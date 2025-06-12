Кто основал село?

Есть три версии возникновения села. По первой — село основали крестьяне из Курской губернии, по второй — беглые солдаты, которые устали воевать и отправились в Бессарабию, и третья — это были переселенцы из Орловской и Тамбовской губерний.

Доподлинно известно лишь то, что за почти 200 лет существования село никогда не переименовывали, и то, что здесь сохранилась старинная церковь Святого Николая Чудотворца, которую никогда не разрушали.

В селе царит полный «матриархат». Неизвестно, как это удается женщинам, но, как они утверждают, «наши мужчины делают то, что удобно женщине». Видимо, поэтому почти все руководящие должности в селе занимают женщины.

И еще, в Николаевке почти все кумовья друг другу. Моя знакомая из этого села, например, имеет двадцать шесть крестников! Представляете, сколько подарков она готовит на праздники?

Сделайте нам дороги, а все остальное мы сделаем сами

Людмила Лунгу

Знакомьтесь — «доканка» — настоящая хозяйка Людмила Лунгу, староста Николаевского старостинского округа.

— В нашем селе живут украинцы, русские, молдаване, гагаузы, ромы и тому подобное. Большинство — русские, но это не русские русские, а украинские, которые ассимилировались в Буджакских степях.

В селе есть все необходимое для нормальной жизни: лицей, сельхозпредприятие, фермерские хозяйства, ФАП, аптека, детсад, отделения «Укрпочты» и «Новой почты», Дом культуры, магазины, даже есть свой «тещин мост». Мы чтим память наших погибших защитников, в прошлом году установили Аллею Славы. Сейчас около пятидесяти николаевцев защищают Украину.

Есть уличное освещение, вода подается круглосуточно. Базовое сельхозпредприятие «Солнечный Агро» много помогает селу — транспортом, «горючкой», грейдируют дороги, лицею помогают. Вообще у нас проблема одна, еще с советских времен, — бездорожье. Дорога в село разбита, после дождя за пределы села не выедешь. Николаевцы ничего не просят у власти, только одно — сделайте дорогу, а все остальное мы сделаем сами.

По количеству населения наше село на втором месте в Бородинской громаде. Но с началом войны резко упала рождаемость — если раньше рождалось 23-25 малышей в год, то в этом году всего трое.

На прием к врачу — с курицей и пирожками

Илья Русу и медсестры

Руководство громады планировало отремонтировать фельдшерско-акушерский пункт, но не успело — началась война. Поэтому в ФАПе косметический ремонт ежегодно делает своими силами его маленький коллектив. Кстати, в Николаевке появился врач — Илья Русу.

— Я обслуживаю пять сел громады — Николаевку, Богдановку, Лесное, Анновку, Юрьевку. Громада приобрела автомобиль и предоставила мне бесплатное жилье. Николаевцы настолько были рады, что у них появился врач, что сначала вызывали меня почти круглосуточно, сейчас уже привыкли. Здесь живут интересные, щедрые, открытые люди. Могут на прием курицу принести, молоко, брынзу, пирожки — у кого что есть. И очень обижаются, если отказываюсь, — улыбается врач. — Когда сюда приехал, думал, что это временно. А потом женился на местной девушке, у нас родился сыночек. Так что, думаю, мы здесь надолго.

— Нам многое приходится делать — и роды принимать, и швы снимать, и кровотечение останавливать. А что поделаешь — когда скорая не может доехать, действовать надо быстро, — делится медсестра Елена Курдыш.

Как не потерять статус лицея?

Инна Попова, директор лицея

Николаевский лицей — один из самых больших по количеству учеников в Бородинской громаде. Его возглавляет Инна Попова.

— До войны у нас училось 228 детей, сейчас — 192. В детсаду — 42 ребенка. Вызывает тревогу школьная реформа — мы можем потерять статус лицея, потому что необходимое количество детей не наберем. А если не будет старших классов, родители, скорее всего, начнут выезжать из села, чтобы обеспечить своему ребенку будущее.

Наш дружный коллектив тепло встретил переселенцев из Славянска — педагогов Оксану и ее сына Дмитрия Черкашиных. Оксана — дошкольный воспитатель и преподаватель музыки, Дмитрий — физик-ядерщик, который отлично знает английский, поэтому преподает физику и английский. Директором я работаю четвертый год, и первое, что сделала, — ремонт в детсаду. Хотелось бы и в школе сделать ремонт, но это уже после войны. Зато мы прекрасно обустроили территорию: высадили каштаны, розы, установили арт-объект «Люблю свой лицей», и выпускники этого года повесили на него первый замочек.

