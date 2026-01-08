Ключевые моменты:

Людмила Татар, каравайница из Подольска, выпекает популярный штолен без молока и дрожжей.

Штолен имеет исторические корни, связанные с традициями Запорожской Сечи.

Людмила активно поддерживает ВСУ, выпекая вкусности для фронта.

Не хватает зрелых щедровальщиков

– Наша семья родом из соседнего молдавского села Гандрабуры. Моя бабушка Надежда Волочан была известной на всю Ананьевщину кухаркой. У нее было 23 внука, правнуков более 30. Наша семья очень большая. И на Рождество, Щедрый вечер все мы собирались в бабушкином доме. На праздничном столе всегда были голубцы, бабка, картофельники, вареники. И обязательно кутя, узвар и бабушкины хрустики. Я сохранила этот рецепт и обязательно с вами поделюсь, – рассказывает Людмила Татар.

Колядовать, щедровать и засевать научила внуков тоже бабушка Надежда с дедушкой Иваном. Бабушка с дедом запрягали лошадей, садились на подводку и с щедривками объезжали дома в селе и всех родственников.

– Щедривки они пели под аккомпанемент скрипки. Ведь дед очень хорошо на ней играл. Дед Иван Петрович – ветеран войны, который дошел до Рейхстага, имел много наград.

Мамин родители – Мария и Гаврила Барбинягра – тоже ходили щедровать. Очень хорошо пела бабушка.

– Сейчас я не хожу ни колядовать, ни щедровать. Правда, когда собирается вся наша семья, мы поем старые щедривки. Может, если бы создать команду взрослых щедровальщиков, то пошла бы. Мне кажется, что сегодня не хватает именно зрелых щедровальщиков.

В эти дни наша калитка всегда открыта для обрядовых групп. Мы их щедро угощаем и одариваем. И в мой магазин SMAKOTA тоже приходят, я каждому рада.

В Киев – за рецептом рождественской выпечки

Традиционная немецкая выпечка – штолен – стремительно набирает популярность в Украине.

Обычно мастерица интересуется кухней разных народов. Заинтересовалась и этой вкусняшкой – изучила историю возникновения штолена, собрала разные рецепты. В поисках новых рецептов перед большой войной поехала и в столицу. Там приняла участие в мастер-классе известной киевской мастерицы и купила рецепт этой рождественской выпечки.

– Есть очень много рецептов, но больше всего мне нравится сырный штолен. Он не черствеет, мягкий, ароматный. Готовлю без молока и дрожжей, потому что они дают брожение, и тесто становится клейким. Штолен может долго храниться, потому что в нем заспиртованы сухофрукты, – объясняет пані Людмила.

Штолен, как всем известно, выпекают заранее, потому что чем дольше он лежит, тем вкуснее становится. Его можно есть через несколько недель после выпекания – тогда в нем полностью раскрываются все вкусы и ароматы специй и всех составляющих.

Без вертут и рулетов не бывает посылок на фронт

– Штолен любит вся моя семья. Я пеку его и для участия в благотворительных ярмарках на пользу Вооруженным силам Украины. И он пользуется популярностью, хотя эта вкусняшка не из дешевых. Часто женщины, попробовав эту выпечку, хотят сами испечь. И я им помогаю. Кроме того, проводила мастер-классы по выпечке. Потому что приготовленное собственными руками больше всего вкусно.

Ранее с коллегами из отряда «Паляница» штолен отправляли и нашим защитникам на фронт. Мы тот год тоже пекли. В этом году отряд «Паляница» не имеет постоянного коллектива. Но присоединились предприниматели, медработники, учителя, сотрудники государственных учреждений, приходят разные люди и помогают в приготовлении и выпечке. Потому что фронту не скажешь, что нет людей, фронт ждет.

В этом году готовила на заказ, для участия в лотерее и на продажу. За вырученные деньги закупили продукты и приготовили наши традиционные вертути с разными начинками, а также рулеты с любимой орехово-маковой начинкой. Без вертут и рулетов не бывает посылок на передовую.

Притча о том, как штолен связан с казацким хлебом

– Во времена Запорожской Сечи казаки имели особый хлеб, похожий на штолен. Это был хлеб дороги, который не черствел со временем и не терял силы. Его пекли в тишине. В тесто клали отборное зерно, толченые орехи, немного меда – не только для сладкого вкуса, а для пользы, и жир, который давал силу организму выжить в холодных степях.

Этот хлеб был плотным, тяжелым. После выпекания его подсушивали, и тогда он мог лежать неделями, а то и месяцами, ожидая своего времени.

Каждый ингредиент имел свой смысл: зерно – память о земле, за которую стояли, орехи – мудрость и выносливость, мед – вера, жир – сила.

Мать или жена клали казакам этот хлеб в сумку, когда он отправлялся в поход со словами: «Не бойся дороги. Пока у тебя есть хлеб – есть сила. Пока есть сила – вернешься домой».

И когда над степью поднимался ветер, когда ночь была долгой, а путь – неизведанным, казак ломал кусок того хлеба и чувствовал, что он не один. Потому что в каждой его крошке жила забота дома и надежда на возвращение. Поэтому тот хлеб и назывался хлебом силы. Не потому, что был волшебным, а потому, что был настоящим.

И поэтому мы начали выпекать штолен, не забывая свои корни, – рассказывает пані Людмила.