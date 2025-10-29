Ключевые моменты:

Библиотека имени Грушевского отметила 150 лет и провела 29-й фестиваль украинской книги. Мероприятие было посвящено Нестору Летописцу — автору первой истории Украины.

В подарок библиотека получила компьютерное оборудование и технику для людей с нарушениями зрения.

Также состоялись презентации современных украинских авторов, выставки редких изданий и мероприятия по цифровому образованию.

Учреждение сочетает историческое наследие с современными технологиями и открытостью для всех.

В подарок — комплект компьютерного оборудования

Фестиваль проводится здесь уже в 29-й раз. Традиционно он стартует в День украинской письменности и языка и посвящается какой-либо выдающейся дате в истории украинской литературы. Здесь проходили праздники книги в честь юбилеев Тараса Шевченко, Лины Костенко, Леси Украинки… В эти же дни отмечается 970 лет со дня рождения Нестора Летописца — монаха Киево-Печерского монастыря, который заложил основы украинской литературной традиции.

Сегодня библиотека Грушевского стала настоящим центром культуры и образования Одессы. Ведь в наше непростое время важно не только сохранять книжные сокровища, но и уметь донести их до читателя. А здесь это умеют и любят. В библиотеке проходят круглые столы, научные конференции и презентации книг, художественные выставки, концерты и показы фильмов. Здесь делятся своими мыслями и взглядами — честно и открыто — люди с разными жизненными позициями.

Поздравить любимую библиотеку с юбилеем пришло множество ее читателей и поклонников. От имени Одесской областной государственной администрации коллектив библиотеки поздравила директор Департамента культуры, национальностей, религий и охраны объектов культурного наследия ОГА Елена Олейник. Подарки от облгосадминистрации — комплект компьютерного оборудования для Хаба цифрового образования, работающего в библиотеке, и тифлокомплекс — компьютер для людей с нарушениями зрения. Библиотека успешно внедряет в своей работе программу безбарьерности.

Книги бумажные и оцифрованные

И, конечно, в первую очередь библиотеке дарят книги.

– Мы организовали акцию «150 книг к 150-летию библиотеки», – рассказывает заместитель директора библиотеки по научной работе Ольга Булгакова. – Нам дарят новые книги и читатели, и авторы. Думаю, их уже больше 150. Кроме того, в рамках программы «Культура Одессы 2024–2025» мы получили от департамента культуры Одесской облгосадминистрации 100 000 гривен и закупили новые книги. Мы не только сохраняем книги, но и помогаем людям получать доступ к информации. Занимаемся оцифровкой изданий — в основном нотных, ведь у нашей библиотеки большая база музыкальных экземпляров.

Раритетные издания «симпатичного учреждения»

Море цветов и искренние поздравления — директору библиотеки Грушевского Юлиане Амельченко (см. верхнее фото). Библиотеке она отдала всю свою жизнь, впервые придя сюда работать в книгохранилище в 1959 году. Затем — в читальный зал, позже стала методистом, заместителем директора. А в 1989 году, когда впервые проводились выборы директора, заняла эту должность. Под ее руководством библиотека действительно стала «народной».

Именно такой ее задумывал основатель Самсон Львович Бернфельд, открывший в 1875 году библиотеку при Одесском обществе взаимопомощи приказчиков-евреев. Её истории посвящена выставка, представленная сегодня в отделе краеведческой литературы и библиографии. Здесь переплетаются прошлое и настоящее библиотеки. Рядом с современными стеллажами соседствуют старинные картотечные шкафы с потемневшими металлическими ручками. На ящиках указаны годы изданий. Самая «почтенная» книга — выпущена в 1700 году.

Старинные книги хранятся в шкафах под замком.

– Мы, конечно, открываем их — позволяем посетителям увидеть, прикоснуться к этой истории. Но потом возвращаем на место — сохраняем для будущих поколений. Так же, как архивные материалы и отчётность библиотеки тех лет. Именно из этих документов мы сегодня знаем, как здесь постоянно стремились пополнять библиотечные фонды, чтобы библиотека процветала и привлекала всё больше читателей. Недаром еврейская пословица гласит: «Если уронишь золото и книгу — сначала подними книгу», — говорят в библиотеке.

Отдельная экспозиция — отзывы о библиотеке в прессе. Здесь собраны публикации на разных языках с 1900 по 2000 годы. Старинный альбом, где газетные вырезки наклеены на страницы более ста лет назад, открывает заметка газеты «Одесский листок» 1900 года. Тогда библиотека отмечала свое 25-летие. Один из заголовков гласит — «Симпатичное учреждение».

Старинные книжные лавки и ИИ-викторина

Еще одна интересная выставка, открывшаяся в дни фестиваля, представляет книги из редкого и ценного фонда библиотеки — «История старинных одесских книжных лавок на страницах книг библиотеки имени Грушевского». Книжных магазинов в Одессе всегда было много. И именно в самых популярных из них, где собирались читатели и писатели, формировался особый одесский литературный дух, объединивший любовь к знаниям, юмор и свободу мысли.

Гости фестиваля также смогли познакомиться с книжной выставкой «Нестор Летописец: путь к истине». Здесь представлены исторические источники о основателе отечественной историографии и исследования культурного наследия. А в Хабе цифрового образования прошло практическое занятие по созданию онлайн-викторины на эту тему с помощью ИИ.

Книжные презентации и музыкальные подарки

Большой интерес читателей вызвала презентация-дискуссия книг современных авторов Павла Гай-Нижника и Александра Савченко. «Эскалация. Битва президентов» Савченко — политический триллер, держащий в напряжении с первой страницы. Здесь вымысел опасно близок к реальности. «Взглянуть в глаза Путину» Гай-Нижника — анализ дипломатии на грани войны и мира. Автор подробно реконструирует ход мирных переговоров между Украиной и РФ весной 2022 года — от Беларуси до Стамбула.

Поклонники поэзии смогли познакомиться с творчеством Юлии Каспрук, победительницы литературного конкурса писателей имени известного одесского поэта Валентина Мороза. Стихи молодой писательницы — это разговор языком поэзии о войне, любви, памяти и надежде…

А поскольку библиотека Грушевского доступна для всех, встречи и общение с писателями сопровождались переводом на жестовый язык.

Праздник книги был бы, наверное, неполным без музыкальных поздравлений. Своё мастерство гостям фестиваля подарили ансамбль народных инструментов «Мозаика» и трио бандуристок «Мальвы» Одесской областной филармонии имени Давида Ойстраха, студенты класса бандуры Одесской национальной музыкальной академии имени А. В. Неждановой и Одесского профессионального колледжа искусств имени К. Ф. Данькевича.

Фестиваль завершился. А книги, как и прежде, ждут встречи со своими читателями в залах одной из старейших библиотек Одессы.

– Сейчас информация все больше переходит в цифровой формат. Но мы стремимся доказать, что без книги нет будущего. Поэтому, когда приходит молодёжь, я оставляю всё и в первую очередь занимаюсь ими. Понимаю — иначе они больше не придут, – признается библиотекарь Катерина Черненко. – А им необходимо знать свою историю — без нее невозможно строить настоящее.

Фото автора