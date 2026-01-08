Ключевые моменты:

На войне погиб защитник из Белгород-Днестровского района Денис Гришков.

Воин 1983 года рождения вступил в ряды ВСУ после начала полномасштабного вторжения.

Он защищал Украину на самых ожесточенных участках боевых действий и погиб, оставаясь верным военной присяге.

Громада выразила искренние соболезнования родным и близким погибшего.

Денис Гришков родился 25 июня 1983 года в селе Чистоводное. После начала полномасштабного вторжения он встал на защиту Украины, неся службу на одних из самых горячих участков фронта.

«Наш земляк погиб, мужественно выполняя свой воинский долг. Денис до последнего вздоха оставался верен военной присяге и своему народу. Низкий поклон за подвиг и мужество», — говорится в сообщении.

Старокозацкая громада выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего героя.

Напомним, 6 января в Ширяевской громаде Одесской области проводили в последний путь погибшего на фронте военнослужащего Андрея Ровена.