Что пели об Одессе чумаки

Одесса – многонациональный город, и одесситы всегда разговаривали на самых разных языках. Сегодня в городе все чаще можно услышать украинскую речь, а его жители все больше интересуются украинской историей и культурой. Мало кто знает, но Одесса не раз становилась героиней чумацких песен, ведь через наш город проходил чумацкий шлях, чему свидетельством известная гора Чумка. В своих песнях чумаки изображали Одессу такой, какой видели и знали ее более двухсот лет назад.

«Магелланы степей» в Одесской области

О первых чумаках можно прочитать еще в Ипатьевской летописи, правда, там они называются прасолы, то есть перевозчики соли. Чаще всего чумаками становились крестьяне и казаки. Сегодня «магелланов украинских степей», как поэтично называли чумаков, основательно забыли. Однако в том числе благодаря им Одесса приобрела статус торгового города, об изобилии и богатстве которого народ рассказывал легенды.

Большинство чумацких путей пролегали на юг Украины, по степям Северного Причерноморья. Проходили они и через Одессу. Ведь для чумаков важную роль играл Одесский порт, через который их грузы уходили в другие страны. От Одессы пути расходились в соседние губернии. Тот путь, что сегодня мы могли бы проделать за три часа, двести лет назад занимал месяцы. Например, из Харькова в Одессу чумацкие обозы шли шесть недель. В Одессе чумаки проводили неделю и шли в обратный путь с другими грузами. Возили они рыбу, пшеницу и соль, которой снабжали всю Украину.

Чумаки в Одесской области

Если говорить конкретно, то чумацкие дороги проходили через многие населенные пункты современной Одесской области. Путь казаков проходил через Березовку – на Перекопские солевые озера и на Куяльник. Через Кодыму, самый северный район области, шла так называемая «Шпакова дорога». Свое название она получила в честь одного их командиров гайдамаков Федора Шпака.

«Рiдна матiнка» Адес

Считается, что именно с народного творчества началась одесская литература. Алексей Маркевич, исследователь истории Украины XVI-XVIII веков, был первым, кто стал изучать образ Одессы в народных песнях. Как только они не называли Одессу – Одесс, Адес, Гадест, Адест, Адеста, и даже во множественном числе – Адесты. Песни о ней можно было услышать по всей Украине и даже в Галичине.

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Знаменитое словосочетание «Одесса-мама», как выясняется, появилось вовсе не благодаря босякам Молдаванки или Пересыпи. Еще в то время, когда чумацкие шляхи пролегали через Хаджибей, чумаки называли наш город «рiдною матiнкою», ведь он давал им средства к существованию. Об этом свидетельствует одна из старых чумацких песен, которая повествует о том, как чумаки жалуются вожаку на полную нищету – нечем даже кормить коней. И «отаман-батько» советует им:

Косiть, хлопцi, та овес,

Та поiдем у Адес;

А в Адесах рiдна мать

Не дасть же нам загибать!

Как шутили чумаки?

У казаков было много веселых песен, в которых также упоминалась Одесса. Например, одна из них рассказывает, как поросенек, которого уже связали цепью, всунули в зубы корень хрена и потащили жарить, бежит спасаться в Одессу:

Як сказав піп: Христос Воскрес!

Порвало порося ланцюг увесь,

Втікло ж воно під Гадес,

Понесло в зубах хрін весь.

Не только праздник, но и изнанка жизни

Одесса привлекала многих, и особенно тех, кто занимался торговлей. В их число входили и чумаки. Сначала жизнь в Одессе казалась сплошным праздником – легким и приятным. Манили вывесками ресторации и всевозможные «дома развлечений», погребки и подозрительные «казино».

В кого жінка, в кого діти,

Тому в Польщі добре жити,

А я жіночки не маю,

Я в Одесі прогуляю!

А в Одесі добре жити…

Образ города в творчестве чумаков был очень противоречивым. Нередко заработавшие кругленькую сумму казаки, с «помощью» опытных шулеров проигрывались в пух и прах, и домой им оставалось добираться только пешком. Поэтому отношение чумаков к Одессе менялось в зависимости от того, сумел ли казак устоять против соблазнов торгового города.

Ой, Одеса моя мила!

Чим ти мене спорядила?

З хазяiна – бурлакою,

П’яницею, гулякою:

Пропив воли, пропив вози,

Пропив ярма, ще й занози…

Пропив чумак, прогулявся,

А додому й не добрався!

Кроме того, Одесса считалась в народе чуть ли не гнездом разврата. Алексей Маркевич упоминает, что «вокруг Одессы… попахивает геенной огненной». «Опасный» город, по мнению наивных селян, напрочь лишал человека моральных устоев. Например, известна песня, в которой казак, совративший девушку и отказываясь жениться, со спокойной совестью говорит ей:

Тепер же ти ні дівка, ні жінка,

Тепер тобі Адеська мандрівка.

Впрочем, тем, кто умел сопротивляться соблазнам, Одесса помогала изменить судьбу к лучшему. Возвращавшиеся на родину чумаки рассказывали о нашем городе, как о каком-то земном раю. А о тех, кто сумел разбогатеть чумацким промыслом, в Украине говорили: «Вони, мабуть, були в Одесi». И в этих рассказах было немало правды.

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Ирина Сорокина

Источники: museum-literature.odessa.ua, novosti-n.org, golos.com.ua, odessitclub.org, history-pages.kpi.ua

Фото: seeds.org.ua, dnipro.libr.dp.ua, historyukrainian.blogspot.com, etnoxata.com.ua, we.org.ua