Николаевские девушки играют в футбол

— Вы же девушки, красавицы, зачем вам футбол? — спрашиваю юных футболисток Таисию Сорокину и Любовь Костромицкую.

— А знаете, как это круто, — чувствовать себя чемпионами! Наша команда играла в Норвегии, Дании. Недавно обыграли девичью команду клуба «Черноморец». Нас сначала никто серьезно не воспринимает, думают, приехали какие-то из села, что они могут? А мы еще как можем!» — хвастается Тая, ученица 7-го класса, вратарь.

— Люблю играть в футбол. Эта игра многому учит — умению стратегически мыслить, радоваться победам и держать удар. Когда ребята узнают, что я футболистка, очень удивляются. И еще — у нас очень классный тренер! — говорит Люба, ученица 9-го класса, защитница.

Юрий Сериков, руководитель спортшколы

— Началось с того, что Оля Лунгу, которая играла за мальчиков, предложила мне создать девичью команду, — рассказывает тренер, директор Буджакской ДЮСШ Юрий Сериков. — Мои коллеги-тренеры говорят, что если из мальчиков футболистов можно вырастить за год, то девочек надо обучать три года. Но команда собралась очень сильная. Недавно выиграла областной чемпионат по футзалу и поедет на всеукраинские соревнования защищать честь Одесской области. Нами заинтересовалась девичья академия ФК «Систерс» из Одессы — их приоритет в том, чтобы в женских командах клуба играли только девушки из Одессы и области. Они создали на базе нашей ДЮСШ филиал, предоставили форму, бутсы.

Переняли праздник, чтобы от мужчин отдохнуть

В Доме культуры работают директор Юлия Варданян и художественный руководитель Антонина Сорокина.

Антонина Сорокина

— В художественной самодеятельности принимают участие около пятидесяти детей и взрослых, — рассказывает Антонина Сорокина, — У нас есть народный танцевальный коллектив «Сувенир», вокальный коллектив «Доканки», коллектив современного танца «Ритм». Все сценические костюмы шьет Юлия Варданян, а я — как дизайнер.

Многое мы переняли от обычаев людей других национальностей. Да, мы празднуем «Бабиндень», хотя болгар в селе почти нет. Но с нашим «матриархатом» этот праздник пришелся нам по душе. Хотя мы не проводим обряд, это больше праздник для женщин, которые решили отдохнуть от мужчин.

Мы чтим традиции. В прошлом году меня вот засватали. Мой жених из Вознесеновки приехал по всем правилам — со сватами, родителями, баянистом на повозке с лошадьми и через все село проехался к моему двору. Мы встретили с караваем, подарками и проверкой жениха: наколоть дров, забить гвоздь. На помолвке договорились, что справим свадьбу, когда закончится война.

Рано встают, поздно ложатся и целый день работают

Предпринимательница Нина Боброва

Семья Бобровых занимается торговлей и фермерством. Мать Нина и пятнадцатилетняя дочь Екатерина работают в магазине, а отец Юрий — обрабатывает землю и разводит овец.

— В нашем магазине есть товары первой необходимости — хлеб, колбасы, молочка, бакалея, — рассказывает Нина, — В магазине очень помогает дочь Екатерина. Мы встаем в пять утра с мужем, занимаемся домашним хозяйством, кормим птицу, поросенка. У нас есть лошадь — недавно ожеребилась, а еще тридцать овец. Это тяжелый труд, но иначе в селе не проживешь. Здесь все так живут — рано встают, поздно ложатся, весь день работают.

Любимое блюдо малышей

Повара лицея Светлана Серикова и Евгения Ельникова поделились рецептом любимого блюда николаевских малышей — морковно-яблочной запеканкой.

Рецепт простой, но запеканка получается очень вкусная.

Ингредиенты:

яблоки — 10 шт.

морковь — 10 шт.

сахар — 250 г

яйца — 5 шт.

манная крупа — 250 г

изюм — 200 г

ванильный сахар.

Приготовление:

Натираем на крупной терке яблоки и морковь, добавляем сахар, яйца, манку, изюм, ванильный сахар по вкусу. Все хорошо перемешиваем и выкладываем на смазанный маслом противень. Духовку разогреваем и разогреваем. Запекаем при температуре 180-200 градусов 35-40 минут.

Кое-что из словаря николаевцев:

доканка — умелая хозяйка,

ряднюшка — маленький ковер,

кочет — петух,

хурки — вилы,

причопок — угол дома,

цибарка — ведро.

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