Ключевые моменты:
- В Одесской области запускают 10 новых мобильных ЦНАП для обслуживания жителей в отдаленных населенных пунктах.
- Администраторы получили специальные чемоданы с ноутбуком, сканером и автономным питанием для работы на выезде.
- Сервис создан для пожилых людей и людей с инвалидностью, которые не могут самостоятельно добраться до госучреждений.
- Проект реализован Одесской ОВА за счет областного бюджета в рамках программы цифровой трансформации.
Как сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, фактически мобильные ЦНАП – это выездные офисы, которые позволят местным жителям получать госуслуги, не выезжая в другие населенные пункты – теперь ЦНАП сам сможет приехать к ним.
Администраторы будут использовать специальные «мобильные чемоданы» – полноценные рабочие места с ноутбуком, принтером, сканером, считывателем ID-карт и автономным питанием. Такая комплектация позволяет оказывать услуги в любом месте.
В первую очередь сервис ориентирован на людей старшего возраста, людей с инвалидностью и тех, кто по состоянию здоровья не может добраться до стационарного отделения ЦНАП.
Мобильные офисы уже направили в следующие громады:
- Черноморская;
- Красносельская;
- Овидиопольская;
- Сергеевская;
- Великодолинская;
- Выгодянская;
- Дачненская;
- Васильевская;
- Саратская;
- Городненская.
Проект реализован в рамках Региональной программы цифровой трансформации за средства областного бюджета.
