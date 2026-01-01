Ключевые моменты:

ГУР МОУ получил новый морской катер стоимостью 20 млн гривен.

Катер предназначен для поддержки и прикрытия морских операций.

Судно имеет мощное вооружение, бронезащиту и современное оборудование.

Воины Главного управления разведки Министерства обороны Украины получили новогодний подарок от благотворителей — современный морской катер украинской разработки стоимостью 20 миллионов гривен. Об этом сообщили в ГУР МОУ.

В ведомстве уточнили, что катер приобрел и передал «Благотворительный фонд Дианы Подолянчук». Это первая подобная разработка в Украине, которая имеет лишь несколько аналогов в мире.

Катер создан для огневого прикрытия и поддержки морских операций военной разведки. Он оснащен крупнокалиберными пулеметами и гранатометами. Благодаря модульной конструкции вооружение можно менять в зависимости от задач конкретной операции.

В разведке также сообщили, что борта и рубка катера имеют противоосколочную и противопулевую защиту, а каждая огневая позиция оборудована отдельным бронещитом. Судно оснащено современными навигационными системами, связью и средствами управления, что позволяет эффективно действовать в сложных погодных и боевых условиях.

Конструкция корпуса и мощные двигатели дают возможность работать по всей акватории Черного моря, в том числе там, где противник не ожидает появления украинских сил.

Катер способен перевозить до двух тонн полезной нагрузки и является одним из крупнейших в составе флота военной разведки. Его длина превышает 10 метров.

Новое судно уже передано бойцам Центра морских операций Viking Департамента активных действий ГУР МОУ.

Начальник ГУР МОУ генерал-лейтенант Кирилл Буданов поблагодарил всех, кто участвовал в реализации проекта. По его словам, такие катера позволяют уверенно проводить специальные операции на воде и усиливают борьбу за контроль над Черным морем.

