Что же означает название села?

О селе в Википедии написано скудно. Зато выходцы из Пасицел В. Онищенко и Е. Онищенко написали о своей родине целую книгу «Кое-что о Пасицелах. И не только…».

Авторы отмечают, что существует несколько версий названия села. Одна из них говорит о переселении сюда неблагонадежных людей при царской власти. Однако название села возникло задолго до прихода в эти края царской власти.

Вторая версия рассказывает, что первыми поселенцами были Пас и Целых. Но формуляры Свято-Николаевской церкви 1850-1900 годов села свидетельствуют, что такие фамилии не встречались на территории области.

Третий вариант — это рассказ о том, якобы кто-то пас овец и, пригнав их домой, сообщал: «Пас и цели», то есть, что ни одну не украли волки. Волков здесь всегда было много. Но почему «цели», а не «целые»?

По четвертой версии на рубеже XVII-XVIII веков жителями окрестных молдавских сел был основан монастырь. Его разместили на самой высокой точке области. Оттуда монахам было видно беленькие дома, рассыпавшиеся по склонам, словно белые цветы. Россыпь чего-то мелкого на древнем молдавском языке звучала как «песцелы». Вероятнее всего, отсюда и пошло название Пасицел.

Почему окрестности называются Пятихаткой?

По официальным данным, село основано в 1724 году на османских землях крестьянами из Северного Подолья и Молдовы.

Каждый уголок села имеет свое название. Так, окраина называется Пятихатка. На этом месте после войны давали участки для застройки. И здесь довольно быстро выросли пять первых домов.

Другой уголок — Турбаевка, как говорят старожилы, называется от повстанцев села Турбаи, которые бежали от угнетения господ Базилевцев, а некоторые из них поселились в Пасицелах.

Куцый Яр, с которого хорошо видны леса Цурканку и Монастырский, оба пруда в верховье Тилигула, Могилу и Молдованские ивы. Местность эта поросла акацией, кустами терна и боярышника. Это устраивало первых поселенцев, потому что они сверху видели все, а их заметить было непросто. Поэтому считается, что именно с Куцего Яра началось заселение.

Четыре школы работали в две смены

— Через дорогу от Николаевской церкви стояло каменное здание «под железом». До революции здесь была волостная управа, позже, до 1965 года, центральная школа. Почему «центральная»? Потому что, кроме нее, были еще три сооружения: чуть выше церкви — церковно-приходская школа, возле каменного моста и там, где теперь старостат. Одна из школ была с метеорологической площадкой и макетами земного рельефа. Во всех четырех школах занятия проводились в две смены, потому что до войны и после нее детей в селе было много, — рассказывает Оксана Сорока, главный специалист старостинского округа.

С 2009 года на базе средней школы, построенной в конце 1960-х, работает одно образовательное заведение. В 2022-м школа изменила статус, став лицеем с дошкольным отделением, начальной школой и гимназией.

В этой школе с 1993 по 2005 год директором был отличник образования Украины Петр Сорока. Первым директором был Тимофей Тарнавский. Всего здесь было пять директоров. С 2005 года заведение возглавляет Валентина Мазур.

— В школе работает столовая, есть два повара — для школьников и дошкольников. Дошкольное отделение работает сезонно — с 1 сентября по 31 мая. Средства на питание выделяются из городского бюджета, — рассказывает директор школы Валентина Мазур.

Краеведческая горница

Гордостью лицея является краеведческая горница, в которой насчитывается более тысячи экспонатов. Все они собраны на территории села. Среди них полотенца, наволочки и салфетки, рубашки и занавески. Есть здесь старинная глиняная посуда, около двух десятков утюгов, заправляемых древесным углем, прялка, кадки, иконы, деревянная кровать, подольский сундук и многое другое.

В краеведческой горнице проводятся уроки краеведения, ее посещают гости и жители села.

Известные люди села

Во дворе школы есть памятник Степану Олейнику, а в школе — его светлица. Юморист родился в этом селе. В его честь названа центральная улица. Каждую весну здесь проходит фестиваль «Степанова весна», в котором принимают участие родственники и поклонники таланта сатирика со всех уголков Украины. И здесь, как нигде, умеют шутить, рассказывать басни.

