Празднование Дня Балты началось со спорта и драйва

По доброй традиции, празднование растягивается на неделю, а то и больше. Так и нынешний праздник – 499-я годовщина Балты и десятилетие Балтской ОТГ – длился восемь дней.

Первым стартовал патриотический автопробег. Это был второй автопробег, который состоялся во время войны и смог объединить целые поколения балтян – людей разных возрастов и профессий. Колонна прошла по знаковым улицам города, мимо памятников участникам войны в Афганистане, ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС, жертвам Холокоста, воинам-освободителям Второй мировой войны, Аллее Славы павших в российско-украинской войне.

Признанием в любви к Балте стала и победа балтских волейболисток в поединке с командой «Полесье – Житомирская Политехника-ОШВСМ». Со счётом 3:1 СК «Балта» обыграла соперниц в первой игре суперлиги чемпионата Украины.

Ко Дню города Балтский исторический музей получил подарки

Балтский исторический музей к именинам города презентовал художественную выставку «Балта – город, освящённый вечностью». В выставочном зале – 140 полотен, подаренных музею художниками – участниками пленэров разных лет.

Мастера сумели запечатлеть исторические моменты города, которые сегодня рассказывают о жизни и развитии Балты. Например, о бывших владельцах этих земель – князьях Любомирских – рассказывают их вещи и фотографии, а предметы ремесленников свидетельствуют о развитии здесь различных ремёсел.

– Мы с большим удовольствием наслаждались светлицей, оберегами, портретной галереей, рассказывающей о выдающихся земляках, картинами, которые открывают знаковые места и дорогие сердцу уголки нашего города, – поделилась впечатлениями глава общественной организации ветеранов Балтщины Мария Меланич-Лопатюк.

В свою очередь, группа ветеранов, как и положено на именины, пришла с подарками, вручив музею благодарность за весомый вклад в развитие культурного наследия громады. Также – сборник поэзий с авторскими пожеланиями поэта Александра Клубука. Свои авторские картины, созданные из шерсти, передала музею мастерица Тамила Оцабрыка. Возможно, эти работы станут началом персональной выставки ещё одной творческой личности города.

Аллея Славы в Балте стала Местом Надежды

Как надежда, как воспоминание стало открытие в самом сердце города Места Надежды. Надежды на память и возвращение земляков, которые пропали без вести или находятся в плену. Почти рядом с Аллеей Славы появилась инсталляция с портретами тех, кого ждут семьи и вся балтская община.

Место Надежды появилось накануне Дня города по инициативе городского головы Сергея Мазура.

В открытии инсталляции приняли участие представители власти громады, родители, жёны, дети пленных и пропавших без вести.

– Для меня это не просто памятный знак. Это о наших ребятах и девушках, которые сегодня защищают Украину, но ещё не вернулись домой, о семьях, которые каждый день ждут, держатся, верят и не теряют силы сердца. Здесь каждый портрет говорит о ожидании и боли, о вере и надежде, которая не позволяет нам всем опустить руки, – подчеркнул городской голова Сергей Мазур.

Мероприятие стало общей молитвой всей громады за тех, кто до сих пор не вернулся домой.

– Место Надежды в Балте – это знак любви, памяти и веры в то, что наши пропавшие и пленные земляки снова ступят на родные улицы, снова обнимут тех, кто их ждёт, – убеждены балтяне.

Сейчас пропавших без вести и находящихся в плену земляков – более 80 человек.

В Балтском костёле Святого Станислава в этот день звучала органная музыка.

Храм не смог вместить всех прихожан и горожан. Люди стояли даже во дворе церкви, зачарованные музыкой, звучащей под сводами костёла, который давно стал ещё одним культурным центром Балтщины.

– Это невероятные ощущения. Звучание органа – короля музыкальных инструментов – словно проникает в глубину сердца, и приходит очищение, – поделилась впечатлениями балтянка Ольга Черненко.

Душа Балты – это творчество её жителей

Ещё одной яркой страницей праздничных мероприятий стал литературный вечер, организованный Балтской публичной библиотекой. Людей, влюблённых в свой город, в слово, в песню, не остановил осенний дождь, который не переставал лить на город.

Наградой им за смелость стал почти домашний уют с чаем, цветами, мерцанием свечей и светлой аурой.

В каждом выступлении – гордость за родную землю, боль за пережитое, и вместе с тем – вера в завтрашний день, в победу. На струнах любви лились стихи, песни и воспоминания – посвящение родному городу, его истории, его героическому духу, свободолюбивой натуре и эпохам.

– Слово обрело особую силу сегодня, во время войны, когда наш народ борется за свою свободу. А литературный вечер напомнил о силе слова и стал настоящим праздником духовности. Наш город – это не только история, события или архитектура. Это – душа, которая живёт в веках, в поколениях балтян, – говорили участники мероприятия.

Подарки от известного дизайнера – балтским новорождённым

Доброй традицией в Балте стало поздравление мам, подаривших городу молодых жителей именно на именины. В этом году общину Балтской громады пополнили две здоровые девочки. Эта новость подняла настроение жителям Балты, ведь в народе говорят, что девочки рождаются – к миру. К тому же одна из малышек появилась на свет весом более пяти килограммов!

От имени громады и Балтского городского головы Сергея Мазура мам поздравила секретарь Балтского горсовета Елена Фролова. Она пожелала родителям и новорождённым счастья и добра под мирным украинским небом и вручила мамам цветы и эксклюзивные наборы постельного белья для детских кроваток, изготовленные украинским дизайнером Андре Таном.

На ярмарке в Балте собрали более миллиона гривен

Восьмой день празднования начался митингом на главной площади города, во время которого почтили память погибших земляков в российско-украинской войне. Затем состоялось возложение цветов к мемориалу Славы.

Заключительным аккордом стали праздничные мероприятия в кинотеатре «Родина», которые начались минутой молчания и почтением всех, кто отдал жизнь за Украину.

С приветственным словом к присутствующим обратились городской голова Сергей Мазур и глава Подольской военной администрации Михаил Лазаренко.

Несмотря на военное время, Балтская громада открывает новые инициативы, реализует проекты, о чём рассказал видеоролик.

Важным моментом праздника стал благотворительный аукцион в поддержку ВСУ. На торги были выставлены изделия хенд-мейд, произведения искусства, уникальные сувениры, военные трофеи с передовой, а также лоты для непосредственного участия в боевых действиях.

По предварительным подсчётам, собрано более миллиона двухсот тысяч гривен. Кроме того, собраны средства для девятой отдельной бригады беспилотных систем. Все средства будут направлены на нужды украинских защитников.

Подробнее об аукционе и других сборах читайте в следующих материалах.

Награды для балтской молодёжи

Почётное звание «Гордость громады» присвоено Арине Мазур – ученице девятого класса Балтского лицея №2, Даниилу Пелишкову – ученику четвёртого класса Балтского лицея №1 имени Олеся Гончара, Варваре Когут и Маргарите Табачник – воспитанницам школы танца и циркового искусства «Грация», Марии Харитоновой – ученице десятого класса Балтского лицея №1 имени Олеся Гончара. Ценными подарками награждены многие балтяне, среди которых защитники страны. Благодарность Министерства по делам ветеранов Украины вручена ветеранам российско-украинской войны: Сергею Алексеенко, Анатолию Грабовецкому, Андрею Дуднику, Владимиру Жиленку, Максиму Кучеренко, Александру Маслигону, Максиму Носу, Андрею Спину, Олегу Сорочинскому, Владиславу Тростянецкому.

