Ключевые моменты:

В Одессе начали устанавливать кассельские бордюры на автобусных остановках.

Новинка замечена в Пересыпском районе, на проспекте Князя Владимира Великого.

Кассельские бордюры имеют пониженную высоту и округлую форму: они не повреждают шины и позволяют автобусам подъезжать ближе.

Такие бордюры улучшают инклюзивность и делают посадку/высадку более безопасной.

Ранее подобную инфраструктуру внедрили во Львове, Виннице и Черновцах.

Об этом сообщается на странице сообщества Оdesa Mass Transit в «Фейсбуке».

«Одесса начинает внедрять кассельские бордюры!

Более года назад в Одессе началось обустройство инклюзивного маршрута «Север – Юг». Изменения коснулись как трамвайной инфраструктуры, так и пешеходной. Для трамваев строят платформы в одном уровне с самыми низкими ступеньками в вагонах, для пешеходов – инклюзивная инфраструктура, чаще всего – создание адекватных пандусов.

Впрочем, улучшить инклюзивность можно и другими способами: остановки шинного транспорта также требуют внимания», – отмечают в сообществе.

Так, на днях на проспекте Князя Владимира Великого начали устанавливать кассельские бордюры. Их особенность в том, что они имеют пониженную высоту и округлую форму, благодаря чему не повреждают шины и кузов транспорта при маневрах и позволяют водителям максимально приблизиться к остановке, что делает посадку и высадку пассажиров более удобной и безопасной.

Ранее такие бордюры появились во Львове, Виннице и Черновцах. В Одессе их пока что можно встретить лишь на нескольких переоборудованных остановках.

Напомним, ранее в Одессе запустили онлайн-отслеживание маршруток.