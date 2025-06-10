Самое вкусное — в печи

Григорий Драгнев

В семь утра мы зашли во двор к Григорию Драгневу и его жене Светлане. В этот ранний час здесь уже был Иван Драгнев, брат Григория.

— Каждый год 6 мая я прихожу к младшему брату, чтобы забить ягненка для приготовления курбана, — рассказывает Иван Драгнев. — По нашим традициям хозяин дома не имеет права забивать своего барашка на свой курбан, это должен сделать кто-то другой. Прежде всего я подвязываюсь красным шерстяным поясом — такие пояса наши деды носили каждый день.

– Животное должно быть только мужского пола, – отмечает хозяин. – Если семья не должна ягненка, можно зарезать, например, гуся или петуха. Я зажигаю ладан, и мы окуриваем животное, как делали наши предки. Так мы отгоняем злые силы, чтобы наше жертвоприношение было чистым.

– Мои родители всегда дарили забойщику полотенце, и я тоже так делаю, – рассказывает Светлана, хозяйка дома. — Из ягненка мы готовим четыре котла курбана, один из которых относим на большой праздник села, а остальным будем угощать соседей и всех, кто придет поздравить моего мужа. Самый вкусный курбан приготовленный в домашней печи. У нас есть печка, но у соседки она лучше. Поэтому мы идем готовить к соседке Софии Дулуоглу.

Во дворе у госпожи Софии Григория и Светлану уже ждала компания женщин. Они рассказали, что все стали вдовами, поэтому курбан не готовят, но радостно помогают. Для этого женщины заранее приготовили крупу, нарезали лук, раскалили жир. Вместе оживленно разрезали на кусочки тушу ягненка, а печень, сердце и легкие накрошили мелкими кусочками: требухи придают курбану особый вкус.

София Дулуоглу

– Когда я была ребенком, мой отец делал курбан в праздник Архангела Михаила, – рассказала София Дулуоглу. – От бабушки и мамы узнала, как готовить блюдо. Когда вышла замуж, мы с мужем Михаилом делали курбан тоже на Михаила. И готовили его в печи. Мой муж сложил эту печь в семидесятом году. Мужчины уже нет, а печка работает. Мы печем в ней пасхи на Пасху. Раньше еженедельно я пекла домашний хлеб, а сейчас пеку разве что на панихиду и несу его в церковь. А наш Григорий, кстати, в церкви бьет в колокола, у него такое поручение от отца.

Какие есть разновидности курбанов?

Отец Андрей

Как оказалось, Григорий Драгнев — еще и искусный звонарь. Мы в этом убедились, когда посетили Котловинский Свято-Успенский храм Пресвятой Богородицы. Интересно, что часть службы священник ведет на гагаузском языке.

После праздничной литургии настоятель отец Андрей Капсамун рассказал о разновидностях курбанов.

— Курбан на Георгия Победоносца — это первый курбан в году. Раньше именно в этот день впервые выгоняли скот на пастбища. На престольный праздник 28 августа мы готовим по восемь казанов курбана. Есть курбаны венчальные.

Также курбан готовят, когда кто-то в семье тяжело заболел — люди обращаются к Богу и к какому-то святому и просят помощи. Когда человек выздоровел, могут сделать еще один курбан — в благодарность. Я всегда подчеркиваю: прежде всего надо накормить тех, кто в этом больше всего нуждается.

Барашка отдавали бедному

Для жителей села Котловина курбан — это традиция с глубоким смыслом.

— Когда мои родители венчались, священник им сказал делать курбан на Петров день, — вспоминает Григорий Драгнев. — Помню, что отец барашка не забивал, а отдавал животное бедному односельчанину. На день Петра мама пекла хлеб, папа цедил вино из бочки, и с этим угощением мы с отцом вели ягненка к нашему односельчанину. Я был ребенком, но помню, что в тот день на душе было светло. Когда я вырос и женился, священник назначил нам курбан на праздник Георгия Победоносца.

Елена Яманди

Староста села Елена Яманди рассказала, что их семейный курбан приходится на день святой Елены:

— Моего мужа зовут Вячеслав, святого с таким именем мы не нашли, — рассказала Елена Яманди, — Поэтому решили, что покровительницей семьи будет святая Елена.

Василиса Басаджи

По желанию родители могут приготовить курбан в честь своего сына — в день его святого.

Например, Василиса Басаджи сделала курбан в честь своего сына Григория, который живет в Одессе и работает в больнице.

