоронение было в 1965 году, а впоследствии кладбище закрыли.

Сейчас Казацкое кладбище насчитывает более 200 старинных надгробий. По мнению Тараса Гончарука, они являются уникальными памятниками истории и народной культуры. Изготовляли надгробия из сплошных глыб ракушняка. А так как материал этот достаточно мягок, обелиски поражают разнообразием скульптурных форм. Исследователи насчитали здесь более 30 видов надгробий. Самое популярное — «лапчатый крест», запечатленный на казацких знаменах.

В 1990-х годах кладбище могло исчезнуть — на его месте планировали построить склады. Но, благодаря краеведам, историкам, неравнодушным одесситам, погост все же удалось сохранить.

В прошлом году кладбище получило статус памятника истории местного значения. И ко дню города департамент городского хозяйства Одесского горсовета провел здесь большую уборку. В дальнейшем кладбище планируют включить в один из туристических маршрутов Одессы.

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