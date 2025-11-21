Ключевые моменты:

Повреждены 32 частных дома, два из них полностью разрушены.

Пострадали 7 человек, двоих ранило во время дневной атаки.

В городе продолжают фиксировать падения обломков и повреждения зданий.

Последствия ночного удара по Одессе

На месте ночных прилетов в Одессе продолжаются спасательные и восстановительные работы. По данным Одесской городской военной администрации, в частном секторе города разрушения оказались значительными.

По данным служб, повреждены 32 жилых дома, два из них полностью уничтожены. Взрывной волной выбило не менее 150 окон, повреждены 22 входные двери и 9 крыш.

В ликвидации последствий задействованы спасатели, медики, коммунальщики и представители администрации. Они помогают жителям, обследуют дома и устраняют повреждения.

Больше фото — в Телеграм-канале «Одеське життя».

Новые удары и пострадавшие

С утра Одесса — под массированной атакой дронов, тревога продолжается уже болше пяти часов. Уже зафиксированы новые падения обломков и попадания без детонации. Повреждены жилые и нежилые здания, гаражи, а также открытые территории в сельской местности.

На одной из локаций во время дневного удара пострадали два человека. Один из них доставлен в больницу в состоянии средней тяжести, медики оказывают необходимую помощь. В сумме с ночи известно о семи пострадавших.

Городские службы продолжают работать на всех местах повреждений, призывая людей не подходить к опасным участкам.