— Среди коллег моего сына немало гагаузов, в прошлом году мы приготовили и отправили курбан в Одессу, — рассказывает Василиса Басаджи, — В этом году снова приготовили курбан и отправили его сыну. А еще один котел принесли на праздник села. Мы приносим эту жертву, чтобы в семье сына все были здоровы, были уют и любовь и чтобы все у них было хорошо.

Ольга Касаджик

Ольга Касаджик рассказала, что они с мужем готовили курбан на Архангела Михаила.

— В 1976 году именно на Архангела Михаила мы делали новоселье, так что одновременно курбан был венчальный и для новоселья. Мы делали курбан каждый год до того, как мой сын женился. Затем этот курбан мы передали в наследство ему — дальше он должен продолжать традицию.

Пелагея Касаджик

Не готовит курбан девяностолетняя Пелагея Касаджик.

— Мой муж, который уже ушел в вечность, в день своего святого курбан не готовил, он просто приносил живого ягненка в дар церкви. Он был очень трудолюбивый, мы подняли пятерых детей.

Итак, как видим, курбан — это жертвоприношение, умение от всей души поделиться частью своего благосостояния.

Трудолюбивые, поэтому богатые

Жители Котловины — искусные земледельцы и скотоводы. Как рассказала староста села Елена Яманди, на каждом дворе по меньшей мере сорок-пятьдесят голов птицы — и это только дополнение к животным.

Всего у жителей Котловины 150 коров и более 5 тысяч овец, а также другая живность — козы, свиньи.

— У нас считается так: если есть корова, семья будет сытой, ведь это молоко, творог, сметана, брынза, масло, — говорит Елена. — У меня тоже есть корова, хотя сегодня утром, когда пришла ее доить, в сердцах сказала: «Как ты мне надоела»!

Раньше животных держали не только для того, чтобы накормить семью, — из овечьих шкур шили шапки и жилеты, из шерсти ткали ковры, ткани, вязали одежду. На сегодняшний день все это — уже экспонаты музеев.

Котловинцы гордятся музейным комплексом, созданным на базе местного лицея. А Ольга Касаджик даже создала семейный дом-музей.

— В этом доме выросли шестеро детей, среди которых мой муж, поэтому родительский дом для нас очень дорог, — говорит Ольга.

В каждой семье есть старинные вещи — платки бабушек, старинная посуда, орудия труда. Сохранение истории — это тоже особая черта жителей гагаузского села. Недавно они даже воссоздали старый колодец — один из тех, из которых брали воду предки.

Почему в Котловине лучше, чем в Одессе?

Марина Лозанова

Марина Лозанова родилась и всю жизнь прожила в Одессе, но как-то, несколько лет назад, приехала в Котловину к друзьям. Село так понравилось, что супруги Лозановы решили здесь поселиться навсегда.

— Мы с мужем купили здесь дом, сделали ремонт, — рассказывает Марина, — В Котловине уютно, здесь удивительные люди. Я и раньше знала, что в Одесской области есть такая нация — гагаузы. Но когда ближе познакомилась с ними, была очень поражена. Немало раз была в Доме культуры на концертах — понравился колорит и задор. Я подошла к девушкам и попросила: «Пустите меня к себе, я тоже хочу танцевать, хочу быть с вами!». И вот я уже танцую кадынжу и учу гагаузский язык.

Моему мужу тоже очень понравилась Котловина, он «нашел» себя на огороде, где много чего выращивает.

Теперь к нам приезжают дети из Одессы — мы вместе отдыхаем на берегу озера Ялпуг.

Справка «ОЖ»: Кто такие гагаузы?

Прасковья Долапчи

В Одесской области гагаузы компактно живут в южной и юго-западной части области, преимущественно в Болградском и Измаильском районах.

По данным переписи 2001 года, в Одесской области проживало 27,6 тысячи гагаузов.

— Гагаузы — это уникальный народ, о происхождении которого существует двадцать одна версия, — говорит директор Котловинского лицея Прасковья Долапчи, — О нашей истории и культуре мы с радостью рассказываем многочисленным гостям села. Уже пять лет в Котловине действует гастро-эко-этно туристический маршрут «Дестинация Котловина — гагаузское село». Мы знакомим гостей с историей гагаузов, с озером Ялпуг, с национальными гагаузскими блюдами. Также обучаем их гагаузским танцам и предлагаем поиграть в старинную игру в кости ашик. Культура каждого народа прекрасна, но для нас наша культура — лучшая!

Больше о празднике Хедерлез, быте гагаузов и самое главное — рецепт приготовления настоящего курбана современным методом, которым поделилась Домна Брынза, — в нашем видео на ютуб-канале «Одесская жизнь».

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