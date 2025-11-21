Ключевые моменты:

  • Повреждены 32 частных дома, два из них полностью разрушены.
  • Пострадали 7 человек, двоих ранило во время дневной атаки.
  • В городе продолжают фиксировать падения обломков и повреждения зданий.

Последствия ночного удара по Одессе

На месте ночных прилетов в Одессе продолжаются спасательные и восстановительные работы. По данным Одесской городской военной администрации, в частном секторе города разрушения оказались значительными.

атака 20 ноября

По данным служб, повреждены 32 жилых дома, два из них полностью уничтожены. Взрывной волной выбило не менее 150 окон, повреждены 22 входные двери и 9 крыш.

атака 20 ноября

В ликвидации последствий задействованы спасатели, медики, коммунальщики и представители администрации. Они помогают жителям, обследуют дома и устраняют повреждения.

Больше фото в Телеграм-канале «Одеське життя».

атака 20 ноября

Новые удары и пострадавшие

С утра Одесса — под массированной атакой дронов, тревога продолжается уже болше пяти часов. Уже зафиксированы новые падения обломков и попадания без детонации. Повреждены жилые и нежилые здания, гаражи, а также открытые территории в сельской местности.

На одной из локаций во время дневного удара пострадали два человека. Один из них доставлен в больницу в состоянии средней тяжести, медики оказывают необходимую помощь. В сумме с ночи известно о семи пострадавших.

Городские службы продолжают работать на всех местах повреждений, призывая людей не подходить к опасным участкам.

Читайте также: Враг бьет авиабомбами и дронами, много погибших: что происходит на 1367-й день войны

 

Спросить AI:

Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

Ещё по теме