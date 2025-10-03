Ключевые моменты:
– В акции приняли участие около 70 автомобилей разных марок и более 200 человек. Интересно, что массовое движение объединило разные поколения и людей разных профессий. В автомобилях и на улицах города были дети, их родители и деды, – рассказала Наталья Товстуха, начальница отдела семьи, молодежи и спорта Балтского горсовета.
Колонна с украинской атрибутикой прошла знаковыми улицами города, у памятников воинам-освободителям Второй мировой войны, жертвам Холокоста, Аллее Славы погибших в российско-украинской войне.
Жители города приветствовали участников автопробега. Пасмурный день засиял сиянием флагов, которыми встречали патриотическую колонну.
Балта планирует возобновить практику автопробегов, которые проводились до войны. По мнению организаторов, такие акции объединяют целые поколения.
