Ключевые моменты:
- Повреждены 32 частных дома, два из них полностью разрушены.
- Пострадали 7 человек, двоих ранило во время дневной атаки.
- В городе продолжают фиксировать падения обломков и повреждения зданий.
Последствия ночного удара по Одессе
На месте ночных прилетов в Одессе продолжаются спасательные и восстановительные работы. По данным Одесской городской военной администрации, в частном секторе города разрушения оказались значительными.
По данным служб, повреждены 32 жилых дома, два из них полностью уничтожены. Взрывной волной выбило не менее 150 окон, повреждены 22 входные двери и 9 крыш.
В ликвидации последствий задействованы спасатели, медики, коммунальщики и представители администрации. Они помогают жителям, обследуют дома и устраняют повреждения.
Больше фото — в Телеграм-канале «Одеське життя».
Новые удары и пострадавшие
С утра Одесса — под массированной атакой дронов, тревога продолжается уже болше пяти часов. Уже зафиксированы новые падения обломков и попадания без детонации. Повреждены жилые и нежилые здания, гаражи, а также открытые территории в сельской местности.
На одной из локаций во время дневного удара пострадали два человека. Один из них доставлен в больницу в состоянии средней тяжести, медики оказывают необходимую помощь. В сумме с ночи известно о семи пострадавших.
Городские службы продолжают работать на всех местах повреждений, призывая людей не подходить к опасным участкам.
Читайте также: Враг бьет авиабомбами и дронами, много погибших: что происходит на 1367-й день войны