Ключевые моменты:

Предварительно определенные направления: Черемушки, Ленселище, Пересыпский район и Западное кладбище; график работы — с 6:00 до 19:00 с интервалом 30 минут.

На линию выйдут 20 автобусов из городов-побратимов (Регенсбург, Стамбул), которые из-за законодательных задержек не могут работать в режиме обычного общественного транспорта.

Детали

Как сообщил во время заседания профильной комиссии директор департамента транспорта Владимир Хитренко, город разрабатывает сеть бесплатных социальных маршрутов.

Исполнительный комитет уже предложил предусмотреть финансирование в размере почти 10 миллионов гривен на обслуживание этих автобусов до конца года. Речь идет о 20 единицах транспорта, переданных Одессе партнерами из Регенсбурга и Стамбула.

Предварительно, автобусы будут курсировать в направлениях Черемушки, Ленселища, Пересыпского района и Западного кладбища. Интервал движения составит 30 минут, а работать они будут с 06:00 до 19:00.

По словам главы транспортной комиссии Петра Обухова, ситуация сложилась из-за бюрократической коллизии. Верховная Рада приняла закон, разрешающий использование гуманитарного транспорта коммунальными предприятиями, однако Кабинет Министров до сих пор не утвердил подзаконный акт — порядок их передачи. Процедура должна была занять два месяца, но длится уже пять. Поэтому, чтобы техника не простаивала, глава МВА Сергей Лысак поручил запустить ее в режиме социальных перевозок. В то же время в мэрии надеются, что до конца года правительство уладит формальности, и автобусы смогут обслуживать всех пассажиров в обычном режиме.

