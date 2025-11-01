Ключевые моменты:

  • В центре Одессы проходит двухдневный фестиваль Хэллоуина в Летнем театре Городского сада (1–2 ноября).
  • Дети и взрослые пришли в костюмах, участвовали в мастер-классах, квестах и конкурсах на лучший костюм.
  • На сцене звучали музыкальные выступления и театрализованные сценки, вызывающие смех и положительные эмоции у зрителей.
  • Организаторы позаботились о безопасности и комфорте гостей, обеспечив возможность фотографироваться и участвовать во всех активностях.

Дети и взрослые стоят в длиннющих очередях, чтобы попасть на это мистическое и в то же время очень праздничное действо, чтобы хотя бы на некоторое время забыть о войне.

Діти та дорослі стоять в довжелезних чергах, щоб потрапити на це містичне й водночас дуже святкове дійство
Хелловін у Літньому театрі Одеси
У Літньому театрі Міського саду відбувся двохденний фестиваль Хелловіну
Хелловін у Літньому театрі Одеси: два дні магії, веселощів та костюмованих пригод
серці Одеси відбувся двохденний фестиваль Хелловіну

Многие гости пришли в костюмах, соответствующих атмосфере Хэллоуина – от классических ведьм и привидений до забавных монстров и фантастических персонажей.

Программа фестиваля очень насыщенная. Малыши участвовали в мастер-классах по изготовлению тыквенных фонариков и масок, а взрослые могли попробовать себя в квестах и конкурсах на лучший костюм.

Багато гостей прийшли у костюмах, що відповідали атмосфері Хелловіну
Діти та дорослі прийшли у костюмах, брали участь у майстер-класах, квестах та конкурсах
Хелловін у Літньому театрі Одеси, костюми
Хелловін у Літньому театрі Одеси:
Хелловін у Літньому театрі Одеси

На сцене Летнего театра звучат яркие музыкальные выступления и смешные театрализованные сценки, которые заставляли смеяться даже самых серьезных зрителей.

Особое внимание организаторы уделили безопасности и комфорту гостей: пространство было организовано так, чтобы все посетители могли безопасно наслаждаться праздником, фотографироваться и участвовать во всех магически-веселых событиях.

Эти два дня фестиваля дарят одесситам и гостям города настоящую магию Хэллоуина: море эмоций, смеха и, конечно же, ярких фото на память.

Літньому театрі Міського саду відбувся двохденний фестиваль
В Летнем театре Городского сада прошёл двухдневный фестиваль Хэллоуина
Хэллоуин в Летнем театре Одессы, очередь
Хэллоуин в Летнем театре Одессы, взрослые и дети
Хэллоуин в Летнем театре Одессы, костюмы

Фото автора

