В Одессе началось праздничное оформление: на центральных улицах монтируют гирлянды, снежинки, звёзды, декоративные арки и другие новогодние инсталляции.

Городской сад уже почти полностью украшен мерцающими огоньками, а вскоре на Дерибасовской установят главную ёлку города.

Несмотря на блэкауты, коммунальщики активно продолжают работу, чтобы создать для одесситов атмосферу праздника и добавить городу света и настроения.

На улицах Одессы появились новогодние украшения

Перед зимними праздниками возле фонарей одна за другой появляются украшения: огромные снежинки, густые еловые ветви, мерцающие гирлянды, лёгкие ажурные орнаменты, напоминающие морозные узоры на окнах, сияющие звёзды, стилизованные рождественские колокольчики и другие праздничные фигуры, создающие ощущение сказки прямо над головой.

Городской сад уже почти весь наряжен — длинные нити огоньков переплетаются между ветвями деревьев, в воздухе ощущается предвкушение праздника. И совсем скоро на Дерибасовской появится главная городская ёлка — яркая, пышная, такая, что способна объединить вокруг себя тысячи улыбок.

На других улицах работы продолжаются: подъезжают грузовики, подъёмники поднимаются над асфальтом, монтажники ловко крепят фигуры сказочных оленей, арки из светодиодных нитей и яркие панно, которые днём выглядят сдержанно, а ночью должны засветиться так, будто Одесса превращается в большую праздничную открытку, отправленную миру с теплом и надеждой.

Коммунальщики работают быстро и слаженно — видно, что им хочется подарить городу немного больше радости, немного больше света. Они украшают не просто фонари и деревья — они украшают настроение города.

И хотя периодические блэкауты напоминают, в какое время мы живём, всё равно хочется, чтобы света становилось больше. Чтобы новогодние гирлянды не просто висели, а сияли — полностью, щедро, ярко, так, как задумано. Ведь в эти дни свет — это не только электричество.

Это знак того, что праздник придёт, несмотря на все испытания.

Одесса готовится к Рождеству и Новому году так, будто обнимает нас тёплым шарфом. И даже если иногда приходится ждать, пока вернётся ток, — эта красота уже наполняет город. А нас — тихой уверенностью, что впереди всё будет хорошо.

