Ключевые моменты:

В сети появилось видеообращение мужчины, который привез в Одессу помощь для ПВО и выступил за радикальный снос памятника Пушкину на Приморском бульваре.

Автор ролика призвал избавиться от «имперского наследия», предложив физически уничтожить монумент, скрытый сейчас под защитным саркофагом.

При этом личность мужчины и достоверность его статуса волонтера из Литвы официально не подтверждены.

Видео, снятое в центре города у саркофага, под которым спрятали ставший скандальным памятник русскому поэту, начали распространять местные паблики и Телеграм-каналы.

На видео «волонтер», который якобы привез «пикап» для защиты неба над Одессой, не стесняясь в выражениях, призывает одесситов избавиться от «имперского г…на» – памятника, который «прикрыли, но не хотят снести», утопив его в Черном море.

При этом отметим: имени мужчины паблики не разглашают, и проверить, действительно ли это волонтер (и действительно ли он из Литвы, а не из Львова, как пишут некоторые комментаторы) и не является ли данное видео фейком либо продуманной провокацией, не представляется возможным.

Показательно, что, судя по комментариям к видео, идея утопить Пушкина в море восторга у одесситов не вызвала:

Напомним, ранее активисты общественной организации «Робимо вам нерви» обклеили защитный саркофаг, за которым скрыли памятник Пушкину, листовками с изображениями картин мобилизованного одесского художника Станислава Жалобнюка.