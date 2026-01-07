Ключевые моменты:

Одесса заняла 1-е место по уровню преступности в Украине — индекс составил 55,2.

В мировом рейтинге Одесса находится на 160-м месте из сотен городов.

Одесса возглавила рейтинг самых опасных городов Украины

Согласно обновленному рейтингу Crime Index от международной платформы Numbeo, Одесса стала лидером по уровню преступности среди украинских городов. Индекс преступности города составил 55,2, что является самым высоким показателем в стране по версии этого ресурса.

В рейтинге Одессу обогнали другие крупные города Украины:

Днепр — 53,7

Харьков — 47,2

Киев — 45,5

Львов — 37,2

Среди городов восточной Европы Одесса также в лидерах по преступности, на втором месте — Днепр, на третьем — Минск.

В мировом списке, включающем сотни городов, Одесса оказалась на 160-м месте, Днепр — на 177-м, Харьков — на 233-м, Киев — на 247-м, а Львов — на 320-м.

Ранее Одесса оказалась в рейтинге самых дорогих для проживания городов.

Как работает Crime Index от Numbeo?

Платформа Numbeo составляет рейтинг на основе отзывов и оценок пользователей, а не по официальной криминальной статистике. То есть индекс отражает восприятие безопасности жителями, а не количество зарегистрированных преступлений. Одесса оказалась в компании городов с высоким индексом преступности. Например:

Самыми опасными городами в мире признаны Питермарицбург и Претория (ЮАР) — с показателями 82,8 и 81,8.

Самым безопасным городом стал Абу-Даби (ОАЭ) — всего 11,0.

В Европе худший показатель у Марселя (66,7), а самый низкий у Гааги (19,9).

Что такое Numbeo и почему важно учитывать такие рейтинги?

Numbeo — это крупнейшая онлайн-платформа по сравнению качества жизни, уровня цен, экологии и безопасности по всему миру. Ее данные часто используют для оценки городов путешественники, экспаты и инвесторы.

Хотя рейтинг Crime Index субъективен, он помогает понять, как люди чувствуют себя в своем городе и насколько комфортно им жить в текущих условиях.