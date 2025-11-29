Ключевые моменты:

Ермак заявил, что собирается на фронт и готов к последствиям.

Накануне у Ермака прошли обыски НАБУ и САП.

Уход Ермака меняет состав украинской переговорной делегации.

Отставка Андрея Ермака и его заявление о фронте

После подачи заявления об отставке бывший глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил американскому изданию New York Post, что намерен отправиться на передовую. Он подчеркнул, что готов «к любым репрессиям» и заявил, что идет на фронт как «честный и порядочный человек». По его словам, так он хочет избежать создания проблем для президента Владимира Зеленского.

«Меня опозорили и мое достоинство не защитили, несмотря на то, что я нахожусь в Киеве с 24 февраля 2022 года. Поэтому я не хочу создавать проблем для Зеленского: я еду на фронт. Я отправляюсь на фронт и готов к любым репрессиям. Я честный и порядочный человек. Я служил Украине и был в Киеве 24 февраля 2022 года. Возможно, мы еще увидимся. Слава Украине», — заявил он.

Ермак не уточнил, когда и каким образом собирается присоединиться к боевым действиям и вступит ли в ряды ВСУ.

Вечером 28 ноября Зеленский подписал указ об увольнении Ермака, указав, что тот сам подал заявление об уходе. Комментируя перестановку, Зеленский назвал ее «перезагрузкой офиса президента» и поблагодарил Ермака за его работу, в частности — за участие в переговорном треке.

В тот же день у Ермака прошли обыски НАБУ и САП. Официальных данных о деле, в рамках которого велись следственные действия, не было. Однако СМИ связывают обыски с расследованием коррупционной схемы в энергетическом секторе — так называемым делом «Мидас». Ранее оппозиция упоминала Ермака в контексте дела Миндича — близкого соратника Зеленского, которого подозревают в участии в коррупционных схемах.

Влияние на переговорный процесс

Отставка Ермака привела к смене состава украинской делегации, которая в ближайшие выходные отправится в США на встречу со спецпосланником Дональда Трампа Стивом Уиткоффом для обсуждения «мирного плана». Теперь делегацию возглавит начальник Генштаба Андрей Гнатов, вместе с представителями МИД, разведки и секретарем СНБО Рустемом Умеровым.

