Рождественские обряды на юге Одесской области редко попадают в общеукраинское информационное пространство. Хотя именно здесь сохранился культурный пласт, сформированный столетиями на пересечении народов и границ. Новосельское — одно из немногих сел, где традиция живет не в формате фестиваля. Она остается частью ежегодной жизни громады.

Ценность этого рождественского обряда — в непрерывности. Роли Мошу и Баб, маски, танцы и борьбу трынта воспроизводят каждый год. Все — по неписаным правилам, которые передаются внутри сообщества. Именно поэтому действо в Новосельском — не реконструкция. Это живая культурная практика.

Необычные традиции празднования Рождества на юге Одесчины

Юноши из «болгарской» части колядовали на «молдавской» территории. И, соответственно, другая группа — наоборот. В каждом дворе колядников угощали калачами.

Утром участники обряда собрались в центре села. Главные герои праздника — Мошу (с молдавского — дед) и их Бабы — торжественно прибыли на подводах, запряженных лошадьми.

На перекрестке разожгли большой костер, вокруг которого пошла большая хора.

Музыкальное сопровождение — гармошки и барабаны.

В центре круга танцуют два Мошу со своими Бабами. Первые одеты в маски, сделанные из шкур животных и украшенные яркими лентами. Бабы, роль которых также исполняют юноши, — образец безвкусия и вульгарности.

В свое время происхождение масок Мошу исследовал краевед Валерий Кожокару, который пришел к выводу, что корни обряда уходят во времена даков, населявших побережье Дуная. Аналогичные маски на Рождество до сих пор можно увидеть в румынских селах на противоположном берегу Дуная.

Кульминация обряда в Новосельском — национальная борьба трынта. Сначала на борцовский ковер выходят юноши, исполняющие роль Баб. Затем проходит поединок Мошу.

Победитель получает приз — живого барашка.

Что интересно, до последнего момента колядующие держат в строжайшем секрете, кого выбрали на роль Мошу. Это делается для того, чтобы противоположная сторона не смогла подобрать более сильного и ловкого соперника.

— Мы искренне благодарны молодежи села Новосельское за то, что чтят традиции предков и ежегодно празднуют Рождество так, как делали их деды и прадеды, — сказал председатель Ренийского молдавского национально-культурного общества «Извор» Валерий Бабере.

