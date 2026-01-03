Ключевые моменты:
- Автобусы переданы городу в рамках проекта «Плечом к плечу».
- Транспорт будет работать бесплатно на трамвайных и троллейбусных маршрутах.
- Всего Одесса получит до 40 автобусов из разных городов Украины.
Бесплатные автобусы в Одессе: маршруты
Для стабильной работы общественного транспорта автобусы, полученные от других территориальных громад, передали во временное пользование Автотранспортному предприятию Одесского городского исполкома.
Об этом сообщил вице-мэр Одессы Александр Филатов.
По его словам, автобусы будут бесплатно курсировать по существующим маршрутам общественного транспорта. Они заменят или усилят работу трамваев и троллейбусов.
Бесплатные автобусы будут работать на следующих направлениях:
- Трамвайные маршруты: № 5, 7, 15, 17
- Троллейбусные маршруты: № 3, 7, 8, 9
Точное расписание движения и время выхода автобусов на линии обещают сообщить дополнительно.
На данный момент в город уже прибыли 25 автобусов из Львова, Кропивницкого и Николаева. Всего Одесса должна получить до 40 единиц транспорта.
Часть автобусов приехала вместе с водителями, а остальные будут обслуживаться сотрудниками Автотранспортного предприятия Одесского горисполкома.
