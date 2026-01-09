Ключевые моменты:

В Одесской области запускают 10 новых мобильных ЦНАП для обслуживания жителей в отдаленных населенных пунктах.

Администраторы получили специальные чемоданы с ноутбуком, сканером и автономным питанием для работы на выезде.

Сервис создан для пожилых людей и людей с инвалидностью, которые не могут самостоятельно добраться до госучреждений.

Проект реализован Одесской ОВА за счет областного бюджета в рамках программы цифровой трансформации.

Как сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, фактически мобильные ЦНАП – это выездные офисы, которые позволят местным жителям получать госуслуги, не выезжая в другие населенные пункты – теперь ЦНАП сам сможет приехать к ним.

Администраторы будут использовать специальные «мобильные чемоданы» – полноценные рабочие места с ноутбуком, принтером, сканером, считывателем ID-карт и автономным питанием. Такая комплектация позволяет оказывать услуги в любом месте.

В первую очередь сервис ориентирован на людей старшего возраста, людей с инвалидностью и тех, кто по состоянию здоровья не может добраться до стационарного отделения ЦНАП.

Мобильные офисы уже направили в следующие громады:

Черноморская;

Красносельская;

Овидиопольская;

Сергеевская;

Великодолинская;

Выгодянская;

Дачненская;

Васильевская;

Саратская;

Городненская.

Проект реализован в рамках Региональной программы цифровой трансформации за средства областного бюджета.

