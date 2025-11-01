Ключевые моменты:

В центре Одессы проходит двухдневный фестиваль Хэллоуина в Летнем театре Городского сада (1–2 ноября).

Дети и взрослые пришли в костюмах, участвовали в мастер-классах, квестах и конкурсах на лучший костюм.

На сцене звучали музыкальные выступления и театрализованные сценки, вызывающие смех и положительные эмоции у зрителей.

Организаторы позаботились о безопасности и комфорте гостей, обеспечив возможность фотографироваться и участвовать во всех активностях.

Дети и взрослые стоят в длиннющих очередях, чтобы попасть на это мистическое и в то же время очень праздничное действо, чтобы хотя бы на некоторое время забыть о войне.

Многие гости пришли в костюмах, соответствующих атмосфере Хэллоуина – от классических ведьм и привидений до забавных монстров и фантастических персонажей.

Программа фестиваля очень насыщенная. Малыши участвовали в мастер-классах по изготовлению тыквенных фонариков и масок, а взрослые могли попробовать себя в квестах и конкурсах на лучший костюм.

На сцене Летнего театра звучат яркие музыкальные выступления и смешные театрализованные сценки, которые заставляли смеяться даже самых серьезных зрителей.

Особое внимание организаторы уделили безопасности и комфорту гостей: пространство было организовано так, чтобы все посетители могли безопасно наслаждаться праздником, фотографироваться и участвовать во всех магически-веселых событиях.

Эти два дня фестиваля дарят одесситам и гостям города настоящую магию Хэллоуина: море эмоций, смеха и, конечно же, ярких фото на память.

Фото автора