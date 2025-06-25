Без золота, но с саблей

Демидовка карта

В окрестностях Демидовки еще можно отыскать остатки поселений эпохи бронзы и черняховской культуры, а также полуразоренный скифский курган.

В самом селе о древности напоминает прежде всего Маевская гора, где до революции 1917-го стоял панский дом, а ниже по склону горы красовался удивительный парк, на месте которого каждую весну обильно цветет только белая сирень. Ходили легенды о погребах, погребах, в которых можно было найти оружие, сабли, золото…

По воспоминаниям старожилов, в засыпанных панских погребах люди находили старинные вещи, а колхозник Стець нашел даже старую саблю. Детвора, играя в археологов, нарыла обломки старинной фарфоровой вазы с загадочными узорами и надписями.

Казацкий крест на могиле основателя Демидовки

На местном кладбище, откуда открывается панорама села, возвышается большой казацкий крест, под которым упокоился основатель и хранитель Демидовки Демид Любинский.

Отсюда просматривается все село, которое протянулось с севера на юг более чем на два километра.

Поделились на «ляхов» и «мужиков»

Фотолетопись села Демидовка на памятной встрече 2013-го

Посреди благодатной долины — большой пруд. Появился он где-то в начале 1960-х, когда тяжелые скреперы перегородили балку землей и глиной, а образовавшаяся чаша заполнилась родниковой водой. Здесь еще до недавнего времени самодеятельные артисты устраивали праздник Ивана Купала и молодежные забавы, а рыбаки пытаются выловить сладких карасей.

«Демидовские уголки назывались «Витвицкого» и «Науменко», потому что на одном краю в последнем доме жил Иван Витвицкий, а на другом улицу замыкал дом Ивана Науменко. Жители разделялись на «ляхов» и «мужиков». Границей была плотина и пруд посреди Демидовки. Возможно, в этом был отголосок бурных времен ХѴІІІ века?

Все с того времени вроде бы и перемешалось, но все же на нашем углу было больше Рошковских, Витвицких, Дорошевских, Крыжановских, а по ту сторону плотины — Паровиков, Стецев, Чумаков, Кричунов», — писал в воспоминаниях уроженец Демидовки, писатель и литературовед, доктор филологических наук, народный депутат Верховной Рады Украины I созыва Владимир Панченко.

Надо найти спонсоров

В селе помнят о своем знаменитом земляке Владимире Панченко.

Владимир Панченко

Преданный патриот еще в 2014-м утверждал, что европейские лидеры, за небольшим исключением, игнорируют угрозу, которую представляет путинская агрессивная империя не только для Украины, но и для всей Европы, и некоторые из этих лидеров готовы «пойти на компромисс с Путиным за счет национальных интересов Украины».

Ради увековечения памяти выдающегося человека в селе планируют обустроить его мемориальную усадьбу-музей. Педагог Владимир Рубля, сын заведующей сельским клубом Веры Тетери, которая в свое время выступила инициатором этого проекта, уже выкупил хату, где родился знаменитый литератор. Есть поддержка властей, друзей Владимира Панченко, осталось найти спонсоров. Значительную часть экспозиции будущего музея составят экспонаты, уже собранные Верой. Кстати, славилось село и школьным духовым оркестром под руководством Владимира Рубли.

Сейчас культработница занимается сохранением помещения клуба, который нуждается в капитальном ремонте.

О закрытой школе и известных людях

Болезненная для селян и образовательная тема, потому что Демидовскую школу несколько лет назад закрыли, детей возят учиться в Любашевку. Конечно, поселковый совет позаботился о школьном автобусе, ремонте автодороги и обустройстве автобусных остановок. Но, к сожалению, большинство учителей остались без работы.

Старожилка Анна Бурдова, которая является родоначальницей династии сельских педагогов, очень жалеет, что школа не работает. 44 года своей жизни она отдала учительскому делу. Здесь трудились ее дочь, учитель начальных классов Виктория Познанская, и внучка Анастасия.

— Если посчитать всех, кто связал свою судьбу с учительским делом, то у Бурдовых-Познанских их наберется не менее двух десятков родственников, работающих по всей Украине, — добавила Анна.

Владимир Синьковский

Много лет учительствовал в Демидовке Владимир Синьковский — автор ряда поэтических книг, еще и основал и издавал литературный альманах «Спектр».

Юморист Сергей Вознюк

Детство и юность провел в живописном селе Сергей Вознюк, где работал агрономом и возглавлял Новоселовский сельский совет. Переехав в Хмельницкую область, известный поэт-юморист, тонкий лирик и баснописец преподавал химию, возглавлял школу, отдел образования и науки Хмельницкой администрации и т. п. После его внезапной смерти в школе учредили именную премию Сергея Вознюка, которой отмечают лучших учеников.

Чем в селе угощают гостей?

Демидовская земля богата плодородными землями, живописной природой, традициями, трудолюбивыми и талантливыми людьми.

И все, кто не покинул родное село в нынешние трудности, ежедневно упорно работают над его расцветом и всесторонне поддерживают защитников, донатят и волонтерят.

А что касается традиций местной кулинарии, то они удивительно разнообразны, потому что Демидовка на протяжении веков аккумулировала лучшие блюда украинцев, молдаван, поляков, сербов и ряда других национальных культур.

Вера Тетеря со старостой Анной Головченко на волонтерском мероприятии в Троицком

Работница культуры Вера Тетеря, известная и как прекрасная повариха, рассказала, что на предстоящем открытии музея рода Панченко обязательно будет угощать посетителей солянкой, чанахи и жареной картошкой — блюдами, которые охотно при жизни готовил своим родным и гостям Владимир Панченко.

— Традиционно праздничные и будничные блюда наши бабушки и мамы готовили исключительно в печи. Моя бабушка с польскими корнями София готовила плачинды, блинчики, печенье, голубцы и т.д., — поделилась воспоминаниями Людмила Бурдова, невестка Анны, — Особенно нравились мне галушки со шкварками и соленым творогом. Частенько пробовала самостоятельно воспроизвести этот рецепт у себя на кухне, чтобы еще раз окунуться в беззаботное детство.

Рецепт клецок со шкварками и сыром

Галушки со шкварками и сыром

Традиционное украинское блюдо, которое сочетает в себе нежные вареные галушки, хрустящие шкварки и сыр. Обычно галушки готовят из пшеничной муки, яиц и воды, а затем варят в подсоленной воде. Шкварки делают из жареного сала или подчеревины, а сыр может быть как свежим, так и кислым, часто добавляют сметану для сочности.

Ингредиенты:

творог — 600 г;

мука — 80 г;

куриные яйца — 3 шт;

сало — 100 г;

луковица — 1 шт;

сметана — 1 ст. л;

зелень;

соль и перец по вкусу.

Смешайте муку, яйца, соль и воду, замесите мягкое тесто.

Вскипятите подсоленную воду в кастрюле, ложкой выкладывайте тесто в воду и варите, пока клецки не всплывут на поверхность.

Для шкварок нарежьте сало кубиками и обжарьте на сковороде. При желании добавьте лук, обжарьте до золотистого цвета.

Готовые галушки выложите на тарелку, полейте шкварками с луком, посыпьте сыром, при желании полейте сметаной.

Галушки можно подавать как самостоятельное блюдо или как гарнир к мясным блюдам.

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