Родились здесь и будущие доктор медицинских наук, заслуженный врач Украины Виктор Косован, герои Советского союза Павел Чумак и Василий Сорока, эстрадный певец, заслуженный артист Украины Олег Осадчий, специалист в области нефтегазовой промышленности профессор Федор Козак.

С благодарностью вспоминают здесь председателя колхоза Ивана Онищенко, который умело вел хозяйство, строя магазины, откормочную базу, дворец культуры. А насыпанная из жести дорога из центра села до станции Балта больше всего порадовала крестьян — уже не надо было месить болото, а можно было пройтись в модных ботинках.

Церкви — наследие Одесской области

Церковь Святителя Николая Чудотворца видно со всех концов села. Местные называют ее Белой церковью. Ее строительство было начато в 1885 году на средства протоиерея Исаака. В 1889 году храм был расписан. Стены, купол, арки и другие детали расписаны в Венецианском стиле, что очень напоминает роспись Владимирского собора в Киеве.

Николаевская церковь не прекращала работать.

Чуть дальше на холме, над прудом, возвышается храм, освященный в честь Казанской Божьей Матери. Его строительство в 1886 году начал в Малых Пасицелах тот же протоиерей Исаак. Этот храм построили в стиле кирпичного модерна. Завершено строительство в 1904 году. А в 1937-м и 1961-м храм закрывали и устраивали хранилище. На рубеже второго и третьего тысячелетий вернули верующим и реставрировали.

Оба храма внесены в перечень архитектурного наследия Одесской области.

Также есть часовня, к которой приезжают благочинные из Киева на Серафима Саровского. Каждый год здесь собираются люди, чтобы набрать целебной воды, устраивают обеды. Неподалеку — кладбище, где похоронены монахи.

Сад «Память» и аллея Славы

В селе растет сад «Память». Это был первый на всю Украину живой памятник воинам, погибшим в годы Второй мировой войны. Он высажен под руководством бригадира садово-виноградарской бригады, бывшего фронтовика Евдокима Онищенко.

— Сад «Память» всегда ухожен, — рассказывает библиотекарь Ирина Плишко, — За этим следят школьники.

На аллее Славы высечены имена павших в годы Второй мировой войны во время освобождения села от фашистов. Рядом установлены фотографии героев-односельчан, павших в нынешней войне.

На одном из склонов оврага в селе выпускники 1980-го года выкопали надпись: «Миру — Мир». Все эти годы за ним бережно ухаживают школьники.

А еще здесь всем селом помогают воинам отстаивать свободу и независимость Украины: плетут сетки, готовят, собирают средства на нужды армии.

Рецепт приготовления казацкой ухи

На все сельские оказии варить уху или кашу, жарить картошку или картопляники здесь доверяют известной сельской умельце Евдокии Татарчук.

Она поделилась рецептом приготовления казацкой ухи с читателями «Одесской жизни».

Ингредиенты на 10-ведерный котел:

Рыба — 8-9 кг

Ведро картофеля

Морковь — 1 кг

Чеснок — 0,5 кг

Свинина — 3 кг

Один хороший петух

Зелень — два больших пучка (желательно петрушку)

Перец, соль, приправы — по вкусу.

Приготовление:

Варим свиное и куриное мясо. Когда наварился бульон, бросаем картофель, морковь. Через некоторое время бросаем рыбу (резаную кусками). Когда рыба сварилась, вынимаем ее и убираем мясо, бросаем его в котел, добавляем чеснок, зелень, перец, приправу к ухе.

Рыба — обязательно толстолоб, потому что он жирный и уха будет вкусная.

В конце XIX века села Малые Пасицелы и Пасицелы объединяла Пасицельская волость, где проживало 4 тысячи 500 человек. В 1967 году села объединили в одно село Пасицелы. В 1959 году в Пасицелах проживали 5004 человека. А в 1977 году — уже 3020, в 2001-м — 1369. Сегодня здесь проживает 537 человек.

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