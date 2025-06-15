Ключевые моменты:

Как появилось село Дунайское;

Когда в Дунайском появился свой клуб;

Жители Дунайского очень любят петь;

Жители маленького и очень уютного села надеются, что в нашей стране наконец-то наступит мир.

А еще село приятно удивляет тем, что здесь нет пустующих домов, как в большинстве сел Одесчины. Хотя Дунайское и расположено отдельно, но административно прикреплено к ближайшему селу – Старой Некрасовке, до которой всего три километра. Именно туда ходят дети из Дунайского в школу и детский сад. Взрослые же в основном работают в Измаиле, который находится примерно в двух километрах.

Как появилось село?

Когда-то на этих землях румынские жители Измаила разбили сады и устроили дачи для отдыха. Земля здесь плодородная, рядом находится небольшое озеро, которое получило название Кривое из-за своей извилистой формы.

После Второй мировой войны возле садов был построен винзавод. И сюда начали приезжать молодые люди из окрестных сел – в основном из Першотравневого, Камышовки, Озерного, Кислицы – чтобы работать в садах хозяйства. Сначала им выделяли комнаты в общежитии, а затем молодежь начала создавать семьи и строить собственное жилье. Так в 1946 году появилось поселение, получившее название Котовск. Позже его переименовали в Дунайское.

Продавали молочные продукты, чтобы купить одежду

Сейчас в селе живут потомки первых поселенцев – украинцы, болгары, молдаване и липоване, которые переехали сюда немного позже, покинув свои обжитые места в Румынии.

– В Румынии моя семья была из середняков. Родители переехали в Белгород-Днестровский район, в немецкое поселение Гнаденталь (нынешнее название – Долиновка). Я там родилась. Когда там создавали колхоз, родители сдали туда все, что у них было, и стали бедняками. Люди помогали друг другу, ведь в колхозе за работу не платили. Мама доила корову, сливки, сметану и масло делала на сепараторе, единственном на все село, и продавала это в Арцизе. На вырученные деньги покупала нам одежду, – рассказала жительница Дунайского Мария Доронкина.

В 1960 году семья Марии переехала в Дунайское. В селе на тот момент уже работал консервный завод при хозяйстве, и была работа.

Нам нужен клуб!

Какое-то время в селе не было места для отдыха – клуба. Жители решили, что он обязательно нужен. Но денег на строительство не было, поэтому решили использовать неиспользуемое здание конторы. Однако для этого нужно было получить разрешение и привести помещение в порядок. Жителям пришлось пройти через множество инстанций, чтобы добиться нужного разрешения. Они даже отправили письмо президенту в Киев. Получив здание в распоряжение, селяне быстро навели там порядок: сделали наружный и внутренний ремонт, построили детскую и спортивную площадки для проведения мероприятий под открытым небом.

Теперь на спектакли в Дунайское приезжают из соседних сел и даже из Измаила – каждое празднование здесь незабываемо.

Кстати, в клубе можно и фитнесом заняться. На тренировки, которые проводит Людмила Замышляева-Туренок, приходят многие бабушки – хотят выглядеть красиво и укрепить здоровье. Это еще и возможность пообщаться.

У Дунайского есть и свой герб, правда, пока официально не утвержденный. На нем изображена цапля на фоне озера, окруженного растительностью. Герб придумал житель села, учитель Юрий Йоргов. Кстати, он рисует афиши для клуба.

Здесь все любят петь

– Мы три в одном – и поем, и играем, и танцуем, – говорит заведующая клубом Светлана Козарева. – У нас многие люди раскрыли свои таланты. Руководительница драмкружка Людмила Замышляева-Туренок пишет сценарии сказок и сценок. Ольга Велёва шьет красивые костюмы и исполняет мужские роли в спектаклях.

Людмила Коваленко и Екатерина Череченко поют в вокальном ансамбле «Дунайские голоса».

В Дунайском вообще все любят петь и развивать другие таланты: Татьяна Шевченко ведет детскую хореографию, Галина Карпенко к благотворительным мероприятиям печет пышные караваи и создает красивые изделия из бисера. Единственный мужчина в творческом коллективе клуба – Игорь Гужев – поет и участвует в спектаклях.

Когда наступит мир

Из села Дунайское шесть мужчин служат в рядах Вооруженных сил. К сожалению, всем селом проводили в последний путь защитника, фельдшера Владимира Масленникова. Именно по его инициативе когда-то была восстановлена постройка, где сейчас находится амбулатория.

Из-за войны здесь, конечно, не проводят много мероприятий. Но в виде благотворительных ярмарок для сбора средств на помощь защитникам здесь отмечают Международный женский день, День памяти и примирения, День семьи и другие праздники.

Жители маленького и очень уютного села, как и все украинцы, надеются, что в нашей стране наконец-то наступит мир, отважные воины вернутся с победой домой, и взрослые с детьми, как раньше, смогут жить обычной жизнью, отдыхать, ловить рыбу на своем озере и работать на родной земле.