Этого юного волонтера зовут Вадим Кипер. Ему девять лет. Он учится в Саражинском лицее, что на Балтщине.

Однажды Вадим увидел в Facebook, как Анна Грабован обращается к землякам с просьбой поддержать Вооруженные силы Украины. И он тоже захотел внести свой вклад, чтобы приблизить нашу победу. Поэтому мальчик начал откладывать деньги, которые родители давали ему на сладости.

Так в копилке мальчика накопилось 330 гривен 50 копеек, которые он передал Анне Грабован.

– Эти средства будут направлены на материалы для маскировочных сеток. Благодарим родителей за воспитание сына-патриота, благодарим Вадима за поддержку и веру в победу, – поблагодарила волонтерка.

Как отмечает директор Дома культуры села Перейма Ольга Михполь, Вадим — активный участник различных патриотических онлайн-конкурсов Переймского сельского клуба.

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