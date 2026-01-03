Ключевые моменты:

Автобусы переданы городу в рамках проекта «Плечом к плечу».

Транспорт будет работать бесплатно на трамвайных и троллейбусных маршрутах.

Всего Одесса получит до 40 автобусов из разных городов Украины.

Бесплатные автобусы в Одессе: маршруты

Для стабильной работы общественного транспорта автобусы, полученные от других территориальных громад, передали во временное пользование Автотранспортному предприятию Одесского городского исполкома.

Об этом сообщил вице-мэр Одессы Александр Филатов.

По его словам, автобусы будут бесплатно курсировать по существующим маршрутам общественного транспорта. Они заменят или усилят работу трамваев и троллейбусов.

Бесплатные автобусы будут работать на следующих направлениях:

Трамвайные маршруты: № 5, 7, 15, 17

Троллейбусные маршруты: № 3, 7, 8, 9

Точное расписание движения и время выхода автобусов на линии обещают сообщить дополнительно.

На данный момент в город уже прибыли 25 автобусов из Львова, Кропивницкого и Николаева. Всего Одесса должна получить до 40 единиц транспорта.

Часть автобусов приехала вместе с водителями, а остальные будут обслуживаться сотрудниками Автотранспортного предприятия Одесского горисполкома.

Читайте также: Полное расписание специальных автобусов для людей с инвалидностью в Одессе