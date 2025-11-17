Ключевые моменты:

В Измаиле и селе Броска частично отсутствует электроснабжение.

Удары дронов привели к пожарам на энергетических и портовых объектах.

Все службы работают над восстановлением света и оценкой ущерба.

Атака дронов по Измаилу: что известно

В ночь на 17 ноября российские войска снова атаковали энергетические и портовые объекты Измаильского района. Из-за ударов в городе Измаил и селе Броска частично пропало электроснабжение.

По данным местных властей, по Измаилу был нанесен массированный удар беспилотниками. В нескольких местах возникли пожары на объектах энергетической и портовой инфраструктуры, а ряд гражданских судов получил повреждения. Пожары оперативно ликвидировали спасатели. В результате обстрела пострадал 18-летний парень.

Измаильская районная госадминистрация сообщила, что критическая инфраструктура, системы оповещения и объекты жизнеобеспечения работают от резервного питания. Водоснабжение, водоотведение и теплоснабжение обеспечиваются генераторами. Все медицинские учреждения и соцучреждения функционируют в штатном режиме — также на резервных источниках.

Все службы работают непрерывно, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение. Подключение Измаила и Броски к сети прогнозируется до 12:00 17 ноября.

Штаб Измаильского городского совета ведёт оперативную работу по восстановлению света и фиксирует все последствия ударов. Комиссия уже начала оценивать масштаб разрушений.

Напомним, ночью 11 ноября российские дроны атаковали объекты энергетической инфраструктуры в городе Рени Одесской области. В результате город и несколько близлежащих сел — Долинское и Лиманское — остались без света. Электроснабжение восстанавливали более трех суток.