Ключевые моменты:
- В центре Одессы проходит двухдневный фестиваль Хэллоуина в Летнем театре Городского сада (1–2 ноября).
- Дети и взрослые пришли в костюмах, участвовали в мастер-классах, квестах и конкурсах на лучший костюм.
- На сцене звучали музыкальные выступления и театрализованные сценки, вызывающие смех и положительные эмоции у зрителей.
- Организаторы позаботились о безопасности и комфорте гостей, обеспечив возможность фотографироваться и участвовать во всех активностях.
Дети и взрослые стоят в длиннющих очередях, чтобы попасть на это мистическое и в то же время очень праздничное действо, чтобы хотя бы на некоторое время забыть о войне.
Многие гости пришли в костюмах, соответствующих атмосфере Хэллоуина – от классических ведьм и привидений до забавных монстров и фантастических персонажей.
Программа фестиваля очень насыщенная. Малыши участвовали в мастер-классах по изготовлению тыквенных фонариков и масок, а взрослые могли попробовать себя в квестах и конкурсах на лучший костюм.
На сцене Летнего театра звучат яркие музыкальные выступления и смешные театрализованные сценки, которые заставляли смеяться даже самых серьезных зрителей.
Особое внимание организаторы уделили безопасности и комфорту гостей: пространство было организовано так, чтобы все посетители могли безопасно наслаждаться праздником, фотографироваться и участвовать во всех магически-веселых событиях.
Эти два дня фестиваля дарят одесситам и гостям города настоящую магию Хэллоуина: море эмоций, смеха и, конечно же, ярких фото на память.
Фото автора