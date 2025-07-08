Ключевые моменты:

Высокая температура и влажность: До 13 июля Одесская область будет находиться под влиянием раскаленного и влажного воздуха, поступающего из центральной Европы.

До 13 июля Одесская область будет находиться под влиянием раскаленного и влажного воздуха, поступающего из центральной Европы. Кратковременные грозы: Несмотря на общую жару, периодически ожидаются кратковременные дожди с грозами, особенно 10 июля и на севере области.

Несмотря на общую жару, периодически ожидаются кратковременные дожди с грозами, особенно 10 июля и на севере области. «Тропические ночи»: Температура воздуха ночью не будет опускаться ниже +20°C, создавая необычные условия для отдыха.

Что известно о циклоне Gabriel

Циклон Gabriel, движущийся над центральной Европой, направляет на территорию Одесской области горячий и насыщенный влагой воздух. Это приведет к тому, что минимальные ночные температуры будут достигать от +20° до +25°C, что синоптики называют «тропическими ночами». Днем столбики термометров устойчиво будут держаться на отметках от +31° до +36°C, а вдоль морского побережья будет несколько легче — около +27°…+29°C.

Несмотря на преимущественно жаркую погоду, 10 июля, а на севере области еще и 8 июля, возможны кратковременные грозовые дожди, которые принесут временное облегчение. Однако это будет непродолжительная передышка, ведь после прохождения холодного фронта, который ожидается 10 июля, температура снова начнет стремительно расти.

Стоит также помнить о чрезвычайном (5-й) классе пожарной опасности, который сохраняется в регионе. Температура воды в море остается комфортной — 20-21°C, а волнение моря будет легким, что благоприятно для пляжного отдыха, при условии соблюдения правил безопасности во время гроз. Будьте внимательны к своему здоровью и избегайте длительного пребывания на солнце в пиковые часы жары.

Справка: Что такое «тропические ночи»?

Тропические ночи — это метеорологическое явление, при котором минимальная температура воздуха в течение ночи не опускается ниже +20°C. Такие ночи типичны для экваториальных и тропических зон, но в условиях изменения климата они все чаще фиксируются и в умеренных широтах, в частности в Украине.

«Тропические ночи» могут затруднять засыпание и ухудшать качество сна, поскольку организму труднее охладиться, что может негативно влиять на общее самочувствие и работоспособность.

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